世界の瞑想市場は、2022 年から 2029 年までの予測期間中に 18.5% 成長すると予想されています。

世界の瞑想市場は、2022 年から 2029 年の予測期間中に大幅な成長が見込まれると予想されています。 2022 年の 52 億 9,507 万米ドルから 2029 年までに 205 億 3,244 万米ドル。ヘルスケア支出の増加とイノベーションとテクノロジーのエスカレートは、予測期間中の市場の成長に貢献すると予想される主要なエンジンです。

世界の瞑想市場の国レベルの分析

世界の瞑想市場は、製品、瞑想の種類、適応症、種類、年齢層、使用法、情報源、および最終用途に基づいて分割されています。

世界の瞑想市場レポートでカバーされている国は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南アメリカ、中東、アフリカです。これらの地域は、米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、ハンガリー、リトアニア、オーストリア、アイルランド、ノルウェー、ポーランド、イタリア、スペイン、ロシア、英国、ドイツ、イタリア、フランスなどの主要国にさらに分割されています。 、スペイン。ロシア、オランダ、スイス、トルコ、ベルギー、その他のヨーロッパ、中国、インド、日本、オーストラリア、韓国、シンガポール、インドネシア、タイ、マレーシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、イスラエル、エジプト、南アフリカ、中東およびアフリカの残りの部分、ブラジル、アルゼンチン、南アメリカの残りの部分。

瞑想市場の主要プレーヤー:

笑顔 の精神

・ 株式会社インナーエクスプローラー

児童 委員会

・ ストップ

呼吸 して考える PBC

・ 株式会社シンプルハビット

穏やか _

・ 株式会社ヘッドスペース

・ インスケープ

株式会社 ネットワークインサイト

ウェイク アップ、LLC

· FeelVeryBien、sas、

メディトピア _

・ ミューモワ

オーラ ヘルス

メンタル ヘルスと自己

10パーセント幸せ

株式会社インテリア

・ 株式会社ポータルラボ

インタラクティブ モビオ

どこでもマインドフルネス

競争環境と世界の瞑想市場シェア分析

グローバル瞑想市場の競争状況は、競合他社ごとの詳細を提供します。詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、生産拠点と施設、会社の強みと弱み、製品の発売、製品テストのパイプライン、製品の承認、特許、製品の幅などがあります。技術的ライフラインの範囲、アプリケーションの優位性、曲線。上記のデータポイントは、世界の瞑想市場に対する企業の焦点にのみ関連しています.

レポートで取り上げられている主なプレーヤーは、Smileing Mind、Inner Explorer Inc.、Committee for Children、Stop, Breathe & Think PBC、Simple Habit, Inc.、Calm、Headspace Inc.、Inscape、Insight Network Inc.、Waking Up, LLC です。 FeelVeryBien、sas、MEDITOPIA、BetterMe、Aura Health、Sanity & Self、TEN PERCENT HAPPIER、Inward Inc、Portal Labs Ltd.、MOBIO INTERACTIVE、MindfulnessEverywhere など、国内外のプレーヤーが参加しています。DBMR アナリストは競争力を理解し、各競合他社の競争力分析を個別に提供します。

多くの製品の発売と取引も世界中の企業によって開始され、世界の瞑想市場をさらに加速させています。

例えば、

2021 年 5 月、MOBIO INTERACTIVE は、世界中のメンタルヘルスに悪影響を及ぼし、ストレス、不安、うつ病の増加を引き起こしている COVID-19 パンデミックの影響を受けた人々のためのパーソナライズされたメンタルヘルス療法を開発したことを発表しました。この治療法は、パンデミックの際に人々を大いに助け、会社により多くの収益をもたらしました

