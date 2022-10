ラボラトリー オートメーション市場のアプリケーション、タイプ、企業、規模、シェアの傾向、2029 年までの需要と成長

世界の ラボ オートメーション市場 は、2021 年から 2028 年までの予測期間中に 6.05% の割合で市場で成長すると予想されます。市場の成長に影響を与えながら。ヘルスケア インフラストラクチャの改善により、ラボ オートメーション市場の成長が加速しています。

ラボの自動化とは、臨床研究を行う目的でサンプル処理装置を使用するプロセスを指します。このプロセスは、新技術の開発、生産性の向上、およびサイクル時間の短縮を目的として実行されます。

ラボ オートメーション市場の PDF サンプル レポートを入手する – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-lab-automation-market

ラボラトリーオートメーション市場の主なプレーヤー:

F. Hoffmann-La Roche Ltd、Siemens、Abbott、Agilent Technologies, Inc.、Danaher, BD、PerkinElmer Inc.、bioMérieux SA、Bio-Rad Laboratories, Inc.、Brooks Automation, Inc.、Hamilton Company、Hudson Robotics、LabWare 、Thermo Fisher Scientific Inc.

ラボラトリーオートメーションの市場範囲と市場規模

ラボラトリ オートメーション市場は、 製品、アプリケーション、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界の弱い成長セグメントを分析し、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立つ貴重な市場の概要と市場の洞察をユーザーに提供するのに役立ちます。

製品に基づいて、ラボ自動化市場は自動化されたワークステーション、マイクロプレート リーダー、自動化された ELISA システムに分割され ます。 自動化された核酸精製システム。自動ワークステーションは、自動統合ワークステーション、ピペッティング システム、試薬ディスペンサー、およびマイクロプレート ウォッシャーにさらに分割されます。マイクロプレート リーダーは、マルチモード マイクロプレート リーダーとシングルモード マイクロプレート リーダーにさらに分割されます。マルチモード マイクロプレート リーダーは、フィルター、モノクロメーター、およびハイブリッドにサブセグメント化されています。シングルモード マイクロプレート リーダーは、蛍光、吸光度、および発光によってサブセグメント化されています。自動核酸精製システムは、すぐに使用できる自動作業セル、ロボットシステム、自動保管および検索システム、およびソフトウェアにさらに分割されます。すぐに使用できる自動作業セルは、分析前の自動化、分析後の自動化、ラボ全体の自動化にサブセグメント化されています。ロボット システムは、ロボット アームとクローラー ロボットにサブセグメント化されます。ソフトウェアは、LIMS、ELN、LES、SDMS などにサブセグメント化されています。

アプリケーションに基づいて、ラボ自動化市場は、創薬、診断、ゲノミクス ソリューション、プロテオミクス ソリューション、 微生物学 、およびその他のアプリケーションに分割されます。創薬はさらに、ADME スクリーニング、ハイスループット スクリーニング、化合物管理、化合物の計量と溶解、およびその他の創薬アプリケーションに分割されます。診断は、分析前/サンプル調製、サンプル分配、分画とアーカイブ、および EIA にさらに分割されます。

エンドユーザーに基づいて、ラボオートメーション市場は、バイオテクノロジーおよび製薬会社、病院および診断研究所、研究機関および大学、法医学研究所、環境試験研究所、食品産業および飲料に分割されます。

ラボオートメーション市場分析に関するより多くの洞察を得るには、調査レポートの概要を参照してください@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-lab-automation-market

臨床検査自動化市場の国レベル分析

ラボラトリー オートメーション市場が分析され、市場規模の洞察と傾向が、国、種類、展開、および上記で参照されていないエンド ユーザー別に提供されます。

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’automatisation des laboratoires sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’automatisation des laboratoires en raison de la présence d’un scénario réglementaire favorable et de la forte adoption des solutions HCIT dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises d’informatique de santé dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Parcourez la table des matières complète sur Lab Automation Market – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-lab-automation-market

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Automatisation des laboratoires

Le paysage concurrentiel du marché de l’automatisation de laboratoire fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises liée au marché de l’automatisation des laboratoires.

Couverture du rapport :

Principaux moteurs de croissance, facteurs de restriction, opportunités et défis potentiels pour le marché.

Un aperçu complet des développements régionaux.

Liste des principaux acteurs de l’industrie.

Principales stratégies adoptées par les acteurs du marché.

Les derniers développements de l’industrie comprennent les lancements de produits, les partenariats, les fusions et les acquisitions.

Pourquoi acheter ce rapport ?

Le rapport propose une évaluation complète du marché mondial et régional. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources authentiques et des projections sur la taille du marché. Les projections sont calculées à l’aide de méthodologies de recherche éprouvées.

Le rapport a été compilé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche principale se fait par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnel renommé dans l’industrie.

このレポートには、Porter の 5 つの力のモデルと Ansoff のマトリックスを使用した詳細な市場分析が含まれています。さらに、Covid-19 が市場に与える影響もレポートに示されています。

このレポートには、業界の規制シナリオも含まれており、十分な情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。このレポートでは、さまざまな地域でこの業界に課せられている主要な規制機関と主要な規則と規制について説明しています。

このレポートには、アナリスト独自の競合ポジショニング ツールであるポジショニング クアドラントを使用した競合分析も含まれています。

ベスト・ヘルスケア・レポート:

世界の遠隔放射線市場 – 業界の動向と 2028 年までの予測

アジア太平洋地域の TelLab オートメーション市場 – 業界の動向と 2029 年までの予測

世界のモバイル心臓テレメトリー (MCAT) 市場 – 業界の動向と 2028 年までの予測

中東およびアフリカのモバイル心臓テレメトリー (MCT) 市場 – 業界の動向と 2028 年までの予測

北米のモバイル心臓テレメトリー (MCT) 市場 – 業界の動向と 2028 年までの予測

Data Bridge Market Research, Private Ltd について

Data Bridge Market Research Pvt Ltd は、インドとカナダにオフィスを持つ多国籍経営コンサルティング会社です。比類のないレベルの持続可能性と高度なアプローチを備えた、革新的でネオテリックな市場分析およびコンサルティング会社として。私たちは、最高の消費者インサイトを明らかにし、ビジネスが市場で成功するための有用なインサイトを育成することに取り組んでいます。

データ ブリッジ マーケット リサーチは、2015 年にプネーで考案され、組み込まれた純粋な知恵と実践の結果です。同社は、クラス最高の分析を提供しながら市場全体をカバーする意図を持つ従業員がはるかに少ない健康部門から誕生しました。. その後、同社は部門を拡大し、2018 年にグルグラムに新しいオフィスを開設して事業範囲を拡大しました。そこでは、優秀な人材のチームが会社の成長のために手を結びます。「ウイルスが世界的にすべてを遅らせたCOVID-19の困難な時期でさえ、Data Bridge Market Researchの専任チームは24時間体制で働き、顧客に品質とサポートを提供しました。これは、私たちのハンドルの卓越性の証でもあります. »

連絡先 :

データブリッジの市場調査

米国: +1 888 387 2818

英国: +44 208 089 1725

香港 : +852 8192 7475

Corporatesales@databridgemarketresearch.com