ヨーロッパの粉体塗装市場は、2022年から2029年の予測期間中に8.6％のCAGRで拡大すると予想されています

ヨーロッパの粉体塗料市場は、2022 年から 2029 年までの予測期間中に 8.6% の割合で成長すると予想されています。粉体塗料市場に関するデータ ブリッジ市場調査レポートは、予測期間全体で普及すると予想されるさまざまな要因に関する分析と洞察を、市場の成長への影響とともに提供します。さまざまなアプリケーションに対する需要の増加が、ヨーロッパの粉体塗装市場の成長を後押ししています。

粉体塗料とは、無溶剤塗料を特徴とする塗料の種類を指します。このコーティングは、主に家電製品、アルミニウムプロファイル、ドラムハードウェア、自動車、自動車部品などの金属の硬質仕上げの製造に広く使用されています。

地域全体での自動車生産の 増加は、粉体塗装市場の成長を牽引する主な要因の 1 つです。造船・配管業界での用途拡大、高性能化への要求の高まり 、フッ素樹脂 系粉体塗料市場の成長加速。世界中の厳しい政府規制の存在と、コイル コーティング用途の粉体塗装に対する需要の増加が、市場にさらに影響を与えています。さらに、研究開発活動、急速な都市化と工業化、および消費者の一般的な認識は、粉体塗料市場にプラスの影響を与えています。さらに、新しいアプリケーション方法の出現は、2022年から2029年までの予測期間中に市場プレーヤーに有益な機会を提供します.

一方、薄膜の入手が困難であり、厳しい規制が市場の成長を妨げると予想されます。環境への懸念は、2022年から2029年の予測期間中に粉体塗料市場に挑戦すると予想されます。

ヨーロッパの粉体塗料市場:Kansai Paint Co.,LTD, Asian Paints, Jotun and Evonik Industries AG, PPG Industries, Inc., Sherwin-Williams Company, Valspar Industrial, Akzo Nobel NV, BASF SE, AkzoNobel NV, Asian Paints Limited、Koninklijke DSM NV、Arkema SA、DuPont、Evonik Industries AG、Jotun Powder Coatings、TCI Powder、Kansai Paint Co., Ltd.、Axalta Coating Systems など。

このパウダーコーティング市場レポートでは、最新の動向、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリューチェーンの最適化、市場シェア、国内および地元の市場プレーヤーの影響、新興収益セグメントの機会の分析、市場規制の変化、戦略的市場の成長について詳しく説明しています分析、市場規模、カテゴリ市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品の承認、製品の発売、地理的拡大、市場の技術革新。粉体塗料市場の詳細については、Data Bridge Market Research に連絡して アナリストのプロフィールを確認してください。当社のチームは、市場の成長に向けて情報に基づいた市場の意思決定を行うのに役立ちます。

ヨーロッパの粉体塗料市場の 範囲と市場規模

粉体塗料市場は、樹脂の種類、塗装方法、基材、および最終用途産業に基づいて分割されています。異なるセグメント間の成長は、市場全体で普及すると予想されるさまざまな成長要因についての知識を得るのに役立ち、さまざまな戦略を開発して、コア アプリケーション領域とターゲット市場の違いを特定するのに役立ちます。

