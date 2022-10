ヨーロッパの皮膚フィラー市場は 10.0% の CAGR で成長し、2029 年までに 21 億 1,954 万米ドルの価値に達すると予想されています

データブリッジ市場調査には、「ヨーロッパの皮膚フィラー市場 」というタイトルの新しくリリースされた広範な調査があり、競合他社よりも優れた情報を提供できることを保証しています. この調査は、市場での生存と成功を容易にする包括的な市場の洞察と分析により、市場のより広い視点を提供します。業界の完全な概要は、製品定義、市場セグメンテーション、および既存の小売業者の状況のさまざまな側面を考慮した、このインターコム デバイス レポートによって提示されています。

Data Bridge Market Research は、2022 年から 2029 年の予測期間中、10.0% の CAGR で、皮膚フィラー市場が 2029 年までに 21 億 1,954 万米ドルの価値に達すると予想されていると分析しています。

最近の開発

2022 年 4 月、Sinclair Pharma は、しわの矯正、顔の輪郭形成、ボリューム回復の治療において、Perfectha Lidocaine の欧州 CE マークを取得したことを発表しました。この CE 証明書により、英国およびすべての主要なヨーロッパ市場で Perfectha Lidocaine が発売されます。

ヨーロッパの皮膚フィラー市場の分析と洞察

皮膚フィラーは、失われたボリュームを回復するために皮膚の下に注入されるゲル状の物質であり、多くの場合、しわや滑らかなライン、または顔の輪郭を強調します. 以前は手術でしか達成できなかった美​​的および若返りの改善を強化するためのさまざまな製品が提供されているため、皮膚フィラーの使用は近年急速に増加しています。これらは、顔の若返り方法として非常に人気が高まっています. 低侵襲の真皮フィラーであるため、化粧品のボリューム置換療法で瞬時に結果が得られます。これらのデバイスは、顔にボリュームを与え、肌の質を高めます。増強には注射など様々な方法が用いられます。これらのフィラーは、審美的な目的のために、よりふっくらとした唇を与えることができます.

使用する製品の種類に応じて、唇のボリュームを一時的または永続的に維持するために、唇や口の周りに注入できる多くの種類の皮膚フィラーがあります。一部の市場プレーヤーは、新しく革新的な製品に関与しており、その製品はパイプラインの下にあります。過去数年間、皮膚フィラー市場の市場成長を促進するために、新しい革新的な皮膚フィラー製品が開発されており、市場プレーヤーは製品ポートフォリオを強化しています。多くの市場プレーヤーは、市場の成長への道を開く革新的な真皮フィラーの製造に関与しています。

市場で活動している主要なプレーヤーには、アラガン(Abbvie、Inc.の子会社)、Prollenium Medical Technologies、Suneva Medical、Revance Therapeutics、Inc.、FillMed Laboratories、Anika Therapeutics、Inc、Ipsen Pharma、BIOXIS Pharmaceuticals、Zimmer Aestheticがあります。 、Zhejiang Jingjia Medical Technology Co. Ltd.、Medytox、Contura International ltd.、Shanghai Reyoungel Medical Technology Company Limited、Humedix(HUONS GLOBALの子会社)、Galderma Laboratories、LP、Merz North America、Inc.(Merz Pharmaの子会社) )、Croma-Pharma GmbH、Sinclair Pharma (Huadong Medicine Co., Ltd. の子会社)、Teoxane、BioPlus Co., Ltd.、Amalian、Givaudan、Mesoestetic、Sosum Global、DSM、IBSA Nordic ApS など。

市場の定義

皮膚充填剤は、皮膚に注入して膨満感とボリュームを追加するように設計された物質です. 皮膚フィラーに使用される物質には、カルシウム ヒドロキシアパタイト (骨に見られるミネラル様化合物)、 ヒアルロン酸、 ポリアルキルイミド、ポリ乳酸、ポリメチルメタクリレート マイクロスフェア (PMMA) が含まれます。皮膚フィラーは、真皮の深さ、移植の深さ(表面的な中間期と上部、および皮下レベル)を含むいくつかの基準に基づいて分類できます。修正の寿命(一時的および永続的); アレルゲン性、薬剤の組成(同種移植片、半合成/完全合成、異種移植片、または自家移植); および刺激行動(内因性組織増殖の生理学的プロセス)対置換フィラー(空間置換効果)。

HA やコラーゲンなどの一時的な皮膚充填剤は生分解性で、4 ~ 9 か月持続します。予想される副作用と不満も短命です。したがって、一時的なフィラーは、将来の患者の訪問のために長期的なフィラーを保存するための治療の最初の行として常に使用されます.

