ヨーロッパの外科的視覚化製品市場分析：業界の主要プレーヤー、最近の傾向、潜在的な成長、および2028年までの予測

ヨーロッパの外科的視覚化製品市場 市場分析レポートは、市場の詳細なバリューチェーン分析をカバーしています。バリューチェーン分析は、主要な上流の原材料、主要な機器、製造プロセス、および下流の顧客分析と主要な流通業者の分析を分析するのに役立ち、市場のすべてのドライバーと制約とともにレポートに記載されています。すべての地域およびプレーヤー セグメントの詳細な比較分析を提示し、既存のリソースを配置できる分野についてのより良い知識を読者に提供し、市場での地位を高めるために特定の地域の優先度を評価します。

ヨーロッパの外科用視覚化製品市場 は、2021 年から 2028 年の予測期間に市場の成長を遂げると予想されます。Data Bridge Market Research は、市場が 2021 年から 2028 年の予測期間に 11.1% の CAGR で成長しており、米ドルに達すると予想されていると分析しています。 2020 年の 6 億 6,027 万米ドルから 2028 年までに 1,426.75 百万人。

外科的視覚化は、外科的処置中に関心領域を最小限の侵襲的または非侵襲的に 視覚化することにより、内臓を検査、操作、および治療するための技術です 。これは、外科医がより良い結果をもたらす効果を効率的に確認するのに役立ちます。外科用可視化システムは、反射を減らし、使用可能なコントラスト比を高め、手術中の身体の可視化にさらに役立ちます。手術は、内視鏡 治療手順の広範な使用において主要な役割を果たしてい ます。内視鏡器具の改良と普及のきっかけとなったのは、 内視鏡の進化に対する外科医の貢献です。 アプリケーションとその実践。技術の進歩の増加と慢性疾患の有病率の増加により、 市場の成長が促進されます。

外科的視覚化は、切開を使用せずに標的臓器から離れた場所から内臓を評価、検査、および治療するために、外科医や医療専門家に広く好まれて います。それらは、修復物とともに硬組織と軟組織の両方の画像を取得できるように製造されています。外科的視覚化製品の需要をさらに推進している手術の数の増加。世界中の臓器不全、がん、慢性生活習慣病の有病率が高く、高齢者人口の増加は、外科的視覚化製品市場の成長を後押しする可能性があります。

ヨーロッパの外科的視覚化製品レポートは、市場シェア、新しい開発、製品パイプライン分析、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響、新たな収益ポケットに関する機会の分析、市場規制の変化、製品承認、戦略的決定、製品発売の詳細を提供します。 、地理的拡大、および市場における技術革新。分析と市場シナリオを理解するには、 アナリストの概要についてお問い合わせください。当社のチームは、収益に影響を与えるソリューションを作成して、目的の目標を達成するのに役立ちます。

ヨーロッパの外科的視覚化製品市場の範囲と市場規模

ヨーロッパの外科用視覚化製品市場は、製品タイプ、アプリケーション、エンド ユーザー、および流通チャネルに基づいて、4 つの注目すべきセグメントに分類されます。

製品タイプに基づいて、ヨーロッパの外科用視覚化製品市場は、内視鏡カメラ、アクセサリ、光源、ディスプレイとモニター、ビデオ レコーダーとプロセッサ、カメラ ヘッドとビデオ コンバーターに分割されます。2021年には、主要な主要プレーヤーがこのセグメントに関連する製品の開発により重点を置いているため、内視鏡カメラが世界の外科用視覚化製品市場を支配すると予想されます。

アプリケーションに基づいて、ヨーロッパの外科用 視覚化 製品市場は、関節鏡検査、腹腔鏡検査、耳鼻咽喉科内視鏡検査、産科/婦人科内視鏡検査、泌尿器科内視鏡検査、胃内視鏡検査などに分割されます。

2021 年には、他のすべてのアプリケーションよりも安価であるため、関節鏡検査セグメントが市場を支配すると予想されます。

エンドユーザーに基づいて、ヨーロッパの外科用視覚化 製品 市場は、病院、専門クリニック、画像診断センター、外来手術センターなどに分割されています。2021年には、ヨーロッパ地域で新しく設備の整った病院を開発するための政府による投資が増加するため、病院セグメントが市場を支配すると予想されます。

流通チャネルに基づいて、ヨーロッパの外科用視覚化製品市場は、直接入札とサードパーティのディストリビューターに分割されます。2021年には、ヨーロッパ地域の発展途上国からの需要の増加により、直接入札の販売が増加している新しい施設が開発されているため、直接入札セグメントが市場を支配すると予想されます。

ヨーロッパの外科的視覚化製品市場の 国レベル分析

ヨーロッパの外科用視覚化製品市場を分析し、国、製品タイプ、アプリケーション、エンド ユーザー、および流通チャネルに基づいて市場規模の情報を提供します。

外科用視覚化製品市場レポートでカバーされている国は、ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、オランダ、ロシア、トルコ、ベルギー、スイス、およびその他のヨーロッパです。

ドイツは、主要な市場プレーヤー間の研究開発活動と契約と買収の増加により、ヨーロッパ地域で優位に立つと予想されています。

レポートの国のセクションでは、個々の市場に影響を与える要因と、市場の現在および将来の傾向に影響を与える国内市場の規制の変更も提供します。新規販売、交換販売、国の人口統計、規制法、輸出入関税などのデータポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される主要な指針の一部です。また、ヨーロッパのブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよび国内のブランドとの大規模またはほとんどの競争のために直面​​する課題、販売チャネルの影響が考慮され、国データの予測分析が提供されます。

市場関係者による戦略的イニシアチブは、外科用視覚化製品市場に新たな機会を生み出しています

ヨーロッパの外科用視覚化製品市場は、すべての国の視覚化製品の成長、ヨーロッパの外科用視覚化製品の進歩の影響、およびヨーロッパの外科用視覚化製品市場をサポートする規制シナリオの変化に関する詳細な市場分析も提供します。データは、2011 年から 2019 年までの過去の期間で利用できます。

競争環境とヨーロッパの外科的視覚化製品の市場シェア分析

ヨーロッパの外科用視覚化製品市場の競合状況は、競合他社ごとの詳細を提供します。詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、生産拠点と施設、会社の強みと弱み、製品の発売、製品試験のパイプライン、製品の承認、特許、製品の幅、および呼吸、アプリケーションの優位性、テクノロジーのライフライン曲線。提供された上記のデータポイントは、ヨーロッパの外科用視覚化製品市場に関連する同社の焦点にのみ関連しています。

外科用視覚化製品を提供する主要企業は、Smith & Nephew、CONMED Corporation、FUJIFILM Asia Pacific Pte. Ltd. です。Ltd. (富士フイルム株式会社の子会社)、Zowietek Electronics, Ltd.、Richard Wolf GmbH、Medtronic、Laborie、Happersberger otopront GmbH、ACUTRONIC Medical Systems AG、ICLERCHER-Solutions GmbH、Wuzhou aokace Technology Co., Ltd.、Fude Technology Group Limited、MEDI-CARE SOLUTIONS SRL、Stryker、Olympus Corporation of the Americas、Boston Scientific Corporation、B. Braun Melsungen AG、Cook、Optomic、SonoScape Medical Corp.、EC21 Inc.、Erond、Xuzhou AKX Electronic Sc​​ience And Technology Co.、 Ltd、KARL STORZ、ESC Medicams Medical Devices Business Services, Inc (Johnson & Johnson の子会社)、HOYA Corporation、Vims、North-Southern Electronics Limited など。

