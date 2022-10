マルチプレックスアッセイ市場 – グローバルトレンド、シェア、業界規模、成長、需要、機会、および2029年までの予測

マルチプレックス アッセイ市場調査レポートは、市場 の推進要因と制約に関して、特定の製品の範囲を提供します。 レポートには、非常に重要な CAGR 値の見積もりが含まれており、企業が期間中の投資の価値を決定するのに役立ちます。企業は、マトリックス市場の評価を含む、マルチプレックス アッセイ業界の完全な背景分析についてのアイデアを得ることができます。同様に、マルチプレックスアッセイ市場レポートは、市場の主要プレーヤーが使用するさまざまな戦略を特徴としています。

マルチプレックスアッセイは、分析対象物を個別にプロファイリングする手順です。タンパク質、生体分子、成長因子、サイトカイン、ケモカインなどの分析物は、ポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) で複数のターゲットを増幅するために使用されます。マルチプレックスアッセイは、病原体の同定、遺伝子検出アッセイなどで広く使用されています。

データ ブリッジ市場調査は、マルチプレックス アッセイ市場が予測期間中に 7.13% の CAGR を経験すると予想されることを分析します。これは、2021 年に 30 億米ドルだった市場価値が、2029 年までに 82 億 4000 万米ドルに急増することを示しています。バイオマーカーの研究と臨床診断。Data Bridge 市場調査チームが作成した市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

マルチプレックスアッセイ市場で活動している主要なプレーヤーには、Luminex Corporation (米国)、Thermo Fisher Scientific Inc. (米国)、Illumina, Inc (米国)、Bio-Rad Laboratories, Inc. (米国)、QIAGEN (オランダ) などがあります。 )、Abcam plc (英国)、BD (米国)、Merck KGaA (ドイツ)、Agilent Technologies, Inc. (米国)、Meso Scale Diagnostics (米国)、Randox Laboratories (英国)、Quanterix (米国)、Bio-Techne Corporation (米国)、Olink (スウェーデン)、DiaSorin SpA (イタリア)、Seegene (韓国)、Promega Corporation (米国)、Siemens (ドイツ)、PerkinElmer, Inc. (米国)、島津製作所 (日本)

マルチプレックスアッセイ市場のダイナミクス

運転手

がんの有病率の増加

世界中のがん発生率の増加は、市場の成長への道を開いています。毎年 1,000 万人以上ががんで死亡しており、がんは世界で 2 番目に多い死因です。これにより、将来の市場成長への道がさらに開かれます。

研究開発スキル。

特に医療機器や医療機器に関連する先進国と発展途上国における研究とスキル開発への支出の増加は、さらに有利な市場成長の機会を生み出すでしょう。医療施設での高度な技術の統合と感染症の検出のために実施されている研究開発競争も、市場の成長率を牽引しています。

医療インフラへの政府の投資

連邦政府からの資金提供の増加は、市場の成長率を後押しします。さらに、特に発展途上国における公的および民間のプレーヤーによって推進されるヘルスケア業界の成長と拡大は、有利な市場成長の機会を生み出します。さらに、研究活動によって保証される高い投資収益率も市場に有利に働きます。

さらに、治療の安全性と有効性を高めるための補完的な診断の採用の増加、個人の可処分所得のレベルの増加、病院における技術主導の製品の導入、高度な医療製品の開発への投資の増加、およびデバイスとマルチプレックス アッセイの利点に対する意識の高まりは、市場の成長率にプラスの影響を与えます。

機会

さらに、ターゲットを絞った研究活動のための官民資金の増加、補完的な診断におけるマルチプレックスアッセイの使用の増加、高齢者人口基盤の増加、分子およびタンパク質診断におけるバイオマーカーの検証、および高性能に対する必要性の高まり。そして自動化。世界中のシステムは、2022 年から 2029 年までの予測期間に、市場プレーヤーにとって収益性の高い機会を拡大します。さらに、戦略的コラボレーションの数の増加、インターネット普及率の増加、病院と研究所の数の増加、

