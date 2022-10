ヨーロッパの美容機器市場は、2022年から2029年の予測期間中にCAGR 10.5%で成長します

ヨーロッパの美的デバイス市場 市場分析レポートには、市場の詳細なバリューチェーン分析が含まれています。バリューチェーン分析は、主要な上流の原材料、主要な機器、製造プロセス、および下流の顧客分析と主要な流通業者の分析を分析するのに役立ち、市場のすべてのドライバーと制約とともにレポートに記載されています。すべての地域およびプレーヤー セグメントの詳細な比較分析を提示し、既存のリソースを配置できる分野についてのより良い知識を読者に提供し、市場での地位を高めるために特定の地域の優先度を評価します。

ヨーロッパの美容機器市場 は支持的であり、個々の美的外観に関連する障害を治療することを目的としています. Data Bridge Market Research は、ヨーロッパの美的デバイス市場が 2022 年から 2029 年の予測期間中に 10.5% の CAGR で成長すると分析しています。

ヨーロッパの美容機器市場は、高齢者人口の増加、低侵襲手術の有病率の増加、その需要を高める美容機器の技術的進歩の増加、研究開発への投資の増加などの要因によって推進されています市場の成長につながります。現在、医療費は先進国と新興国で増加しており、メーカーが新しい革新的な美容機器を開発するための競争上の優位性を生み出すことが期待されています。

低侵襲処置の使用の増加は、レーザーやその他のエネルギーベースのデバイスを含む美容および美容外科技術の従来の方法と比較して変化しています。外科的または非外科的処置を使用するために、特別に設計された器具が最小限の処置のために開発されました。これらの アンチエイジング デバイス 肌を活性化して引き締めることで、肌の老化による視覚的な影響を軽減し、若々しい印象を与えます。皮膚の引き締め、しわの減少、顔の輪郭形成、および皮膚の若返りのための低侵襲のエネルギーベースの治療は、世界で高い需要があります。ただし、美容外科手術の手順に伴う高コストと、美容外科手術デバイスに関連する副作用により、美容デバイス市場の成長が妨げられると予想されます。

ヨーロッパの美的デバイス市場レポートは、市場シェア、新しい開発、製品パイプライン分析、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響の詳細を提供し、新たな収益ポケットに関する機会を分析し、市場規制の変化、製品承認、戦略的決定、製品発売、市場の地理的拡大、および技術革新。分析と市場シナリオを理解するには、アナリストの概要についてお問い合わせください。当社のチームは、収益に影響を与えるソリューションを作成して、目的の目標を達成するのに役立ちます。さまざまな地域の発展途上国における小売ユニットのスケーラビリティと事業拡大、および機械および医薬品製品の安全な流通のためのサプライヤーとのパートナーシップは、予測期間における市場の需要を推進した主要なドライバーです。

いくつかの主要なプレーヤーは、Allergan (AbbVie Inc. の子会社)、Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd、Bausch Health Companies Inc、Candela Medical、Cutera、Cynosure (Hologic Inc. の子会社)、LUTRONIC INC、BTL、 Meditox、Lumenis Be Ltd.、Venus Concept、Sientra, Inc.、Merz Europe, Inc.、GC Aesthetics など。

市場の定義

美容処置は、にきび、にきび跡、しわ、黒ずみ、ほくろ、その他多くの問題など、さまざまな状態に使用されます。これらの製品は、顔の日焼け、変色、にきびなどを軽減することにより、顔の美しさを高めることができます. さまざまなフェイシャル エステティック製品には、皮膚フィラー、ボツリヌス毒素、マイクロダーマブレーション、ケミカル ピーリングなどがあります。さらに、これらのインプラントは、体のさまざまな部分を強化するために使用されます。インプラントには、乳房インプラントや顔面インプラントなどが含まれます。それらは一般に、皮膚、骨、組織、金属、プラスチック、セラミック、およびその他の材料から作られています。

ヨーロッパ の美容機器市場 のダイナミクス

運転手

高齢者人口の増加

人口の高齢化は、アンチエイジングのエネルギーベースの美的デバイスの需要を高める上で極めて重要な役割を果たしています。老化は、繊維組織の喪失と、皮膚層の血管および腺ネットワークの減少に関連しており、これらが一緒になって、しわ、乾燥、色素変性、および皮膚のたるみにつながります. 老化に伴う肉体的および精神的な劣化を絶対的な終末期まで遅らせる知識美学の適用は、高齢者集団の間で審美的な装置に惹かれていると報告されています。

皮膚またはその下にある脂肪および結合組織内の顔面老化の進行、皮膚の真皮弾性症、首の脂肪異栄養症、および顔面靭帯の弛緩はすべて、老化した顔のケアの汚名と、低侵襲処置の使用。皮膚の引き締め、しわの減少、顔の輪郭形成、および皮膚の若返りのための非侵襲的なエネルギーベースの治療の必要性の高まりは、高齢者集団の間での使用の増加に関与する要因です. アンチエイジング デバイスは、肌を活性化して引き締めることにより、肌の老化による視覚的影響を軽減するのに役立ちます。これにより、見た目が若々しくなります。したがって、

