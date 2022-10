ヘンプベースの食品市場：業界シェア、アプリケーション、収益、主要プレーヤー、CAGR、需要、および2029年までの売上予測

2021 年の 52 億 5000 万米ドルからの世界の麻食品市場は、2029 年までに 115 億 9000 万米ドルに達し、2022 年から 2029 年の予測期間中に 10.41% の CAGR を目撃すると予測されています。市場価値、成長率、市場セグメントなどの市場の洞察とともに、地理的範囲、市場プレーヤー、および市場シナリオ、データ ブリッジ市場調査チームによってキュレーションされた市場レポートには、分析の詳細な専門家の洞察、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みも含まれています。

麻ベースの食品市場の主要なプレーヤー: Agropro (米国)、Nutiva Inc. (米国)、Compass Diversified (米国)、Canopy Growth Corporation (カナダ)、Hempco Inc. (カナダ)、CANADA HEMPFOODS LTD. (カナダ)、エリキシノール。(アメリカ)、Cool Hemp (カナダ)、Hemp Foods Australia Pty Ltd (オーストラリア)、Liaoning Qiaopai Biotech Co., Ltd. (中国), Naturally Splendid Enterprises Ltd. (カナダ)、Elixinol Wellness Limited (オーストラリア)、NAVITAS ORGANICS (米国)、Yunnan Hua Fang Industrial Hemp Co. Ltd. (中国)、Hemp & Co. (カナダ)、Mettrum Originals (カナダ)

世界の大麻食品市場の範囲

大麻食品市場は、製品と流通チャネルに基づいて分割されています。これらのセグメント間の成長は、業界の弱い成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場洞察と市場洞察を提供して、市場の主要なアプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品

ヘンプシードオイル

ヘンププロテインパウダー

全麻種子

殻付き麻の実

その他

流通経路

スーパーマーケット

コンビニ

ハイパーマーケット店

その他

ヘンプベースの食品市場の国レベルの分析

麻ベースの食品市場が分析され、市場規模の洞察と傾向が、国、種類、展開、および上記で参照されていないエンドユーザー別に提供されます。

ヘンプベースの食品市場レポートでカバーされている国は、米国、カナダ、メキシコ、北米、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパの残りの地域、中国、日本、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC) 内のその他のアジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の中東および中東およびアフリカ (MEA) 内のアフリカ (MEA)、ブラジル、アルゼンチン、および南アメリカの一部としてのその他の南アメリカ。

北米は、有利な規制シナリオの存在と地域でのHCITソリューションの高い採用により、大麻食品市場を支配しています。アジア太平洋地域は、この地域に多数のヘルスケア IT 企業が存在するため、2022 年から 2029 年の予測期間中に大幅な成長が見込まれます。

レポートの国のセクションでは、現在および将来の市場動向に影響を与える、個々の市場に影響を与える要因と国内市場における規制の変更も提供します。消費量、生産地と量、輸出入分析、価格動向分析、原材料コスト、バリュー チェーン分析などのデータ ポイントは、各国の市場シナリオを予測するために使用される主要な指標の一部です。さらに、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよびナショナルブランドとの重大またはまれな競争のために直面​​する課題、国内の関税と貿易ルートの影響が考慮され、国内データの予測分析が提供されます。

競争環境とヘンプベースの食品市場シェア分析

麻ベースの食品市場の競合状況は、競合他社ごとの詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、グローバルなプレゼンス、場所と生産施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションの優位性が含まれます。 . 上記のデータポイントは、大麻食品市場に対する企業の焦点にのみ関連しています。

レポートの表紙:

主要な成長ドライバー、抑制要因、機会、および市場の潜在的な課題。

地域開発の包括的な概要。

主要な業界プレーヤーのリスト。

市場関係者が採用する主要な戦略。

最新の業界開発には、製品の発売、パートナーシップ、合併、買収が含まれます。

このレポートを購入する理由

レポートは、グローバルおよび地域市場の包括的な評価を提供します。 レポートには、詳細な定性分析、信頼できるソースからの検証可能なデータ、および市場規模の予測が含まれています。 予測は、実績のある研究方法論を使用して計算されます。

このレポートは、広範な一次および二次調査を通じて編集されています。 主な調査は、業界の著名人へのインタビュー、調査、観察を通じて行われます。

このレポートには、Porter の 5 つの力のモデルと Ansoff のマトリックスを使用した詳細な市場分析が含まれています。 さらに、Covid-19 が市場に与える影響もレポートに示されています。

このレポートには、業界の規制シナリオも含まれており、十分な情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。 このレポートでは、さまざまな地域でこの業界に課せられている主要な規制機関と主要な規則と規制について説明しています。

このレポートには、アナリスト独自の競合ポジショニング ツールであるポジショニング クアドラントを使用した競合分析も含まれています。

