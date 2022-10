ヨーロッパの酵母市場 2022 トップ メーカー、成長の機会と投資の実現可能性 2029

対象となる市場関係者

Lesaffre (フランス)、Hagold Hefe Gmbh (オーストリア)、Asmussen Gmbh (ドイツ)、ACH Food Companies, Inc (米国)、Fleischmann’s (ドイツ)、LALLEMAND Inc (カナダ)、AB Mauri Food (米国)、AngelYeast Co., Ltd . (中国)、Associated British Food PLC (英国)、Oriental Yeast Co., Ltd. (日本)、Cargill, Incorporated (米国)、Chr. Hansen Holding A/S (デンマーク)、Alltech (米国)、Lallemand Inc (カナダ)、DSM (オランダ)、Nutreco (オランダ)、Kerry Group (アイルランド)