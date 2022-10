世界的な大規模な成長、業界動向、予測2029を見るドローンタクシー市場

ドローンタクシー市場というタイトルのレポートのデータブリッジ市場調査は、 この市場に関する包括的な洞察と詳細な調査を提供しています。このレポートは、ドローン タクシー市場の成長を推進している主要な要因、メーカーにとって未開発の有利な機会、市場の成長を形成している最新のトレンドと最新の開発、およびさまざまな市場セグメントにわたるその他の貴重な洞察をカバーしています。

グローバリゼーションが日々新しい境界に触れているとき、企業は製品のマーケティングと取引のためにグローバル市場を利用することを選択します。

競合他社の分析は、この業界レポートのもう 1 つの最も重要な部分であり、企業は競合他社の長所と短所を推定または分析し、競争上のメリットを得ることができます。

世界のドローン タクシー市場は、2021 年に 1,061 万米ドルと評価され、2029 年までに 5 億 1,599 万米ドルに達すると予想され、2022 年から 2029 年の予測期間中に 62.50% の CAGR を登録します。ライドシェアリングは、混雑した都市とより速い輸送の必要性により、それぞれの市場で最大の最終用途セグメントを占めています。市場価値、成長率、市場セグメント、地理的範囲、市場プレーヤー、市場シナリオなどの市場洞察に加えて、データ ブリッジ市場調査チームによってキュレーションされた市場レポートには、詳細な専門家分析、輸出入分析も含まれています。 、価格分析、生産消費分析、および乳棒分析。

ドローンタクシー市場のダイナミクス

このセクションでは、市場の原動力、利点、機会、制約、および課題を理解することを扱います。このすべてについて、以下で詳しく説明します。

運転手

自動車産業の成長

世界中の自動車産業の急速な拡大と、軽量でエネルギー効率の高いコンポーネントの需要の増加は、ドローン タクシー市場の成長を促進する主な要因の 1 つです。交通安全と交通規制の強化に対するニーズの高まりは、市場にプラスの影響を与えています。

スマートシティの出現

スマート シティ モデルの出現の増加は、テクノロジー ベンダーにとって多大な開発機会があるため、市場の成長を加速させます。これらの都市の開発に向けた政府のイニシアチブと環境キャンペーンの増加は、市場の拡大を後押ししています。

技術の進歩

都市インフラの開発と設計のための概念モジュールに基づく革新的なソリューションのシミュレーションの数の増加は、市場にさらに影響を与えます。これらのイノベーションは、既存の都市モビリティ ソリューションへの負担を軽減するために、都市内輸送を容易にします。

さらに、投資の急増、可処分所得の増加、自動車部門の拡大は、ドローン タクシー市場にプラスの影響を与えます。

機会

さらに、自律型航空救急車の需要の増加により、2022年から2029年の予測期間に市場プレーヤーに収益機会が広がります。また、ゼロエミッションイニシアチブは、ドローンタクシー市場の成長をさらに加速させます。

ドローンタクシー市場の制約・課題

一方で、ドローンタクシー運用時の安全性への懸念やドローンの商用利用の制限が市場の成長を阻害すると予想されます。また、必要な地上インフラストラクチャの実装と、熟練した訓練を受けたオペレーターの不足が、2022年から2029年の予測期間にドローンタクシー市場に挑戦すると予測されています。

ドローンタクシー市場のトッププレーヤー:

エアバス(オランダ)、ボーイング。(米国)、Textron Inc. (米国)、Guangzhou EHang Intelligent Technology Co. Ltd (中国)、Joby Aviation. (米国)、Volocopter GmbH (ドイツ)、Lilium (ドイツ)、Opener (米国)、PIPISTREL doo (スロベニア)、Aloft Aviation。(インド)、LIFT Aircraft Inc. (米国)、SkyDrive Inc. (日本)、Moog Inc. (米国)、Karem Aircraft, Inc. (米国)、TECNALIA (スペイン)、Xeriant, Inc. (米国)、The Vertical飛行協会。(米国)、Zhejiang Geely Holding Group (中国)、Micor Technologies (米国)、Airspace Experience Technologies, Inc. (米国)、Varon Vehicles Corporation など。

世界のドローン タクシー市場セグメンテーション:

システム

構造

アビオニクス

インテリア

推進

他の

推進タイプ

完全電動

ハイブリッド

電気水素

乗客定員

最大 2

3~5

5以上

最終用途

ライドシェア会社

定期運行事業者

病院および医療機関

民間事業者

範囲

イントラシティ

インターシティ

自律性

遠隔操縦

完全自律

ドローンタクシー市場の国レベル分析

ドローンタクシー市場レポートでカバーされている国は、北米の米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、南米の一部としての南米、ドイツ、イタリア、英国、フランス、スペイン、オランダ、ベルギー、スイスです。トルコ、ロシア、ヨーロッパの残りの部分、日本、中国、インド、韓国、オーストラリア、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋 (APAC) の残りのアジア太平洋 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の中東およびアフリカ (MEA) を中東およびアフリカ (MEA) の一部として。

目次:世界のドローンタクシー市場

パート 01: エグゼクティブ サマリー

パート 02: ドローン タクシー市場レポートの範囲

パート 03: 世界のドローン タクシー市場の展望

パート 04: 世界のドローン タクシー市場規模

パート05:製品別の世界のドローンタクシー市場セグメンテーション

パート 06: 5 つの力の分析

パート 07: 顧客の状況

パート 08: 地理的景観

パート 09: 意思決定フレームワーク

パート 10: 原動力と課題

パート 11: 市場動向

パート 12: ベンダーの状況

パート 13: ベンダー分析

レポートの主な利点:

この調査では、差し迫った投資ポケットを決定するために、現在の傾向と将来の予測とともに、世界のドローン タクシー業界の分析的描写を提示します。

レポートは、世界のドローン タクシー市場シェアの詳細な分析と共に、主要なドライバー、制約、および機会に関連する情報を提示します。

現在の市場を定量的に分析して、世界のドローン タクシー市場の成長シナリオを強調しています。

ポーターの 5 つの力の分析は、市場におけるバイヤーとサプライヤーの潜在力を示しています。

レポートは、競争の激しさと今後数年間で競争がどのように形成されるかに基づいて、詳細な世界のドローン タクシー市場分析を提供します。

ドローン タクシー市場レポートは、次の質問に答えます。

ドローン タクシー市場の上位 5 社は?

ドローン タクシー市場は今後 7 年間でどのように変化しますか?

ドローン タクシー市場で大きなシェアを占めるのは、どの製品とアプリケーションですか?

ドローンタクシー市場の原動力と抑制要因は何ですか?

どの地域市場が最も高い成長を示すでしょうか?

予測期間中のドローンタクシー市場の CAGR と規模は?

