リクライニングチェア市場は未来を変えています。Jackson Furniture Industries、JAYMAR、Haverty Furniture Companies, Inc.、Ekornes AS

業界の新規および確立されたプレーヤーの両方が、インターナショナルリクライニングソファレポートを効果的に使用して、市場を完全に理解することができます。包括的な市場分析に加えて、主要なビジネスリソースと主要なプレーヤーとともに、タイプとアプリケーションごとの市場の概要も提供します。このレポートは、主要市場における最新の改善点、市場シェア、およびアプリケーション システムを特定します。信頼できる車椅子市場レポートは、技術、価値、および量の成長に基づいて、市場の現在の状態と市場の歴史的および将来の規模をよく理解し、有利なファンダメンタルズと市場ドライバーを予測します。

リクライニングソファ市場分析 と市場概要。

リクライニング ソファ市場は、2029 年までに 133.9 億米ドルに達すると予想されており、2022 年から 2029 年までの予測期間中に 6.85% の成長率を記録します。

アームチェアとは、椅子の背もたれを下げて前部を上げると、座る人がリクライニングできる椅子またはソファです。リクライニング式のスツールはほとんどなく、椅子の側面にあるレバーで、または背もたれを傾けたときに機械的に伸ばすことができます。

不動産および建設への投資の増加は、市場成長の主要な原動力です。さらに、豪華で豪華なソファに対する嗜好の高まり、経済の都市化、設備の整ったアパートの需要の高まり、中産階級の増加も、ソファ市場の成長を後押しすると予想されます。ただし、人件費の上昇と代替品の入手可能性がリクライニング市場を抑制しており、原材料価格の変動が市場の成長を妨げています。

市場範囲と市場規模

アームチェア市場レポートの主要なプレーヤー: Klaussner Home Furnishings、Ashley HomeStores、Ltd.、Natuzzi SpA、Jackson Furniture Industries、JAYMAR、Haverty Furniture Companies、Inc.、Ekornes AS、American Leather、LA-Z – BOY ASIA。Co., Ltd., LTD, Man Wah Holdings Limited, Muse, Recliners India Pvt. Ltd.、Bab Leather Lounge、Metro Plus Life Style、Little Nap、Vishwakarma Steel Furniture & Fabrication.、Raja Interiors Private Limited.、Krunal Engineers、AARYANSH BUILDCON、Manthralayam Decor & Furnitureなど。

リクライニングソファ市場の目次:

パート 01: まとめ まとめ

パート 02: 報告範囲

パート 03: 調査方法

パート 04: プレゼンテーション

パート 05: 市場の概要

パート 06: 市場規模

パート 07: 5 つの力の分析

パート 8: 製品別の市場セグメンテーション

パート 9: 流通チャネル別の市場セグメンテーション

パート 10: カスタマー ジャーニー

パート 11: エンド ユーザーによる市場セグメンテーション

パート 12: ローカル ランドスケープ

パート 13: 意思決定の枠組み

パート 14: 要因と課題

パート 15: 市場動向

第16条:競争環境

パート 17: 会社概要

第18条:付録

このレポートを取得する理由:

経済的および政治的影響を取り入れた定性的および定量的研究を含む、市場セグメンテーション分析。

市場の成長に影響を与える需要と供給の力を統合する地域および国レベルの分析

セグメントおよびサブセグメントごとの数百万ドルの市場価値と数百万のデータのボリューム ユニット

主要プレーヤーの市場シェアと、過去 5 年間にプレーヤーが採用した新しいプロジェクトと戦略に関連する競争環境。

製品の提供、主要な財務情報、最近の開発、SWOT 分析、および主要な市場プレーヤーが採用している戦略をカバーする包括的な企業プロファイル。

主な質問への回答

COVID-19 は 世界のリクライニング ソファ市場の 成長とサイジングにどのように影響しますか?

世界のリクライニングチェア市場での主要なプレーヤーは誰ですか?また、その主要な事業計画は何ですか?

世界の車椅子市場の 5 つの力の分析の主な懸念は何ですか?

世界の車椅子市場でディストリビューターが直面するさまざまな見通しと脅威は何ですか?

主要サプライヤーの長所と短所は何ですか?