制約/課題 世界のマルチプレックスアッセイ市場

一方、研究開発能力に関連する高コスト、限られたインフラストラクチャ施設、および診断テストの使用に関連する運用上の障壁は、市場の成長を妨げると予想されます。さらに、発展途上国における有利な償還シナリオと技術の普及の欠如、微生物学的検査手順に対する償還方針の制限、生化学的微生物学的検査に使用される試薬の高コスト、および中低度で診断検査を実施するための訓練を受けた専門家の不足が挙げられます。所得国。2022年から2029年の予測期間に市場に挑戦すると予測されています。

マルチプレックスアッセイの世界市場の範囲

マルチプレックス アッセイ市場は、製品とサービス、種類、技術、アプリケーション、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界の低成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品とサービス

試薬と消耗品

楽器とアクセサリー

ソフトウェアとサービス

製品とサービスに基づいて、マルチプレックスアッセイ市場は、試薬と消耗品、機器と付属品、およびソフトウェアとサービスに分割されます。

書く

マルチプレックス核酸アッセイ

タンパク質マルチプレックスアッセイ

細胞ベースのマルチプレックスアッセイ

タイプに基づいて、マルチプレックスアッセイ市場は、マルチプレックスタンパク質アッセイ、マルチプレックス核酸アッセイ、およびマルチプレックスセルベースアッセイに分割されます。タンパク質マルチプレックスアッセイは、平面タンパク質アッセイとビーズベースのタンパク質アッセイにサブセグメント化されています。マルチプレックス核酸アッセイは、平面核酸アッセイとビーズベースの核酸アッセイに細分されます。

テクノロジー

タンパク質マイクロアレイ

ポリメラーゼ連鎖反応

多重リアルタイム重合連鎖反応

フローサイトメトリー

蛍光検出

発光

その他

技術に基づいて、マルチプレックス アッセイ市場は、フローサイトメトリー、蛍光検出、発光、マルチプレックス リアルタイム PCR、ポリメラーゼ連鎖反応 (PCR)、タンパク質マイクロ アレイなどに分割されます。

リクエスト

臨床診断

調査・開発

アプリケーションに基づいて、マルチプレックスアッセイ市場は研究開発と臨床診断に分割されます。研究開発は、創薬と開発、およびバイオマーカーの発見と検証に細分されます。臨床診断は、感染症、癌、心血管疾患、感染症、自己免疫疾患、アレルギー、神経系障害、代謝および内分泌障害などに細分されます。

最終ユーザー

病院

臨床検査室

製薬およびバイオテクノロジー企業

研究機関

マルチプレックスアッセイにはどのような製造技術が使用されていますか? その技術ではどのような開発が行われていますか? これらの開発を引き起こしているトレンドは何ですか? –このグローバルマルチプレックスアッセイ市場 の主要なグローバルプレーヤーは誰 ですか? 会社概要、製品情報、連絡先情報を教えてください。 マルチプレックスアッセイ市場のグローバルマルチプレックスアッセイ市場の状況は何でしたか? マルチプレックステスト市場のキャパシティ、生産価値、コストと利益は何でしたか? マルチプレックスアッセイ業界の現在のマルチプレックスアッセイ市場の状況は? この業界における企業別および国別の市場競争はどのようなものですか? アプリケーションとタイプを考慮したマルチプレックスアッセイ市場の市場分析とは? キャパシティ、生産と生産価値を考慮することによる、グローバルマルチプレックステスト産業の予測は何ですか? コストと利益の見積もりはどうなりますか? 市場シェア、供給量、消費量はどうなりますか? インポートとエクスポートはどうですか? 上流原材料と川下産業別マルチプレックスアッセイ市場チェーン分析とは何ですか? マルチプレックスアッセイ産業に対する経済的影響は何ですか? 世界のマクロ経済環境の分析結果は?世界のマクロ経済環境の発展傾向は? マルチプレックスアッセイ市場のマルチプレックスアッセイ市場のダイナミクスは何ですか? 課題と機会は何ですか? マルチプレックスアッセイ業界の参入戦略、経済的影響への対策、およびマーケティングチャネルは何をすべきか?

