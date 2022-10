プロピレングリコール市場は、2022年から2028年までの予測期間中に6.1％という印象的なCAGRを目撃しています

プロピレングリコール市場は、2021 年から 2028 年までの予測期間中に 6.1% の成長率で成長すると予想されます。プロピレングリコール市場レポートは、さまざまなエンドユーザー産業の成長により現在増加しているこの成長を分析しています。

プロピレングリコールは、毒性が低く、わずかに甘い味の、粘稠で無色の吸収性の液体として説明できます。これは、プロピレンオキシドと水との化学反応の生成物です。

予測期間中にプロピレングリコール市場の成長を促進すると予想される主な要因は、さまざまな国での自動車産業の成長による石油ベースのプロピレングリコールの需要の増加です。また、加工食品の需要が高まる中、

プロピレングリコールの環境に優しい製造プロセスは、プロピレングリコール市場の成長をさらに促進すると予想されます。一方、石油ベースのプロピレングリコールの製品差別化の減少、ハイブリッド車の需要の増加とバッテリーパリティの上昇、およびバイオベースのプロピレングリコールの研究開発に必要な巨額の投資は、プロピレングリコール市場の成長をさらに妨げると予想されますタイムライン上。

競争環境とプロピレングリコール 市場シェア分析

プロピレングリコール市場の競争状況は、競合他社に関する詳細な情報を提供します。詳細には、会社概要、会社の財務、収益、市場の可能性、R&D 投資、新しい市場計画、グローバル プレゼンス、生産拠点と施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションの優位性が含まれます。上記のデータポイントは、同社が注目しているプロピレングリコール市場のみに関連しています.

プロピレングリコール市場レポートで取り上げられている主要なプレーヤーは、BASF SE、DOW、LyondellBasell Industries Holdings BV、 ADM、Huntsman International LLC.、Global Bio-Chem Technology Group Company Limited、Dupont、Tate & Lyle、SKC.、Asahi India Glass Limited です。 , HELM AG, Chaoyang Chemicals, Inc., Temix International SRL, Qingdao Shida Chemical Co., Ltd., ADEKA CORPORATION, Royal Dutch Shell plc, Golden Dyechem, TRInternational, Oleon NV., Shandong Depu Chemical Technology Co., Ltd., INEOS Group Co., Ltd.の企業、およびその他の国内外のプレーヤー。市場シェア データは、グローバル、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋 (APAC)、中東およびアフリカ (MEA)、および南アメリカで利用できます。DBMR アナリストは競争優位性を理解し、各競合他社の競争分析を個別に提供します。

さらに、国内所得の増加、先進国での人口の増加、および医薬品 (USP/EP) グレードの用途におけるバイオベースのプロピレングリコールの需要の増加により、プロピレングリコール市場の成長の機会がさらに提供されます。今後数年間。しかし、原油価格の変動は、近い将来、プロピレングリコール市場の成長にさらに挑戦する可能性があります。

このプロピレングリコール市場レポートでは、最新の動向、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリューチェーンの最適化、市場シェア、国内および地元の市場プレーヤーの影響、新興収益セグメントの機会の分析、市場規制の変化、戦略的市場について詳しく説明しています。成長分析、市場規模、カテゴリ市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品の承認、製品の発売、地理的拡大、市場の技術革新。プロピレングリコール市場の詳細については、アナリストのプロファイルについてData Bridge Market Researchに連絡してください.

プロピレングリコール の市場範囲と市場規模

プロピレングリコール市場は、ソース、グレード、および最終用途産業に基づいて分割されています 。異なるセグメント間の成長は、市場全体で普及すると予想されるさまざまな成長要因についての知識を得るのに役立ち、さまざまな戦略を開発して、コア アプリケーション領域とターゲット市場の違いを特定するのに役立ちます。

ソースに基づいて、プロピレングリコール市場は石油ベースのプロピレングリコール、バイオベースのプロピレングリコールに分割されます。石油系プロピレングリコールは、さらにプロピレンオキサイドに分類されます。バイオベースのプロピレングリコールは、さらにグリセロールとソルビトールに分類されます。

グレードに基づいて、プロピレングリコール市場は不凍液と機能液、不飽和ポリエステル樹脂、食品と飲料、医薬品と化粧品、可塑剤、液体洗剤に分割されます。不凍液および機能性流体は、油圧およびブレーキ液、航空機の除氷液、自動車用冷却液、および伝熱液にさらに細分されます。不飽和ポリエステル樹脂は、さらに強化熱硬化性樹脂と非強化熱硬化性樹脂に分類されます。強化熱硬化性樹脂は、シート成形コンパウンド、強化プラスチック ラミネート、電子部品にさらに分類されます。強化されていない熱硬化性樹脂は、合成大理石の鋳物とゲル コートにさらに分類されます。食品および飲料液は、さらに乳製品に分類されます。医薬品はさらに、歯科医療と治療薬および医薬品に細分されます。化粧品はさらにスキンケア製品に分類されます。可塑剤は、さらにフェノール樹脂とセロファンフィルムに分類されます。液体洗剤は、家庭用および食器用洗剤、工業用石鹸、および洗浄液にさらに細分されます。

最終用途 産業に 基づいて 、 プロピレングリコール市場は、建築および建設、製薬および化粧品、輸送、および食品および飲料に分割されます。輸送は、航空宇宙、自動車、船舶にさらに細分化されています。

グローバルプロピレングリコール市場調査は、社会、環境、政治など、プロピレングリコール市場の成長に影響を与える可能性が高いいくつかの要因に関する洞察に満ちたデータをユーザーに提供します。社会、環境、政治などの詳細な調査要因は、プロピレングリコール市場の成長に影響を与えます。さらに、プロピレングリコール市場調査は、業界の成長に関連する戦略の詳細な説明も提供します。

このレポートは、プロピレングリコール業界での投資機会に関する深い洞察も提供し、利害関係者がそれを見つけるのに役立ちます。さらに、この調査では、業界の売上、生産、コスト、および利益率に関する包括的な調査が提供されます。プロピレングリコール市場のこれらすべての重要な問題に関するレポートに含まれる情報は、正確で信頼できる数値データによってサポートされています。