恒久的なフィラーは、通常の顔のしわを超えた、皮膚の深いしわや溝の変化に本質的に使用されます. それらは、特に HIV 脂肪異栄養症において、顔の若返りの優れた選択肢と考えられています。ポリメチル メタクリレート (PMMA) は、主に安全で効果的で長持ちする効果のために使用されます。

皮膚フィラー市場のダイナミクス

このセクションでは、市場のドライバー、利点、機会、制約、および課題を理解することを扱います。このすべてについて、以下で詳しく説明します。

運転手

低侵襲手術の普及率の上昇

低侵襲処置の使用は、レーザーやその他のエネルギーベースのデバイスを含む美容および美容外科技術の従来の方法と比較して変化しています。外科的または非外科的処置を使用するために、特別に設計された器具が最小限の処置のために開発されました。これらのアンチエイジング デバイスは、肌を活性化して引き締めることで、肌の老化による視覚的影響を軽減し、若々しい印象を与えます。

低侵襲手術は、視野の範囲と特別に装備された手術器具の助けを借りて行われる手順です。しわや小じわなどの顔の不規則性をターゲットにし、ボリュームと輪郭、不要な脂肪を減らします。低侵襲手術の使用に対する需要が高まっている手術では、切開を行わないか、回復時間を短縮して最小限の切開を行うことができるため、これらの手術は本質的に重大な有害事象のリスクがありません。肌の引き締め、しわの減少、顔の輪郭形成、肌の若返りのための低侵襲のエネルギーベースの治療は、世界で高い需要があります。これらの手順の需要を促進する他の理由は、高齢者の増加と医療施設の要件の高まりであり、医療施設の負担をさらに軽減する可能性があります。

技術の進歩とコミュニケーションの向上に伴い、人々はヘルスケア分野でうまく機能する美容機器と手順をより認識しており、次の時代に低侵襲手順の採用にプラスの影響を与えています. したがって、低侵襲手術の普及率の増加は、皮膚フィラー市場の成長を後押しすると予想されます。

高齢者人口の増加

高齢者人口はより長い寿命のために拡大しており、皮膚の老化状態が増加していると報告されています。人口の高齢化の速度は世界で指数関数的に増加していますが、ヨーロッパ諸国には、同様の願望と共通する特定の文化的、社会的、経済的特徴があります。人々が老化を始めると、外観が若々しく見えるようになり、最終的に美容処置の利用への関心が高まります.

高齢者の割合の中で中東諸国における医療提供の改善とそのシナリオの上昇は、より良い患者の転帰サービスをもたらしました。

機会

審美研究への資金提供活動の増加

形成外科、ムダ毛の除去、肌の引き締め、アンチエイジング、余分な脂肪の除去、体の輪郭を整えるなどの低侵襲の手順で行われるいくつかの美容処置は、外観の増加、美化、およびその他の改善のために使用される医療美容機器の下に続きます。体の一部。さまざまな財団や政府機関が美的研究に多額の投資を行っています。

新しい皮膚フィラーの進歩

皮膚フィラーはゲル状の物質の形をしており、皮膚の下に注入して失われたボリュームを回復し、しわを柔らかくし、線を滑らかにします. 顔の輪郭を強調するためにも使用されます。毎年 100 万人以上が、この人気のあるフェイシャル トランスフォーメーション トリートメントを利用して、しわや顔のラインを取り戻しています。皮膚フィラーは、ダウンタイムや手術なしで若々しく見えるための効果的な治療法です。皮膚充填剤は、顔のしわを埋めるのに役立つ皮膚に注入されます。さまざまな種類の皮膚フィラー薬が利用できます。最も一般的な種類は、カルシウム ヒドロキシアパタイト、ヒアルロン酸、ポリアルキルイミド、ポリ乳酸などです。皮膚充填剤ブランドの進歩は、市場の需要を後押しするのに役立ちます.

