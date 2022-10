乳房生検装置市場は、2029年までの予測期間中に40.1億米ドルに達する

乳房生検装置市場とは 、実験室で病気を検出するために体内の細胞からサンプルまたは組織の一部を除去するために使用される装置を指します。これらのデバイスは、放射線科医、心臓インターベンション専門医、および外科医によって使用されます。生検とは、臓器から組織を外科的に除去するために使用される手順を指します。この手順は、炎症性および癌性状態を含む疾患の存在または程度を判断するために行われます。慢性疾患の蔓延により、乳房生検装置市場の成長が加速しています。

乳房生検装置市場で活動している主要なプレーヤーには、Scion Medical Technologies LLC (米国)、STERYLAB Srl (イタリア)、ARGON MEDICAL (米国)、Danaher (米国)、Cianna Medical (米国) EE などがあります。UU.)、Benetec (ベルギー)。)。)、Cigna(米国)、United Medical Systems Inc. (米国)、Stryker (米国)、BD (米国)、Hologic Inc. (米国)、Devicor Medical Products Inc. (米国)、F. Hoffmann -La Roche Ltd (スイス)、OncoCyte Corporation (米国)、Cook (米国)、Siemens (ドイツ)、Medtronic (アイルランド)、SOMATEX Medical Technologies GmbH (ドイツ)、Vigeosrl (イタリア)、Johnson &ジョンソンサービス株式会社 (米国)、ボストン サイエンティフィック コーポレーション (米国)、オリンパス (日本)、富士フイルム ホールディングス (日本)、GENERAL ELECTRIC (米国)。

生検は、セリアック病とがんの確認検査として、特定の生検装置を使用して任意の臓器で実行できます。世界の乳房生検装置市場は、2021 年に 23 億 3000 万米ドルと評価され、2029 年までに 40 億 1000 万米ドルに達すると予想され、2022 年から 2029 年の予測期間中に 7.45% の CAGR を登録します。

世界の乳房生検装置市場の範囲 と市場規模

バイオ マーカー市場は、製品、技術の種類、ガイダンス技術、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界内の低成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場情報と洞察を提供して、市場をリードするアプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品

生検針

生検台

生検糸

ガイダンスシステム

他人

製品に基づいて、乳房生検装置市場は、生検針、生検テーブル、生検ケーブル、ガイド システムなどに分割されます。

技の種類

穿刺吸引生検

コア生検

生検マーカー

MRIガイド下コア生検

外科生検

配線位置

センチネルリンパ節生検

技術の種類に基づいて、乳房生検装置市場は、細針吸引生検、コア針生検、生検マーカー、MRI ガイド下コア針生検、外科生検、ワイヤー ローカリゼーション、および生検に分割されます。センチネルノード。

誘導技術

シンガイド超音波

マンモグラフィガイド下MRI

CTガイド下生検

その他の画像誘導乳房生検

ガイダンス技術に基づいて、乳房生検装置市場は微細な超音波に分割されています: MRI ガイド、マンモグラフィ ガイド、CT ガイド、およびその他の乳房生検。

エンドユーザー

病院で

外来手術センター

診断センター

他の

エンドユーザーに基づいて、乳房生検装置市場は病院、外来手術センター、診断センターなどに分割されます。

地域分析/乳房生検装置市場の概要

乳房生検装置市場を分析し、市場規模に関する情報と傾向を、国、製品、技術タイプ、誘導技術、およびエンド ユーザー別に提供します。乳房生検装置市場レポートに含まれる国は、米国、カナダ、メキシコ、北米、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパのその他の地域、中国、日本です。 、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、

北米は、訓練を受けた医療専門家が広く利用可能であり、地域で十分に開発されたインフラストラクチャが利用できるため、乳房生検装置市場を支配しています。アジア太平洋地域 (APAC) は、この地域での可処分所得の増加と疾患スクリーニングに対する患者の意識の高まりにより、2022 年から 2029 年の予測期間中に大幅な成長が見込まれています。

