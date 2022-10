ラボラトリーインフォマティクス市場の概要、成長分析、シェア、サイズ、トレンド、機会

International Laboratory Informatics Marketの調査レポートは、ビジネスの多くの側面を前進させる上で非常に影響力があることが証明されています。 この市場文書は、一般的な市場状況、市場の改善、市場シナリオ、特定の市場分野の発展、コストと利益、主要なプレーヤーの場所、および価格比較の観点から市場を調べます。 調査レポートは、消費者のタイプ、製品に対する認識、購入意向、および製品の改善に関する考えを明らかにするのにも役立ちます。 さらに、企業は、マーケティング上の問題の程度、すでに市場に出回っている特定の製品の失敗の理由、および新製品の発売の潜在的な市場に精通することができます。

研究所情報管理システム (LIMS) 製品セグメント は 、データ管理エラーを減らし、効率を高めるために、研究およびライフ サイエンス業界で完全に統合されたサービスに対する需要があるため、市場を支配してい ます。今後数年間でこのセグメントの成長を牽引する可能性があります。 Data Bridge Market Research によると、ラボ コンピューティング市場は 2021 年に 34 億ドルの価値があり、2029 年の予測期間中に 80 億 1000 万ドルに達すると予想され、2022 年からの予測期間にわたって 11.3% の CAGR で成長すると予想されています。 2029年まで. .

市場概況:-

ラボラトリー インフォマティクスは、機器、ソフトウェア、およびデータ管理ツールのプラットフォームを使用して、ラボの運用を最適化および拡張する、情報技術の特殊な使用法です。 科学データを収集、移動、処理、分析してすぐに使用できるようにするだけでなく、保存、管理、共有して、将来の研究、開発、ラボでのテスト作業を促進すると同時に、ラボの効率を向上させることができます。

自動化された検査手順は、訓練を受けた専門家を必要とせず、手作業による介入を少なくして、プロセス全体を管理するための効果的なソリューションです。 自動化により生産性が向上し、研究者はコア作業に集中できるようになり、エラー率が減少し、結果の精度が向上します。 高品質のデータの生成を自動化し、ドキュメントをより効率的かつ正確にします。

ラボインフォマティクス市場で活動している主要なプレーヤーの一部は次のとおりです。

Thermo Fisher Scientific (米国)、LabWare、LabVantage Solutions Inc. (米国)、Abbott (米国)、Waters Corporation。 (米国)、Agilent Technologies, Inc (米国)、IDBS (米国)、PerkinElmer, Inc. (米国)、Autoscribe Informatics。 (英国)、Arxspan a Bruker Company (米国)、Dassault Systèmes (フランス)、RURO Inc.、Kinematik (アイルランド)、LabLynx LIMS (米国)、Labworks (米国)、Cerner Corporation (米国)、McKesson Corporation (米国)、および科学機器のメンテナンス(米国)。

研究に投資することで、以下にアクセスできます。

臨床検査情報市場 [グローバル – 地域別セグメンテーション]

地域レベルでの区分 [北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東、アフリカ]

国別市場規模[市場シェア上位国]

主要プレーヤーの市場シェアと収益/売上高

市場動向:新興技術・新興製品・企業、PESTEL分析、SWOT分析、ポーターの5つの力など

市場規模)

アプリケーション/垂直産業別の市場規模

市場予測・予測

このレポートは、次の指標に関する情報を提供します。

市場への浸透: ラボ インフォマティクス市場の主要プレーヤーの製品ポートフォリオに関する完全な情報。

製品開発/革新: 今後の技術、研究開発活動、および市場での製品発売に関する詳細。

競争力評価: 主要な市場プレーヤーの市場戦略、地域、および業界セクターの詳細な評価。

市場開発: 新興市場に関する包括的な情報。 このレポートは、地域のさまざまなセグメントの市場を分析します。

市場の多様化: 新製品、未開拓分野、最近の開発、およびラボ インフォマティクス市場への投資に関する包括的な情報。

インデックス: ラボ コンピューティング市場

1.はじめに

2つの市場セグメント

3 要旨

4 上面図

5 市場概要

6ラボコンピューティング市場,製品タイプ別

7タイプ別のラボコンピューティング市場

8タイプ別のラボコンピューティング市場

9ラボコンピューティング 市場,モード別

10ラボコンピューティング 市場,エンドユーザー別

12地理によるラボコンピューティング市場、

12 ラボコンピューティング市場、企業の展望

13 SWOT分析

14の会社概要

