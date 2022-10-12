ポテトチップス市場の将来の見通し、分析、業界動向、および2028年までの予測

Data Bridge Market Research の分析によると 、世界のポテトチップス市場 は、2021 年から 2028 年の予測期間中に 4.40% の CAGR で成長すると予測されています。個人の可処分所得の増加、食品消費パターンの西洋化への新しい傾向、世界経済の成長、スナック食品の需要の増加は、フライド ポテト市場の成長に寄与する主な要因です。その結果、ポテトチップスの市場価値は、2020 年の 221 億ドルから 2028 年には 311 億 8000 万ドルに増加します。

フライドポテトはその名の通り、 じゃがいもを使ったフライドポテトです。ファーストフードといえば、フライドポテトは最も便利な食品の 1 つです。フライドポテトはポテトチップスを揚げたり焼いたりして作ります。フライドポテトの人気の高まりにより、人気の食料品店が新しい革新的なフライドポテトを提供するようになりました. ポテトチップスは、市場でさまざまなフレーバーが販売されています。

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ポテトチップス市場業界を深く理解するために、ポテトチップス市場調査レポートは素晴らしいソリューションです。この業界レポートは、収益と発展途上のビジネス セグメントに関する市場のトップダウン評価を提供します。ここで行われた市場分析は、尊敬される予測フレームワークとともに、最速のビジネス開発を目撃するために依存したいくつかのセグメントを強調しています。拡張ポテトチップス市場レポートは、市場分析、市場定義、市場セグメンテーション、主要な市場動向、主要なプレーヤーまたは競合他社の分析、および詳細な調査方法について概説しています。

ポテトチップス市場調査で取り上げられた主要プレーヤーの一部

ポテトチップス市場レポートで取り上げられている主要なプレーヤーは、ゼネラル ミルズ、ケロッグ、ジョンソン & ジョンソン スナック、ペプシコ、クラフト ハインツ、ネスレ、プラタ スナックス Ltd.、Utz Brands, Inc.、CAMPBELL SOUP COMPANY です。、Burts Potato Chips Ltd、Herr Foods Inc.、Intersnack Group GmbH & Co. KG、Calbee、Great Lakes Potato Chips、The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany、Frito-Lay North America, Inc.、KETTLE BRAND . 、Kellogg NA Co.、Old Dutch Foods、KOIKE-YA Inc.、その他の国内外のプレーヤー。市場シェア データは、グローバル、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋 (APAC)、中東およびアフリカ (MEA)、および南アメリカで利用できます。

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この研究の目的は次のとおりです。

世界のポテトチップスのステータス、将来の予測、成長機会、主要市場、主要プレーヤーを分析します。

北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカでのポテトチップスの開発を紹介します。

主要プレーヤーの戦略的プロファイルと、開発計画と戦略の詳細な分析。

製品タイプ、市場アプリケーション、および主要地域ごとに市場を定義、説明、予測する。

ポテトチップス市場調査レポート 2022-2029 の貴重なポイント:

➼ 市場ダイナミクスの大幅な変化。

➼ 最近の業界の発展に関するレポートと評価。

➼ マザーチップ市場の評価を含む包括的な背景分析。

➼ 価値と量の観点から見た、ポテトチップス市場の現在、過去、および予測される規模。

➼ 主要地域別のポテトチップス市場セグメンテーション。

➼ 主要メーカーによるポテトチップスの市場シェアと戦略。

➼ ポテトチップス市場の新興および地域セグメント。

➼ 市場の軌跡の客観的な評価。

➼ 市場でのプレゼンスを強化するための最良の企業への推奨。

目次のハイライト:

第 1 章 調査方法とデータソース

第 2 章 エグゼクティブ サマリー

第3章 ポテトチップス市場：業界分析

第 4 章 ポテトチップス市場: 製品情報

第5章 ポテトチップス市場：アプリケーションの概要

第6章 ポテトチップス市場–地域の展望

第7章 ポテトチップス市場：競争環境

継続する……。

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主な傾向レポート:

https://www.marketwatch.com/press-release/neem-oil-concentrates-market-business-prospects-forthcoming-developments-and-future-investments-by-2027-players-are-manorama-industries-limited- neem-india-ozone-biotech-neeming-australia-now-foods-fortune-biotech-2022-02-03?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/acerola-extract-in-food-supplements-market-is-booming-market-growth-by-2027-with-top-key-players-are-the- green-labs-llc-blue-guacamayo-flora-100-amazonia-exportacao-e-representacao-ltda-amway-2022-02-03?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/berry-wax-market-covid-19-industry-planning-structure-research-2022-2028-players-are-brenntag-ingredients-india-pvt-ltd- kahlwax-kinetik-tech-norevo-behawe-naturprodukte-2022-02-03?mod=search_headline

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https://www.marketwatch.com/press-release/archery-equipment-market-expectation-surges-with-rising-demand-and- changing-trends-2028-bear-archery-goldtip-mathews-archery-inc- new-archery-products-2022-02-03?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/meat-tenderizing-agent-market-2022-business-opportunities-and-future-strategies-with-major-vendors-are-enzybel-group-amano-enzyme- inc-enzyme-bioscience-enzyme-development-enzyme-solutions-2022-02-03?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/acesulfame-potassium-market-set-to-grow-at-healthy-cagr-forecast-by-2027-with-top-key-players-like-pepsico- Spectra Chemical Manufacturing Inc. Coca-Cola tci Chemicals 2022-02-03?mod=search_headline

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