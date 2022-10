ヨーロッパのデンタルラボ市場は、2029年の予測期間中に11.8％のCAGRで巨大な成長を目撃するように設定されています

広範囲に及ぶヨーロッパ歯科ラボ市場調査レポートは、このセクターの主要な市場ダイナミクスに焦点を当てています。この市場調査では、市場状況、市場シェア、成長率、将来の傾向、市場ドライバー、機会、課題、リスク、参入障壁、販売チャネル、ディストリビューター、およびポーターの 5 つの力の分析も分析します。レポートは、市場の予測期間中の CAGR 値の変動を提供します。市場環境の変化は主に、開発、製品の発売、合弁事業、合併、買収に至るまでの主要なプレーヤーまたはブランドの動きが原因で観察され、業界のグローバルな顔の見方が変わります。

歯科業界における技術の進歩は、コンピューター支援設計とコンピューター支援製造 (CAD/CAM) プロセスの使用です。高解像度 3D スキャン デバイス、より正確で高速かつシンプルな設計ソフトウェア、革新的な材料の正確なサブトラクティブまたはアディティブ マニュファクチャリングを開発することにより、プロセスを改善します。

歯科技工所の主な役割は、修復歯科を提供することであり、歯科医によって定義されたすべての機能的および審美的パラメーターを修復ソリューションに完全にコピーすることです。最初の患者の相談、診断、治療計画から最終的な修復物の配置まで、修復プロセス全体を通じて、歯科医と検査技師の間の通信ルートにより、情報を完全に転送できるようになりました。機能コンポーネント、咬合パラメータ、音声学、および美的要件は、技術者が機能的で審美的な修復物を成功させるために必要な情報のほんの一部です。今日、過去と同様に、歯科医と技術者の間のコミュニケーション ツールには、写真、書面による文書、

ヨーロッパの歯科技工所は協力的で、症状の重症度を軽減することを目指しています. Data Bridge Market Research は、歯科ラボ市場が 2022 年から 2029 年の予測期間中に 11.8% の CAGR で成長すると分析しています。

ヨーロッパの歯科ラボ市場のダイナミクス

運転手

歯科治療のための医療観光の成長

世界中、特にヨーロッパ諸国での歯科処置のための医療観光の成長は、市場の成長を促進すると予測されています。ヨーロッパ地域のスペイン、ハンガリー、トルコは、歯科業界に多額の投資を行っています。これは、世界の先進地域で歯科治療の費用が増加しているため、ほとんどの人が低コストで適切かつ効果的な治療を受けるためにデンタルツーリズムのような代替手段を探していると報告されています.

歯周病に対する意識の高まり

歯周病は、世界の人口のほとんど、特に高齢者に影響を与えると報告されています。そのような病気について適切な治療と適切な認識を得ることは大きな関心事になっています。このような増大する問題を人々に知らせるために、さまざまな意識向上キャンペーンと意識向上ポータルが開始されました。

機会

歯科技工所における審美歯科の増加

審美歯科は、侵襲性を最小限に抑えた審美性を高めるアプローチと治療を提供することで、歯科業界に革命をもたらしました。矯正歯科治療は、自分の歯の形に満足できない患者さんや、歯並びの乱れによる深刻な問題を抱えている患者さんのために、希望する歯を形にする審美治療の1つです。メディアのインフルエンサーなど、さまざまな要因が市場の成長を促進し、社会が美しく見え、自信を持って笑顔になることを後押ししています。男性も女性も同様に、矯正治療が目立たないようにしたいとますます望んでいます。

歯科技工所市場に関与している企業は、新しい技術に基づいたさまざまな新製品を考え出しています。歯科技工所の分野で最も顕著な発売は、 デンタル イメージング とデジタル歯科の分野です。

ヨーロッパの歯科ラボ市場の範囲

歯科技工所市場は、製品という 1 つのセグメントに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品

一般および診断デバイス

治療ベースのデバイス

その他

歯科技工所市場の地域分析/洞察

ヨーロッパの歯科ラボ市場が分析され、市場規模の洞察と傾向が、上記の地域別、製品別に提供されます。

歯科ラボ市場レポートの対象国は、ドイツ、英国、イタリア、フランス、スペイン、スイス、オランダ、ベルギー、トルコ、ロシア、およびその他のヨーロッパです。

ドイツは、ヨーロッパ地域での医療観光の増加と歯科技工所の増加により、市場を支配すると予想されています。

レポートの国セクションでは、個々の市場に影響を与える要因と、市場の現在および将来の傾向に影響を与える国内市場の規制の変更も提供します。新規販売、交換販売、国の人口統計、病気の疫学、輸出入関税などのデータポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される主要な指標の一部です。また、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよび国内ブランドとの大規模または希少な競争のために直面​​する課題、販売チャネルの影響が考慮され、国別データの予測分析が提供されます。

競争環境と歯科ラボ市場シェア分析

ヨーロッパの歯科ラボ市場の競争状況は、競合他社ごとの詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、ヨーロッパでのプレゼンス、生産拠点と設備、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションの優位性。提供された上記のデータポイントは、歯科技工所市場に関連する企業の焦点にのみ関連しています。

歯科技工所市場で活動している主要なプレーヤーには、Ultradent Products Inc.、A-dec Inc.、BioHorizo​​ns IPH、Inc、Dentatus、Carestream Health.、Roland DGA Corporation、3Shape A/S、Formlabs、PLANMECA OY、Septodont、 VOCO GmbH、3M、Henry Schein, Inc.、GC Corporation、BIOLASE, Inc.、Dentsply Sirona.、Envista (Danaher Corporation の子会社)、Kulzer GmbH.(Mitsui Chemicals, Inc. の子会社)、BEGO GmbH & Co. KG.、OSSTEM UK、CAMLOG Biotechnologies GmbH、Zimvie Inc. (Zimmer Biomet の子会社)、Institut Straumann AG、Bicon, LLC、BEGO GmbH & Co. KG など。

研究方法

データ収集と基準年分析は、大きなサンプル サイズのデータ​​収集モジュールを使用して行われます。市場データは、市場統計および一貫したモデルを使用して分析および推定されます。また、市場シェア分析と主要なトレンド分析は、市場レポートの主要な成功要因です。詳細については、アナリストの電話をリクエストするか、お問い合わせをドロップダウンしてください。DBMR 研究チームが使用する主要な研究方法論は、データ マイニング、データ変数が市場に与える影響の分析、一次 (業界専門家) 検証を含むデータ三角測量です。これとは別に、データ モデルには、ベンダー ポジショニング グリッド、市場タイム ライン分析、市場の概要とガイド、企業ポジショニング グリッド、企業市場シェア分析、測定基準、ヨーロッパ対地域、およびベンダー シェア分析が含まれます。

