乳房画像市場は、2029年までの予測期間中に8.97％のCAGRで成長し、80.2億米ドルに達すると予想されています

乳房 画像は、 女性の乳がんを特定または診断するために使用される医療技術の一種です。女性の乳房の X 線画像を提供することにより、医療用乳房画像技術は、多くの乳房関連障害の診断に役立ちます。核画像、マンモグラフィ、乳房超音波、および磁気共鳴画像 (MRI) は、乳房画像技術の一種です。この検査の主な目的は、治療可能なうちに乳がんやその他の乳房関連疾患をできるだけ早期に発見することです。

Data Bridge Market Research は、乳房画像市場が 2021 年に 40 億 3000 万ドルと評価され、2029 年までに 80 億 2000 万ドルに達すると予測され、2022 年から 2029 年までの予測期間で 8.97% の CAGR を記録すると分析しています。患者の疫学、プロジェクト分析、価格分析、および規制の枠組み。

乳房画像市場で活動している主要企業には、Koninklijke Philips NV (オランダ)、日立製作所 (日本)、Siemens Healthcare GmbH (ドイツ)、CANO​​N MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (日本)、General Electric (米国) などがあります。.)。.)、Aspect Imaging Ltd. (イスラエル)、Bruker (米国)、Aurora Health Care (米国)、FONAR Corp. (米国)、ESAOTE SPA (イタリア)、Neusoft Corporation (中国)、東芝 (日本)、Sanrad Medical Systems Private Limited (インド)、FUJIFILM Holdings Corporation (日本)、ONEX Corporation (カナダ)、Hologic, Inc. (米国)、Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd (中国)、Imaging Diagnostic Systems, Inc. (米国) )、Agfa-Gevaert Group (ベルギー)、Koning Health (中国) などがあります。

世界の乳房画像市場は、予測期間中に急速に成長すると予想されます。乳がんは、子宮頸がんに次いで女性の死亡原因の第 2 位です。調査研究によると、乳がんは女性のがんの中で最も一般的な形態であり、2012 年には 167 万人の新たな症例が確認されており、2020 年までに 197 万人以上が罹患すると予想されています。したがって、乳房画像技術の開発は不可欠です。乳がんの発生率と関連する危険因子を減らすために。したがって、乳がんの有病率の増加は、乳房画像技術の市場シェアを拡大​​すると予想されます。したがって、乳房イメージングに対する市場の需要は高まっています。

世界の乳房画像市場の範囲

ブレスト イメージング市場は、技術とエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界内の低成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場情報と洞察を提供して、市場をリードするアプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

テクノロジー

乳房イオン化イメージング技術

非電離乳房イメージング技術

乳房イメージング市場は、技術に基づいて、イオン化乳房イメージング技術と非イオン化乳房イメージング技術に分割されています。乳房イオン化イメージング技術は、さらに FFDM、3D アナログ マンモグラフィ、CT、CBCT に分類されます。非電離乳房画像技術は、乳房超音波、乳房 MRI、AWBU、および乳房サーモグラフィに分類されます。

エンドユーザー

病院

画像診断センター

他人

エンドユーザーに基づいて、画像診断市場は病院、画像診断センターなどに分割されます。

地域の乳房画像市場分析/要約

上に示すように、乳房イメージング市場を分析し、国、技術、およびエンドユーザーごとの市場規模に関する情報と傾向を提供します。乳房画像市場レポートの対象国は、米国、カナダ、メキシコ、北米、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパのその他の地域、中国、日本、インドです。. . 、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC) の残りのアジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、中東の残りの部分中東およびアフリカ (MEA) の一部としてのアフリカ (MEA)、ブラジル、

北米は、高度な医療画像技術の採用の増加と、この地域の主要な市場プレーヤーにより、乳房画像市場を支配しています。さらに、乳がんの有病率の上昇は、この地域の市場の成長率をさらに後押しします。アジア太平洋地域は、この地域での患者数の増加により、予測期間中に成長すると予想されます。また、高齢者人口の増加と個人の可処分所得の増加が、この地域の市場の成長率を牽引します。

