世界の石油とガスのデータ収益化市場 2022: 技術、将来の動向と機会 2028

石油とガスのデータの収益化 マーケット MarketandResearch.biz は、2022 年から 2028 年までのトレンドの現在の状況と企業の将来のブームに対する認識を提示します。この調査は、新しいマーケティングの可能性の特定を支援し、現在のグローバルな全体像を提供します # ＃＃ 業界。 このレポートは、原材料サプライヤー、機器メーカー、業界アナリスト、流通業者、トレーダー、消費者など、関連する上流および下流部門を徹底的に分析しています。 この記録は、定性的情報と定量的情報の両方を含む、市場の包括的な概要を示しています。

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世界的な 石油とガスのデータの収益化 市場調査は、以下を含むカテゴリに分類されています。

サービスとしてのデータ、プロフェッショナル サービス、ソフトウェア/プラットフォーム

石油とガスのデータの収益化 市場調査は、以下をカバーするアプリケーションに分類されます。

国営石油会社 (NOC)、独立系石油会社 (IOC)、国営データ保管機関 (NDR)、石油およびガス サービス会社

市場で有望なプレーヤーの一部は次のとおりです。

Halliburton、Schlumberger、Informatica、SAP SE、Oracle、Accentureplc、IBM、EMC、Microsoft、Tata Consultancy Services、Datawatch、Drillinginfo、Hitachi Vantara、Hortonworks、Capgemini、Newgen Software、Cloudera、Cisco Software、MapR Technologies、Palantir Solutions、OSIsoft

地域に基づく:

北米 (米国、カナダ、メキシコ)、ヨーロッパ (ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ)、アジア太平洋 (中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)、南アメリカ (ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、およびその他の南米)、中東およびアフリカ (サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、およびその他の中東およびアフリカ)

詳細情報: https://www.marketandresearch.biz/report/240219/global-oil-and-gas-data-monetization-market-2022-by-company-regions-type-and-application-forecast-to-2028

レコードを購入する主な利点:

この記録は、利害関係者が市場の動向を理解するのをさらに支援し、主要な市場の機会、ドライバー、抑制、および課題に関する知識を提供します。

この調査は、利害関係者が競争状況を理解し、ビジネスをより適切に特定し、適切な市場開拓アプローチを計画するために浸透するのに役立ちます。

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マーク・ストーン

事業開発責任者

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