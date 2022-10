ヨーロッパのソール素材市場の需要の増加と予測 | Huntsman International LLC, INOAC CORPORATION, Allbirds, Inc., Michelin Soles

ヨーロッパの靴底材料 市場は、2022年から2029年の予測期間中に市場の成長を遂げると予想されています。Data Bridge Market Research の分析によると、2022 年から 2029 年までの予測期間中に 5.5% の CAGR で成長し、市場は 2029 年までに 69 億 4,960 万 620 万米ドルに達すると予想されています。

ヨーロッパのソール素材マーケティングレポートを作成しながら、市場はローカル、地域、およびグローバルレベルで調査されます。急速に変化する市場環境で成功するには、企業はこの市場調査レポートのような世界クラスのソリューションを採用する必要があります。クライアントの要求に基づいて、この業界レポートは、最終的に企業がより良い戦略を策定するのに役立つ、豊富なビジネス、製品、および市場関連の情報をまとめています。経験豊富な予測者、熟練したアナリスト、知識豊富な研究者の細心の注意を払った努力により、このような高品質の市場調査レポートが作成されます。したがって、最高のヨーロッパの靴市場レポートは、事業活動を増やし、定性的な作業を完了し、利益を増やすための重要なツールです。

ヨーロッパのトップ ソール素材 この調査に含まれる主なプレーヤー: Huntsman International LLC、INOAC CORPORATION、Allbirds, Inc.、Soles by MICHELIN、Vibram Commerce LLC、Unisol India、The Goodyear Tire & Rubber Company、Pirelli & CSpA、Hankook Tire & Technology Co .,Ltd., Aloft – Soles for Technical Footwear, Asahi Kasei Corporation, Solvay, Dow, Aybroad Sports Company LTD, Xiamen KON Technology Co.,Ltd, Kingseason, Resimol Shoe Soles, Joaquín Gallardo e Hijos SL, JH SHOE SOLE CO. 、Ltd、FOUNDATION WELLNESS、QUANZOU MOR RUBBER&PLASTIC CO.、LIMITEDなど。

クライアントに意思決定スキルを向上させる機会を与える最新の開発と画期的な戦略的変更の完璧な例です。最終的に、これは完璧なビジネス ソリューションを使用し、革新的な実装を実行するのに役立ちます。欧州フットウェア市場レポート2022-2029は、最新のトレンド、成長、新しい機会、潜在的なトリックを強調しています。

ヨーロッパの靴底素材の市場範囲と市場規模

ヨーロッパのソール素材市場は、製品、ソール素材、ソール コンポーネント、ソール タイプ、流通チャネル、およびエンド ユーザーという 6 つの異なるセグメントに分かれています。セグメント間の成長は、セグメントの成長と戦略を分析して市場にアプローチし、コア アプリケーション領域とターゲット市場の違いを特定するのに役立ちます。

製品に基づいて、ヨーロッパのソール 素材 市場はスポーツ シューズと非スポーツ シューズに分割されます。2021年には、スニーカー以外のメーカーが多数存在するため、ヨーロッパのスニーカー以外の市場がこの地域を支配すると予想されています。

ソール素材に基づいて、ヨーロッパのソール素材市場はポリウレタン、ゴム、EVA、PVC、生体材料などに分割されます。ヨーロッパでは、2021 年には、この地域でのゴム製造のコストが低いため、ゴムが市場を支配すると予想されます。

ソール部品に基づいて、ヨーロッパのソール素材市場はアウトソールとインソールに分割されます。ヨーロッパでは、2021 年に、パリなどの地域で生産されるさまざまなスタイリッシュなアウトソールとの親和性により、アウトソールが市場を支配します。

ソールの種類に基づいて、ヨーロッパのソール材料市場は新しいソールと修理されたソールに分割されます。ヨーロッパでは、2021年に、地域のほとんどの文化と生活水準により、新しいソールセグメントが市場を支配すると予想されます

流通チャネルに基づいて、ヨーロッパのソール素材市場は、直販/B2B、e コマース、専門店などに分割されます。欧州では、2021 年に小売/B2B セグメントが市場を支配すると予想されます。これは、市場に多数の直営ブランド店が存在するためです。

エンドユーザーに基づいて、市場は男性、女性、子供に分割されます。3 つのセグメントはすべて、製品に基づいて非スポーツとスポーツに細分されます。ヨーロッパでは、2021年に、この地域でさまざまな婦人靴が発売されるため、婦人靴市場が支配的になると予想されています

得られたデータのほとんどは、ヨーロッパの唯一の材料関連の統計を除いて、グラフ形式で表示されます。グローバル マーケット リサーチ ヨーロピアン ソール マテリアルズは、主要な市場関係者、製造業者、および流通業者の仕事の詳細なプレゼンテーションを提供します。この調査では、ヨーロッパの靴底材料市場に対する世界的な需要に影響を与える制約と要因の概要も提供しています。

さらに、参加者の能力を判断するために、全体的なパフォーマンスの SWOT 分析が行われました。製造能力、販売量、効率、熟練したスタッフの可用性、地域でのプレゼンス、R&D 能力、およびその他の要因はすべて、組織の全体的な内部の成功に影響を与えます。この評価は、信頼できる定性データ、特に社会経済的要因に基づいており、市場の変化を検出し、市場改善の機会を定量化します。

地域的には、このレポートはさまざまな分野に焦点を当てています。

北米(米国、カナダ、メキシコ)

ヨーロッパ (ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ)

アジア太平洋 (中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)

南アメリカ (ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他の南アメリカ)

中東およびアフリカ (サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプト、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ)

ターゲット市場はセクター別および国別レベルで調査され、最も急速に成長している業界を予測するのに役立ちます。これは、サプライヤーが市場の潜在能力を獲得するのに役立ち、それを市場への浸透に使用できます。この調査には、現在の業界動向、開発の可能性、問題、および課題の包括的な調査が含まれます。

