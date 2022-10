ヨーロッパのスマート照明市場の地域別見通し、最新動向、シェア分析、成長、アプリケーション、2029 年までの予測

この市場分析レポートには、主要なプレーヤーとブランドのすべての企業プロファイルが含まれています。企業は市場調査レポートでカバーされているさまざまなセグメントで大きな利益を得ることができるため、ここに含めることができる各市場要素は慎重に精査されています. この包括的な市場レポートには、不確実性と手法の便利な配置を使用した予測も含まれています。競合他社の分析的評価により、競合他社が既存の市場および今後数年間で直面する最も重要な課題について明確なアイデアが得られます。専門家チームは、重要なこの市場レポートで確立された統計的および一貫した市場モデルを使用して、この市場データを分析および予測します。

ヨーロッパのスマート照明業界に関与している、または関与することを目指している場合、この調査は包括的な視点を提供します。セグメント化された市場に関する知識を最新の状態に保つことが不可欠です ヨーロッパのスマート照明市場、提供による (ハードウェア {照明と備品、照明制御、リレー ユニット}、ソフトウェア {ローカル/Web ベース、クラウドベース}、サービス{設計およびエンジニアリング、設置サービス、設置後})、設置の種類 (改修設置、新規設置)、通信技術 (有線技術、無線技術)、用途の種類 (屋内、屋外)、国 (ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、オランダ、スイス、トルコ、ベルギー、ロシア、その他のヨーロッパ) – 2026 年までの業界動向と予測

ヨーロッパのスマート照明市場調査レポートのトップ10企業:

Philips Lighting Holding BV, Acuity Brands Lighting, Inc., Hafele, Honeywell International Inc., Cree, Inc., Digital Lumens, Inc., OSRAM GmbH., Lutron Electronics Co., Inc., Legrand SA, Seiko Epson Corporation, Enceliumテクノロジー、Virtual Extension、Zumtobel Group AG、Wipro Consumer Care & Lighting、Schneider Electric SE、Eaton、Leviton Manufacturing Co., Inc.、Syska LED et Beam Labs BVet entre autres.

製品定義-: スマート照明は、LED、照明器具、蛍光灯などの最新の高度な技術製品を使用して、屋内と屋外の両方にソリューションを提供する最も重要な照明ソリューションの 1 つです。スマート照明は、従来の白熱灯やハロゲンのオプションと比較して、より優れたエネルギー効率を提供するために使用されます。主な焦点は、破損に対する耐性と主に振動に対する耐性の点で耐久性を提供することです。スマート照明は、道路、トンネル、橋梁、建築、商業、オフィス照明、プロジェクション照明など、幅広い用途があります。

ヨーロッパのスマート照明市場の国別分析

ヨーロッパのスマート照明市場レポートでカバーされている国は、英国、ドイツ、フランス、オランダ、ロシア、ベルギー、イタリア、スペイン、スイス、トルコ、およびその他のヨーロッパです。

製品の発売:

5 月、PHILIPS LIGHTING HOLDING BV は LiteMagic Technologies を買収しました。これは、中国地域で照明器具や制御システムなどのポートフォリオのハイエンド製品を拡大するのに有益です。

10 月、OSRAM Opto Semiconductors GmbH はオンボード ダイナミック ライティングを発表しました。これは、パッセンジャー セル、動的寸法、およびオン/オフ アプリケーション用の静的ライト スイッチを提供するのに有益です。

Honeywell International Inc. (米国) は 9 月に新しい照明および電力管理システムを発表しました。

10 月、Cree, Inc. は、建設および改築市場に理想的なソリューションを提供する、ハイ ベイおよび有益なリニア フィクスチャで構成される産業用照明ポートフォリオを拡大しました。

調査方法:ヨーロッパのスマート照明市場

主 な回答者 : OEM、メーカー、エンジニア、業界の専門家。

業界の参加者: CEO、VP、マーケティング/プロダクト マネージャー、マーケット インテリジェンス マネージャー、ナショナル セールス マネージャー

ヨーロッパ スマート照明レポートの重要な戦略的洞察: • 生産 分析 – 患者治療機器の生産は、さまざまな地域、種類、用途に基づいて分析されます。 ここでは、ヨーロッパのスマート照明市場におけるさまざまな主要プレーヤーの価格分析についても説明します。

• 売上と収益の分析 – ヨーロッパのスマート照明市場のさまざまな地域の売上と収益を調査します。別の主要な側面である、収益を生み出す上で重要な役割を果たす価格も、このセクションでさまざまな地域について評価されます。

• 供給と消費 – 販売に続いて、このセクションではヨーロッパのスマート照明市場の供給と消費を調査します。この部分は、供給と消費のギャップにも光を当てます。この部分には、輸入と輸出の数値も示されています。

競合他社 – このセクションでは、ヨーロッパのスマート照明業界をリードするさまざまなプレーヤーを、企業プロファイル、製品ポートフォリオ、容量、価格、コスト、および収入に関して調査します。

• 分析ツール – ヨーロッパのスマート照明市場レポートには、SWOT 分析、ポーターの 5 つの力分析、ROI 分析、実行可能性調査などのいくつかの分析ツールを使用して、主要なプレーヤーとその市場範囲に関する正確に調査および評価された情報が含まれています。これらのツールは、主要な業界プレーヤーの成長を効果的に調査するために使用されています。

• 地域および地域レベルに基づくヨーロッパ スマート照明の 360 度の概要。市場シェア、価値、量、および生産能力は、国、地域、および国レベルで分析されます。そして、新しい市場の志望者のための完全で役立つガイド

• 注目に値する情報やゲージ情報、市場から入手可能なドライバーや制限を考慮して、意思決定を容易にします。

ヨーロッパのスマート照明市場レポートのTOCポイント:

規模と市場シェア

市場動向とダイナミクス

市場の原動力と機会

競争環境

需要と供給

ヨーロッパのスマート照明産業における技術的発明

販路開拓動向

欧州におけるスマート照明市場の位置付け

価格戦略

ブランド戦略

ターゲットとなる顧客

