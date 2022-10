マイクロ侵襲性緑内障手術 (MIGS) デバイス市場は 33.3% の CAGR で成長し、5,995.46 米ドルの価値に達する

Data Bridge Market Research は最近、「マイクロ侵襲性緑内障手術 (MIGS) デバイス市場」というタイトルのレポートを発行しました。このレポートは、主要な成長戦略、ドライバー、機会、主要セグメント、ポーターの 5 つの力の分析、および競争環境の広範な分析を提供します。大規模なマイクロ侵襲性緑内障手術 (MIGS) デバイス市場分析レポートは、非常に重要なデータで構成されていますこの市場調査分析は、市場が期待するもの、すでに利用可能なもの、競争環境、およびファーストクラスのマイクロ侵襲性緑内障手術 (MIGS) デバイス市場調査文書は、2029 年までの業界の現在および今後の技術的および財務的詳細を提供するリソースです。

Data Bridge Market Research は、2021 年に 3 億 6,507 万米ドルだった微小侵襲緑内障手術 (MIGS) 装置市場が、2029 年までに 1 億 8 億 1,529 万米ドルに急増し、2022 年から2029. データ ブリッジ市場調査チームによってキュレーションされた市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

Micro Invasive Glaucoma Surgery (MIGS)デバイスの市場規模

近年、低侵襲緑内障手術(MIGS)が緑内障の実行可能な治療オプションとして浮上しています。緑内障の進行に対する確立された唯一の治療法は、眼圧 (IOP) を下げることです。これを達成するために、非外科的方法(局所薬またはレーザー治療)および外科的方法(線維柱帯切除術または緑内障ドレナージ装置)が通常使用されてきました。

市場の定義

頭字語のマイクロ侵襲緑内障手術 (MIGS) は、緑内障の治療に使用される処置であるマイクロ侵襲緑内障手術を指します。これは、軽度から中等度の緑内障の治療における画期的な進歩です。これは、以前に処方された医薬品に代わるものであり、従来の手術に伴うリスクも回避します。これらの技術は、視神経の損傷を防ぐために眼の眼圧を下げることを目的としています。従来の手術と比較すると、これらの技術ははるかに安全であり、回復時間も大幅に短縮されます。

マイクロインベイシブ緑内障手術(MIGS)デバイス市場のダイナミクス

ドライバー

高齢者人口の増加

緑内障治療から低侵襲緑内障手術への急速な移行と、技術的に改良された製品の開発により、前年に比べて微小侵襲緑内障手術 (MIGS) デバイスの需要が増加しています。さらに、失明予防に関する意識を高めるための政府の措置の結果として、微小侵襲緑内障手術 (MIGS) 装置の需要が急増しています。

眼科疾患の増加

世界の微小侵襲緑内障手術 (MIGS) 機器市場は、高齢者人口の増加とそれに伴う失明などの要因によって牽引されています。加齢に伴う 2 つの最も一般的な眼疾患である白内障と緑内障は、高齢者の失明の主な原因です。さらに、デバイスの技術的進歩と低侵襲手術に対する患者の意識の拡大により、緑内障と白内障の組み合わせ治療の需要が高まっているため、微小侵襲緑内障手術 (MIGS) デバイス市場の成長が促進されています。

世界中で緑内障の発生率が上昇

さらに、眼科治療市場の主要企業は、治療をより成功させるために、微小侵襲緑内障手術 (MIGS) デバイスのステントの開発に力を注いでいます。その結果、微小侵襲緑内障手術 (MIGS) デバイスの需要が高まると予測されています。

機会

市場は、世界的な高齢者人口の増加、緑内障の有病率の増加、緑内障と白内障を組み合わせた手術の需要の急増、および大手企業の注目の開発へのシフトにより、上昇すると予想されています。微小侵襲緑内障手術 (MIGS) デバイスのステント。さらに、アッヴィは 2019 年にアラガン plc を買収し、xen、durysta、ozurdex、refresh/optive などのアイケア製品を購入しました。これらの大幅な改善により、地域のプレーヤーは低侵襲緑内障手術装置市場での足がかりを目指しています。その結果、より多くの微小侵襲緑内障手術(MIGS)デバイスが採用されると、市場が成長します。

拘束・挑戦

外科手術の高額な費用は、微小侵襲緑内障手術 (MIGS) 器具の厳格な規則によるものです。ただし、不十分な償還と資格のある熟練した開業医の不足は、世界の微小侵襲性緑内障手術 (MIGS) デバイス市場の成長を妨げる可能性のある 2 つの問題です。

