中東の高級皮革製品市場 2022 テクノロジーの展望と機会レポート 2029

対象となる市場関係者

Burberry (英国)、COACH IP HOLDINGS LLC (米国)、DIOR (フランス)、Goldlion (中国)、GIVENCHY (フランス)、Guccio Gucci SpA (イタリア)、Kate Spade (英国)、Longchamp (フランス)、Mulberry (米国) 、Michael Kors (米国)、CAPRI HOLDINGS LIMITED (米国)、31 Phillip Lim (英国)、Proenza Schouler (米国)、Bata Brand (スイス)、Wolverine World Wide Inc. (米国)、Rahman Group (インド)、Dunlop Protect Footwear (ポルトガル)、VF Corporation (米国)、Uvex group (ドイツ)、Hewat’s Edinburgh (英国)、ELTEN GmbH (ドイツ)、COFRA Holding (スイス)、Rock Fall Ltd. (英国)、Feverrich Holdings Co. Ltd. (私たち)