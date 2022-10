ヘルスケア資産管理市場は、2029 年までの予測期間にわたって 46.9% の CAGR で成長します

医療資産管理 には、機械、機器、および物理的資産の効率的で収益性の高い管理と保守が含まれます。これらには通常、ポンプ、配管、コンプレッサー、車椅子、冷蔵庫、発電機、コンデンサー、移動式ベッド、暖房、換気、空調 (HVAC)、およびその他の病院システムが含まれます。時間とお金を節約し、資産の使用率を高め、機器をより迅速に見つけ、適切な在庫を確保し、従業員とのコミュニケーションを容易にします。

Data Bridge Market Research によると、ヘルスケア資産管理市場は 2021 年に 171 億ドルと評価され、2029 年までに 3,708 億ドルに達すると予測されており、2022 年から 2029 年までの予測期間で 46.9% の CAGR を記録します。 Data Bridge 市場調査チーム詳細な専門家による分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれます。

医療資産管理市場は、予測期間中に急速に成長すると予想されます。資産管理は、医療施設の機械、設備、および物理的資産の計画、取得、維持、運用、および廃棄を行うための体系的で費用対効果の高い方法です。医療機関で医療資産管理を使用する際の主な考慮事項には、医療機器を追跡しないことの利点、運用コストの高さ、時間の節約、患者ケアの改善、スタッフの生産性の向上、大幅なコストの節約、長いメンテナンスなどがあります。

ヘルスケア資産管理市場で活動している主要企業: AiRISTA Flow, Inc. (米国)、CenTrak Inc. (米国)、Novanta Inc. (米国)、Sonitor Technologies (ノルウェー)、STANLEY Healthcare (米国)、VERSUS TECHNOLOGIES (米国) 、Zebra Technologies Corporation (米国)、General Electric Company (米国)、IBM (米国)、Siemens Healthcare GmbH (ドイツ)、Aeroscout Industrial (米国)、Awarepoint Corporation (米国)、Radianse (米国)、Midmark Corporation (米国)、 McKesson Corporation (米国)、Cerner Corporation (米国)、Motorola Solutions, Inc. (米国)、および Infor, Inc. (米国)。

世界のヘルスケア資産管理市場の範囲

医療資産管理市場は、製品とアプリケーションに基づいて分割されています。これらのセグメント間の成長は、業界の低成長セグメントを分析するのに役立ち、重要な市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立つ貴重な市場情報と市場の展望をユーザーに提供します。

製品

無線自動識別装置 (RFID)

リアルタイム位置情報システム (RTLS)

超音波および赤外線ラベル

製品に基づいて、医療資産管理市場は、ワイヤレス識別デバイス (RFID)、リアルタイム ロケーション システム (RTLS)、超音波および赤外線タグに分割されます。無線周波数識別デバイス (RFID) は、ハードウェア、ソフトウェア、およびサービスに細分されます。マテリアルは、パッシブ タグとアクティブ タグに分けられます。アクティブ タグは、リーダー/インテロゲータ、アンテナ、およびアクセサリに細分されます。リアルタイム ロケーション システム (RTLS) は、ハードウェア、ソフトウェア、およびサービスに細分されます。ハードウェアは、ビーコン/バッジとリーダー/インテロゲーターに細分されます。

リクエスト

病院資産管理

医薬品資産管理

アプリケーションに基づいて、医療資産管理市場は病院資産管理、製薬資産管理に分割されます。病院の資産管理は、機器の追跡と管理、患者管理、温度と湿度の監視、人事管理、感染管理、および手指衛生の遵守に細分されます。医薬品資産管理は、偽造防止医薬品とサプライ チェーン管理に細分されます。

医療資産管理市場の地域分析/概要

医療資産管理市場は、上記の国、製品、およびアプリケーションによって分析され、傾向と市場規模の情報が提供されます。医療資産管理市場レポートの対象国は、米国、カナダ、メキシコ、北米、ドイツ、フランス、英国です。、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、その他のヨーロッパ、中国、日本、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋 (APAC) アジア太平洋 ( APAC ) )、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の中東およびアフリカ (MEA) の枠組み、中東およびアフリカ (MEA) の枠組み、ブラジル、アルゼンチン、その他の南米の地域の枠組み南アメリカの。

北米は、市場シェアと市場収益の点で医療資産管理市場を支配しており、予測期間中も引き続き支配的です。これは、この地域での臨床および実験研究のための質の高いインフラストラクチャの利用可能性によるものです。また、臨床診断検査室での低コストの医療システムの採用の増加は、この地域市場の成長率を牽引します。アジア太平洋地域は、発展途上国における技術の拡大と地域の中年人口の増加により、予測期間中に成長すると予想されます。医療インフラへの支出の増加と満たされていない市場の需要の増加により、この地域の市場の成長率が促進されます。

