ホホバ油市場は、2029年までにCAGRが12.80％成長し、サイズ、シェア、成長、競争環境、トレンド分析で3億5,384万米ドルを獲得する

対象となる市場関係者

Desert Whale Jojoba Company (米国)、Ecooil (アルゼンチン)、Purcell Jojoba (米国)、Egyptian Natural Oil Co. (エジプト)、The Jojoba Company Australia Inc. (オーストラリア)、Inca Oil SA (ドイツ)、W.Ulrich GMBH (ドイツ)、Earth Expo Company (インド)、SivkinDotik (スロバニア)、EI Baraka For Natural Oils (エジプト)、L’Oréal SA (フランス)、Estée Lauder Companies (米国)、Murad LLC (米国)、Deborah Group Srl (イタリア) )