美容機器の技術的進歩

ヘルスケアおよび臨床サービスにおける技術進歩の貢献は、制限を超えて利用しやすくなっています。高度な革新的技術により、必要に応じて皮膚やその他の身体部分の審美的治療が改善されました。レーザーおよび光ベースへの関心が高まっています。CO2 およびエルビウム YAG レーザー システムは、リサーフェシング技術やその他のアブレーション エネルギー ベースのデバイスによる皮膚の若返り治療の従来の技術よりも優れていることがわかっています。

アブレーション療法は、非アブレーション技術やフラクショナル技術と比較してより一般的であり、回復時間が短く、合併症率が高くなります。さらに、尋常性座瘡、脂肪分解、セルライトの新しい治療法も登場しており、アブレーション技術とフラクショナル技術の組み合わせを提供する革新的なデバイスが含まれており、重要な結果を示しています。患者の安全性と治療効果を備えた新しいレーザー、光、およびその他のエネルギー装置治療手順は、治療計画と標的切除ゾーンの正確な評価に使用できます。したがって、美容機器の技術的進歩がヨーロッパの美容機器市場の成長を後押しすると予想されることを意味します。

機会

美容整形に対する意識の高まり

デジタル プラットフォームは、ターゲット ユーザーへの情報発信を促進します。これらのプラットフォームには、美容処置を容易にする重要な機能があります。美容整形とは、最も素晴らしい方法の 1 つで行われる、顔と体の外観を改善する手順を指します。そのような手順はますます一般的になりました。歴史的に、外科医は認識のためにプライベート Web アカウントを使用していましたが、今日、現代の外科医は、Instagram、LinkedIn、Snapchat、Twitter、およびその他のソーシャル ネットワーキング サイトを徐々に利用して、美的魅力と身体部分の対称性の検出と治療に対する意識を高めています。老化の兆候に対抗し、肌を若返らせ、リフレッシュするように設計されています。

ソーシャル メディアは、同僚や一般の人々との連絡、宣伝、認知度を高めるために使用されます。さらに、研究者は、ソーシャル ネットワークへの参加の増加が整形手術への関心の高まりと一致していることに気付きました。これにより、売上の増加、製品ポートフォリオの増加、および製品ラインの拡大につながります。したがって、検出と治療に対する意識の高まりは、予測された年のヨーロッパの美容機器市場の成長の機会として期待されています。

拘束・挑戦

美容外科手術の高額な費用

製品のコストは、市場の主要な要因です。より長い期間の治療に関連する費用は、平均的な収入の人にとっては非常に難しいものです. クリティカルケアと集中治療室サービスの利用は世界中で増加しており、その高価なコストは現在の医療システムにおける大きな懸念事項です。最新のテクノロジーに基づくエネルギーベースのデバイスは、プラズマ、レーザーなどの高度なモダリティを使用して脂肪を減らすことで、体のさまざまな部分の調子を整え、引き締めます。

エネルギーベースのデバイスのコストは、その品質、耐久性、ブランドによって場所によって大きく異なります。美容外科手術の費用を決定する主な要因には、手術のために決定された医療機関またはクリニック、使用される技術、患部、患者の滞在期間、および手術の複雑さが含まれます。手術の費用が高いのは、手術のさまざまなチェックポイントと、そのような手術を行うためのハイテクモダリティの使用によるものです。技術的に高度な美容外科手術デバイスのコストが高いため、手順のコストが比例して上昇し、そのため、手順の高コストが市場の成長を妨げると予想されます。

最近の開発

2021 年 1 月、ヨーロッパの大手医療美容機器メーカーである Candela は、Frax 1550 と新しい Frax 1940 アプリケーターの両方を備えた FDA 認可済みの非切除フラクショナル デバイス スキン リサーフェシングである Frax Pro システムの利用可能性を発表しました。これにより、同社は市場で美学の製品ポートフォリオを拡大することができました。

ヨーロッパの美容機器市場のセグメンテーション

ヨーロッパの美的デバイス市場は、製品、原材料、エンド ユーザー、および流通チャネルに基づく 4 つの注目すべきセグメントに分類されます。セグメント間の成長は、成長のニッチ ポケットと戦略を分析して市場にアプローチし、コア アプリケーション領域とターゲット市場の違いを判断するのに役立ちます。

製品

フェイシャルエステ製品

ボディコンタリング装置

美容インプラント

脱毛 器

美肌機器

その他

製品に基づいて、ヨーロッパの美容機器市場は、顔の美容製品、体の輪郭を整える機器、美容インプラント、脱毛機器、皮膚の美容機器などに分割されます。

原材料

ポリマー

金属

生体材料

原材料に基づいて、ヨーロッパの美容機器市場はポリマー、金属、生体材料に分割されます。

エンドユーザー

病院

皮膚科クリニック

診療所

学術および民間の研究機関

その他

エンドユーザーに基づいて、ヨーロッパの美容機器市場は、病院、皮膚科クリニック、クリニック、学者、民間研究機関などに分割されています。

流通経路

直接入札

小売売上高