抑制・挑戦

審美的処置の高コスト

選択的手続きでは、常に費用が考慮されます。皮膚フィラーの費用は、フィラーの種類と治療に使用される量によって異なります。また、治療費は、皮膚フィラー治療を行う人の資格と専門知識に基づいています。皮膚フィラーの美容治療は安全な外来手術であり、失われたボリュームを回復し、老化の兆候を治療するための非常に人気のある治療ですが、手術の高コストが市場の需要を妨げると予想されます

熟練した専門家の不足

美容治療の手順は、さまざまなタイプのレーザーベースの技術、エネルギーベースの技術、および強力なパルス光などです。そのような技術はすべて、効果的な治療を行うために資格のある対人スキルを必要とします。

さらに、この分野における急速な技術の進歩は、熟練した専門家の不足にもつながります。熟練した専門家の不足は、デバイスの取り扱いや外科的処置の実行中に大きな課題をもたらします。

皮膚フィラー市場のセグメンテーション

皮膚フィラー市場は、製品の種類、材料の種類、アプリケーション、薬物の種類、エンド ユーザー、流通チャネルに基づいて分割されます。セグメント間の成長は、成長のニッチ ポケットと戦略を分析して市場にアプローチし、コア アプリケーション領域とターゲット市場の違いを判断するのに役立ちます。

製品タイプ別

生分解性皮膚フィラー

非生分解性皮膚フィラー

製品タイプに基づいて、皮膚フィラー市場は生分解性皮膚フィラーと非生分解性皮膚フィラーに分割されます。

素材別

天然皮膚フィラー

合成皮膚フィラー

材料の種類に基づいて、市場は天然皮膚フィラーと合成皮膚フィラーに分割されます。

アプリケーション別

フェイスリフト

鼻形成術

再建手術

ほうれい線補正

唇の強化

皮膚のたるみ

頬のくぼみ

スキン スムージング

歯科

美的修復

リッププラム

瘢痕治療

あごの増強

脂肪萎縮治療

耳たぶの若返り

その他

アプリケーションに基づいて、市場はフェイスリフト、鼻形成術、再建手術、顔のラインの修正、唇の強化、皮膚のたるみ、頬のくぼみ、皮膚の平滑化、歯科、審美的修復、瘢痕治療、顎の増強、脂肪萎縮治療、耳たぶに分割されます。若返りなど。

薬の種類別

ブランド化

ジェネリック

薬の種類に基づいて、市場はブランドとジェネリックに分割されます。

エンドユーザー別

皮膚科クリニック

病院

外来手術センター

学術研究機関

その他

エンドユーザーに基づいて、市場は皮膚科クリニック、外来手術センター、病院、学術研究機関などに分割されます。

流通チャネル別

直接入札

ドラッグストア

小売薬局

オンライン薬局

その他

流通チャネルに基づいて、市場は直接入札、ドラッグ ストア、小売薬局、オンライン薬局などに分割されます。

皮膚フィラー市場の地域分析/洞察

真皮フィラー市場が分析され、市場規模の洞察と傾向が、国別、製品タイプ別、材料タイプ別、アプリケーション別、薬剤タイプ別、エンドユーザー別、および上記の流通チャネル別に提供されます。

皮膚フィラー市場レポートでカバーされている国は、ドイツ、イタリア、フランス、英国、スペイン、ロシア、オランダ、スイス、ベルギー、トルコ、その他のヨーロッパです。

ドイツは、真皮充填装置の技術と信頼性の向上により、市場を支配すると予想されます。

レポートの国セクションでは、個々の市場に影響を与える要因と、市場の現在および将来の傾向に影響を与える市場規制の変化も提供します。下流および上流のバリュー チェーン分析、技術トレンド、ポーターの 5 つの力の分析、ケース スタディなどのデータ ポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される指針の一部です。また、国別データの予測分析を提供しながら、ブランドの存在と入手可能性、および地元および国内のブランドとの大規模またはほとんどの競争のために直面​​する課題、国内の関税と貿易ルートの影響が考慮されます。

未来がどうなるかを予測する絶対的な方法は、今日の傾向を理解することです!

Data Bridge Market Research は、比類のないレベルの回復力と統合されたアプローチを備えた、型破りでネオテリックな市場調査およびコンサルティング会社としての地位を確立しています。私たちは、最高の市場機会を発掘し、お客様のビジネスが市場で成功するための効率的な情報を促進することを決意しています。Data Bridge は、複雑なビジネス上の課題に適切なソリューションを提供するよう努め、簡単な意思決定プロセスを開始します。データ ブリッジは、2015 年にプネーで策定および組み立てられた、純粋な知恵と経験の余波です。

Data Bridge Market Research には、さまざまな業界で働く 500 人を超えるアナリストがいます。世界中のフォーチュン 500 企業の 40% 以上にサービスを提供しており、世界中に 5000 以上の顧客のネットワークがあります。Data Bridge は、私たちのサービスを信頼し、私たちのハードワークを確信を持って信頼してくれる満足のいくクライアントを作成することに長けています。お客様満足度99.9%という輝かしい実績に満足しております。

