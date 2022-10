ヨーロッパのマネーロンダリング防止ソフトウェアの市場シェア、アプリケーション分析、地域の見通し、競争戦略、および2029年までの予測

ヨーロッパのマネーロンダリング防止ソフトウェア市場レポートには、業界調査、市場規模と予測、競争力のある情報、市場参入戦略、価格動向、持続可能性動向、市場情報、顧客、技術進化、革新動向、流通の評価など、重要な市場側面が含まれています。チャネル。. この業界分析レポートでは、セクターの主要な市場ダイナミクスが考慮されています。このマーケティング文書を使用すると、企業は、市場の定義、分類、アプリケーション、およびコミットメントに関する詳細を取得することにより、予測年に市場がどのように行動するかについてのシーンを考えることができます.

ヨーロッパのマネーロンダリング防止ソフトウェアの市場調査レポート には、主要な競合他社が含まれており、ヘルスケア業界に影響を与える主要な要因の業界の戦略的分析に関する洞察を提供しています。

Data Bridge Market Research は、マネーロンダリング対策ソフトウェア市場が 2021 年に 315.65 と評価され、2022 年から 2029 年までの予測期間の CAGR が 16.8% で、2029 年までに 10 億 9,332 万米ドルの価値に達すると分析しています。

このレポートは、ヨーロッパのマネーロンダリング防止ソフトウェア市場の成長に大きな影響を与えている主要なマクロ経済要因の優れた概要を提供します。また、ヨーロッパのマネーロンダリング防止ソフトウェア市場での収益創出と販売促進の機会を特定する上で重要な絶対ドル機会分析も提供します。

ヨーロッパのマネーロンダリング防止ソフトウェア市場調査レポートで言及されている主要なプレーヤー:

アレルギー。(米国)、SAP SE (ドイツ)、Coupa Software Inc. (米国)、Procurify (カナダ)、IBM (米国)、TRADOGRAM。(カナダ)、フラクシオン。(米国)、SutiSoft, Inc. (インド)、Sievo (フィンランド)、GEP (米国)、Empronc Solutions Pvt. Ltd. (インド)、Sage Intacct, Inc. (米国)、Touchstone Group Plc (英国)。

最近の開発

Riskonnect Inc. は、2019 年 6 月に、統合されたアンチマネー ロンダリング プラットフォームに追加された Riskonnect ClearSight 19.0 をリリースしました。

RLDatix は、2019 年 5 月に iContracts (米国) を買収することに合意し、RLDatix にさらに重要な機会を提供しました。

Verge Health は、2019 年 2 月に Texas Hospital Association (米国) とのパートナーシップを発表し、ガバナンス、リスク、およびコンプライアンスのプラットフォームを強化しました。

ヨーロッパのマネーロンダリング対策ソフトウェア市場セグメンテーション:

成分

ソフトウェア

サービス

製品の種類

顧客ID管理ソフトウェア

取引監視ソフトウェア

外国為替取引報告ソフトウェア

コンプライアンス管理ソフトウェア

その他

組織規模

大規模な組織

中小企業

展開

前提で

クラウド

リクエスト

経費分析

サプライヤー管理

契約管理

その他

最終ユーザー

バンキング

金融サービスと保険

小売販売

ITと電気通信

政府

健康管理

守備

輸送と物流

エネルギーとユーティリティ

その他

ヨーロッパのマネーロンダリング対策ソフトウェア市場の国別分析:

アンテナ市場レポートでカバーされている国は、中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、およびその他のアジア太平洋地域です。

レポートの国のセクションでは、現在および将来の市場動向に影響を与える国レベルでの個々の市場影響要因と市場の規制変更も提供します。新規販売、交換販売、国の人口統計、規制法、輸出入関税などのデータ ポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される主要な指標の一部です。さらに、国別データの予測分析を提供することにより、グローバル ブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよびナショナル ブランドとの競争の高低によって直面する課題、販売チャネルの影響が考慮されます。

業界レポートの主なハイライト:

ヨーロッパのマネーロンダリング防止ソフトウェア市場におけるすべての機会とリスクの評価

今後数年間の市場の成長に関する決定的な研究

特定の市場ドライバーと制約に関する深い理解

このレポートでは、ヨーロッパのマネーロンダリング防止ソフトウェア市場の競争状況の全体像を示しています。

主要な地域とその国に関する市場セグメントとサブセグメントの過去の収益と予測収益を提供します。

また、将来の市場と市場の変化するシナリオの完全な評価も提供します。

価値と量の観点から見た、ヨーロッパのマネーロンダリング防止ソフトウェア市場の現在および予測可能な規模。