この微小侵襲緑内障手術 (MIGS) デバイス市場レポートは、新しい最近の開発、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリュー チェーンの最適化、市場シェア、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響の詳細を提供し、新興の観点から機会を分析します。収益ポケット、市場規制の変化、戦略的な市場成長分析、市場規模、カテゴリ市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新。

。緑内障手術(MIGS)デバイス市場

COVID-19 パンデミックは世界的な公衆衛生上の危機であり、低侵襲緑内障手術 (MIGS) 機器の市場に悪影響を及ぼすと予想されています。緑内障手術の場合、緑内障専門医はトラベクレクトミー手術を好みます。iStent 注入は、XEN および Preserflo に続き、低侵襲緑内障手術 (MIGS) における COVID-19 パンデミックの前に最も定期的に実施された微小侵襲緑内障手術 (MIGS) 手術でした。線維柱帯切除術は依然として最も一般的な確立された緑内障手術ですが、術後の訪問と治療の回数が減少したため、COVID-19 パンデミックの間はあまり頻繁に実施されていません。

最近の開発

2020 年 4 月、Allergan plc は、難治性緑内障患者に対する Allergan の XEN ゲル ステントの NMPA 承認を発表しました。これは中国で承認を取得した最初の製品であるため、収益の増加につながります。

グローバル マイクロ侵襲緑内障手術 (MIGS) デバイス市場範囲

マイクロ侵襲緑内障手術 (MIGS) デバイス市場は、ターゲット、製品、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

対象

線維柱帯 脈絡膜上

製品

MIGS ステント

ユーザーの

眼科病院

眼科診療所

外来手術センター Ivantis Inc. (米国) Allergan (アイルランド) Ellex (米国) Alcon (スイス)、BVI (米国) Johnson and Johnson Surgical Vision Care Inc. (米国) Microsurgical technology (米国) Molteno Ophthalmic Ltd. (ニュージーランド) New world Medical Inc.(米国) Santen Pharmaceutical Co., Ltd.(日本) Sight Scientific(米国)

ボシュロム社。(カナダ)

NeoMedix Healthcare India Pvt. Ltd. (米国)

IOPtima (イスラエル)

Micro Invasive Glaucoma手術 (MIGS) デバイス市場の地域分析/洞察

微小侵襲緑内障手術 (MIGS) デバイス市場が分析され、市場規模の洞察と傾向が、上記で参照されている国、ターゲット、製品、およびエンドユーザーによって提供されます。

微小侵襲緑内障手術 (MIGS) デバイス市場レポートでカバーされている国は、北米の米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパの残りのヨーロッパです。 、中国、日本、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、UAE、南アフリカ、エジプト、イスラエル、中東およびアフリカ (MEA) の一部としてのその他の中東およびアフリカ (MEA)、ブラジル、アルゼンチン、および南アメリカの一部としての南アメリカのその他の地域。

北米は、この地域での緑内障治療のための微小侵襲緑内障手術(MIGS)デバイスの高い採用率と、この地域での研究開発および臨床研究の増加の結果として、市場を支配しています。治療が困難な患者の眼圧を下げるための微小侵襲緑内障手術微小侵襲緑内障手術(MIGS)デバイスの採用が増加していることから、米国は市場を支配し、北米での成長を牽引しています。

中国は、緑内障の発生率の増加と、失明の抑制に関する意識を高めるための政府のイニシアチブの増加、および微小侵襲的外科手術による緑内障の治療に関する意識の高まりにより、アジア太平洋市場を支配しています。

レポートの国のセクションでは、個々の市場に影響を与える要因と、市場の現在および将来の傾向に影響を与える国内市場の規制の変更も提供します。下流および上流のバリュー チェーン分析、技術トレンド、ポーターの 5 つの力の分析、ケース スタディなどのデータ ポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される指針の一部です。また、各国のデータの予測分析を提供しながら、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよび国内ブランドとの大規模またはほとんどの競争のために直面​​する課題、国内関税および貿易ルートの影響が考慮されます。

ヘルスケア インフラストラクチャの成長 インストール ベースと新技術の浸透

微小侵襲緑内障手術 (MIGS) デバイス市場は、資本設備の医療費の各国の成長、微小侵襲緑内障手術 (MIGS) デバイス市場向けのさまざまな種類の製品の設置ベース、使用する技術の影響に関する詳細な市場分析も提供します。ライフライン曲線と医療規制シナリオの変化、および微小侵襲緑内障手術(MIGS)デバイス市場への影響。データは、2010 年から 2020 年までの過去の期間で利用できます。

