リキッドバイオプシー市場は、2029 年までに 113.2 億米ドル、サイズ、シェア、業界の成長率、需要と予測収益に達する運命にある

「リキッドバイオプシー市場」と題された、350ページのデータブリッジ市場調査データベースによって実施された定性調査研究 100 を超える市場データ テーブル、円グラフ、グラフ、図が、わかりやすいページにまたがって詳細に分析されています。リキッドバイオプシーの市場文書を作成する際に、絶対的な市場分析のためにベストプラクティスモデルと調査方法が採用されました。これは、一次および二次市場の原動力、市場シェア、主要なセグメント、および地理的分析を強調する、完全に有益で熟練したレポートです。このビジネスレポートを作成するために最新のテクノロジーと組み合わせた統合アプローチを使用すると、他の追随を許しません。このレポートにより、組織にとって最も適切な新しい規制環境に関する完全な洞察と洞察が確実に得られます。

リキッドバイオプシー市場調査の受賞レポートで提供される市場情報により、国際ビジネスのグローバルな視点を得ることが容易になりました。定性分析にはフォーカスグループと詳細なインタビューが含まれ、定量分析では顧客調査と二次データ分析が行われました。このビジネス レポートは、リキッド バイオプシー業界の決定的な研究であり、市場の定義、分類、アプリケーション、コミットメント、および世界的な業界動向を説明しています。この市場調査レポートは、ビジネス戦略の非常に重要な要素として機能します。国際的なリキッドバイオプシー市場レポートは、ビジネスの成長に役立つ確実な外観であることが証明されています。

Data Bridge Market Research は、リキッドバイオプシー市場が予測期間中に 20.78% の CAGR を経験すると予想されると分析しています。これは、2021 年に 25 億ドルだった市場価値が 2029 年までに 113 億 2000 万ドルに急増することを示しています。「アッセイ キット」は、テスト キットの要件標準購入により、リキッド バイオプシー市場のテクノロジー セグメントを支配しています。経常費用。Data Bridge 市場調査チームが作成した市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

対象となる市場関係者:

Hoffmann-La Roche Ltd. (スイス)、Myriad Genetics, Inc. (米国)、QIAGEN (オランダ)、Thermo Fisher Scientific, Inc. (米国)、Guardant Health, Inc. (米国) .)、MDxHealth SA (ベルギー) )、Exact Sciences Corporation (米国)、Illumina Inc. (米国)、Sysmex Inostics (米国)、Bio-Rad Laboratories, Inc. (米国)、Biocept, Inc. (米国)、NeoGenomics, Inc. (米国) 、ANGLE plc (英国)、Menarini-Silicon Biosystems (イタリア)、Vortex Biosciences, Inc. (米国)、Exosome Diagnostics, Inc. (米国)、Agena Bioscience, Inc. (米国)、MedGenome Inc. (米国) )、Epigenomics AG (ドイツ)、Personal Genome Diagnostics, Inc. (米国)

リキッドバイオプシー市場のダイナミクス

運転手

技術進歩の増加

発展途上国における研究機関の数の増加と相まって、高度な診断機器に対する需要の増加は、市場の成長率を牽引しています。さらに、世界中で血液がんの有病率が上昇しているため、市場の成長への道が開かれています。

研究開発スキル。

特に医療機器や医療機器に関連する先進国と発展途上国における研究とスキル開発への支出の増加は、さらに有利な市場成長の機会を生み出すでしょう。医療施設での高度な技術の統合のために製薬国とバイオ医薬品国によって実施されている研究開発競争も、市場の成長率を牽引しています。

医療インフラへの政府の投資

連邦政府からの資金提供の増加は、市場の成長率を後押しします。 さらに、特に発展途上国における公的および民間のプレーヤーによって推進されるヘルスケア業界の成長と拡大は 、有利な市場成長の機会を生み出します。さらに、研究活動によって保証される高い投資収益率も市場に有利に働きます。

さらに、特に発展途上国における意識を広めるための政府のイニシアチブ、個人の可処分所得のレベルの向上、病院での技術主導型製品の導入、高度な医療製品とデバイスの開発への投資の増加、および非侵襲的製品の需要の増加. 外科的処置は、市場の成長率にプラスの影響を与えます。

