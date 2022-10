マクロライド系抗生物質市場は、2029 年までの予測期間中に 146,979.68 百万米ドルに達し、13.00% の CAGR で成長すると予想されます

マクロライド 抗生物質市場 は、Saccharopolyspora erythraea に由来する抗生物質のクラスを指し、50S リボソーム要素に結合することによって細菌のタンパク質合成を阻害します。 これらの抗生物質は、グラム陽性菌や、クラミジア、マイコプラズマ 、レジオネラなどの細胞内病原体に対して効果的 です。

世界のマクロライド抗生物質市場は、2021 年に 55,287.85 百万米ドルと評価され、2029 年には 146,979.68 百万米ドルに達すると予想され、2022 年から 2029 年の予測期間中に 13.00% の CAGR を登録します。Data Bridge 市場調査チームが作成した市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

マクロライド抗生物質市場で活動している主要なプレーヤーの一部は、GlaxoSmithKline plc です。(米国)、F. Hoffmann-La Roche Ltd (スイス)、Novartis AG (スイス)、Lily. (米国)、Pfizer Inc. (米国)、Merck & Co., Inc. (米国)、Bristol-Myers Squibb Company (米国)、Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (イスラエル)、Novartis AG (スイス)、Boehringer Ingelheim International Gmbh (ドイツ)、Sanofi (フランス)、Astrazeneca (英国)、AbbVie Inc. (米国)、Abbott (米国)、Bayer AG (ドイツ)、Sandoz International GmbH (ドイツ)、Johnson & Johnson Services, Inc. (米国)、 Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd.(中国)、Barkat Pharmaceutical Group(イラン)など。

マクロライド系抗生物質市場のダイナミクス

このセクションは、市場の原動力、利点、機会、制約、および課題を理解することを目的としています。これについては、以下で詳しく説明します。

抗生物質の拡大

世界での感染症の負担の増加による抗生物質の急速な拡大は、マクロライド系抗生物質市場の成長を牽引する主な要因の 1 つです。

皮膚感染症の有病率

蜂窩織炎、丹毒、膿痂疹などの皮膚感染症の有病率の増加は、市場の成長を加速させています。

基金と助成金

抗生物質に対する資金や助成金の形での投資の大幅な増加は、市場の成長にさらに影響を与えています。

機会

さらに、製品のイノベーションは、2022 年から 2029 年までの予測期間中に市場プレーヤーに収益性の高い機会を提供します。さらに、政府の政策のサポートにより、マクロライド系抗生物質市場がさらに拡大します。

世界のマクロライド系抗生物質市場の範囲 と市場規模

マクロライド系抗生物質市場は、薬剤、投与経路、感染症、およびエンドユーザーに基づいて分割されています。これらのセグメント間の成長は、業界内の低成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場情報と洞察を提供して、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

薬物

アジスロマイシン

クラリスロマイシン

エリスロマイシン

フィダキソマイシン

テリスロマイシン

薬に基づいて、マクロライド系抗生物質市場は、アジスロマイシン、クラリスロマイシン、エリスロマイシン、フィダキソマイシン、およびテリスロマイシンに分割されています。

行政ルート

オーラル

非経口

投与経路に基づいて、マクロライド系抗生物質市場は経口投与と非経口投与に分割されています。

感染

マイコプラズマ肺炎

レジオネラ属

ボルデテラ百日咳

症候性猫ひっかき病

血管腫姉妹

ペリオシェパティス

脳トキソプラズマ症

合併症のない皮膚感染症

感染 に基づいて 、マクロライド系抗生物質市場は、肺炎マイコプラズマ、レジオネラ属菌、百日咳菌、症候性猫ひっかき病、細菌性血管腫症、ペリオシェパティス、脳トキソプラズマ症、および合併症のない皮膚感染症に分類されます。

最終ユーザー

病院

皮膚科クリニック

臨床

外来センター

研究所

エンドユーザーに基づいて、マクロライド系抗生物質市場は、病院、皮膚科クリニック、診療所、外来センター 、 および研究所に分割され ます。

地域分析/マクロライド系抗生物質市場の概要

上記のように、マクロライド系抗生物質市場を分析し、市場規模と傾向に関する情報を国、医薬品、投与経路、感染症、エンドユーザー別に提供します。マクロライド系抗生物質市場レポートの対象国は、米国、カナダ、メキシコ、北米、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパのその他の地域、中国、日本、インドです。、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、

北米は、この地域で細菌性皮膚感染症の蔓延が増加しているため、マクロライド系抗生物質の市場を支配しています。アジア太平洋地域 (APAC) は、この地域で合併症のない皮膚感染症の治療にマクロライドを使用することに対する認識が高まっているため、2022 年から 2029 年の予測期間中に大幅な成長が見込まれています。

レポートの国のセクションでは、現在および将来の市場動向に影響を与える個々の市場影響要因と国内市場の規制変更についても説明します。Des points de données telles que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tenances technologies et l’analyse des cinq force porteus, les études de cas sont quelques-uns des indicatorurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pourそれぞれの国。さらに、予測データ分析を提供する際には、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよびナショナルブランドとの重大またはまれな競争、国内運賃の影響、およびトレードレーンが原因で直面する課題が考慮されます。国民