機会

さらに、ターゲットを絞った研究活動のための官民資金の増加、コンパニオン診断の重要性の高まり、世界中の技術進歩による革新と製品開発の増加により、プレーヤーにとって収益性の高い機会が拡大します。さらに、戦略的コラボレーションの数の増加、インターネット普及率の増加、病院や研究所の数の増加、研究者や科学者による分析機器の使用の増加、一人当たりの支出の増加。ヘルスケアは、今後さらに市場の成長率を拡大していきます。

世界 のリキッドバイオプシー市場の範囲

リキッドバイオプシー市場は、サンプリングの種類、製品とサービス、循環バイオマーカー、臨床応用、アプリケーション、およびエンドユーザーに基づいて分割されています。これらのセグメント間の成長は、業界の低成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、主要な市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

サンプリングタイプ

採血用リキッドバイオプシー

尿および唾液サンプリングのためのリキッドバイオプシー

他の組織液のサンプリング リキッドバイオプシー

サンプリングの種類に基づいて、世界のリキッドバイオプシー市場は、血液サンプリングリキッドバイオプシー、尿サンプリングリキッドバイオプシー、唾液およびその他の組織液サンプリングリキッドバイオプシーに分割されています。

製品とサービス

テストキット

楽器とサービス

製品とサービスに基づいて、リキッドバイオプシー市場はテスト キット、機器、およびサービスに分割されます。

循環バイオマーカー

循環腫瘍細胞

循環腫瘍DNA(CTDNA)

無細胞DNA

細胞外小胞 (EVS)

その他の循環バイオマーカー

循環バイオマーカーに基づいて、リキッドバイオプシー市場は、循環腫瘍細胞、循環腫瘍 DNA (CTDNA)、無細胞 DNA、細胞外小胞 (EVS)、およびその他の循環バイオマーカーに分割されます。

臨床応用

がんの早期発見

治療法の選択

治療のフォローアップ

再発監視

臨床応用に基づいて、リキッドバイオプシー市場は早期がん検出、治療選択、治療モニタリング、再発モニタリングに分割されています。

リクエスト

がんへの応用

がん以外のアプリ

アプリケーションに基づいて、リキッドバイオプシー市場はがんと非がんのアプリケーションに分割されます。がんアプリケーション セグメントは、肺がん、乳がん、結腸直腸がん、前立腺がん、肝臓がん、およびその他のがんにサブセグメント化されています。

最終ユーザー

レファレンスラボラトリー

病院および医療研究所

学術研究センター

その他のエンドユーザー

世界のリキッドバイオプシー市場の目次で取り上げられている戦略的ポイント:

第1章: はじめに、世界のリキッドバイオプシー市場の基本情報と製品概要

第2章: リキッドバイオプシー市場 の研究目的と研究範囲

第3章: リキッドバイオプシー市場のダイナミクス–成長要因、破壊的な力、トレンド、課題と機会の促進

第4章: 市場要因分析、リキッドバイオプシー市場バリューチェーン、PESTEL&PORTERモデル、市場エントロピー、特許/商標分析

第 5 章: プレーヤーの分析; 競争環境、リキッドバイオプシー市場のピアグループ分析、戦略的グループ分析、パーペチュアル マッピング、BCG マトリックス、および企業プロファイル

第6章: タイプ、アプリケーション/垂直またはエンドユーザー、その他のセグメント別の市場収益規模の視覚化

第 7 章: 国ごとにさらに細分化された国ごとの市場を評価するには

第8章: 研究方法論

第 9 章: データ ソース

この市場レポートに関する重要な事実:-

この調査レポートでは、このビジネスの概要、製品の概要、市場シェア、需要と供給の比率、サプライ チェーンの分析、およびインポート/エクスポートの詳細を明らかにします。

業界レポートは、重要なビジネス上の意思決定を行うために、主要な市場プレーヤーによってサポートされているさまざまなアプローチと手順を魅了しています。

この調査では、生産の価値、マーケティング戦略の分析、ディストリビューター/マーチャント、および効果要因などのいくつかのパラメーターが示されています。

過去と現在のデータは、将来の予測が作成され、業界分析が行われることに基づいてレポートで提供されます。

レポートには、各地域の消費額と生産能力とともに、輸出入の詳細が記載されています。

ポーターの 5 つの力分析、バリュー チェーン分析、および SWOT 分析は、市場の成長分析に使用されるいくつかの追加の重要なパラメーターです。

このレポートは、一次および二次調査方法論による業界評価に基づいて、市場に関する事実と数字をクライアントに提供します。

