乳清蛋白市場規模和業務規劃，創新看到適度的增長預測

市場分析和規模

近年來，中高收入消費群體的健身熱潮推動了對乳清蛋白等營養強化產品的需求。世界上大約 78% 的人口患有肥胖症、心血管問題和低血壓等疾病。乳清蛋白在世界各地的運動員和運動愛好者中越來越受歡迎，因為它有助於提高運動表現和力量。

Data Bridge Market Research 分析稱，2020 年乳清蛋白市場價值為 143.1 億美元，預計到 2029 年將達到 267.0 億美元，在 2022-2029 年預測期間的複合年增長率為 8.11%。除了市場價值、增長率、細分市場、地理覆蓋範圍、市場參與者和市場情景等市場洞察之外，數據橋市場團隊研究策劃的市場報告還包括深入的專家分析、進出口分析、價格分析、生產消費分析、專利分析和消費者行為。

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主要市場競爭對手：全球乳清蛋白市場

乳清蛋白市場報告中涵蓋的主要參與者是 Glanbia plc。（愛爾蘭）、Now Health Group, Inc.（美國）、Nutiva Inc（美國）、The Simply Good Food Co（美國）、Iovate Health Sciences International Inc.（加拿大）、MusclePharm Corporation（美國）、Kerry Group Plc（愛爾蘭）、CytoSport, Inc.（美國）、The Nature’s Bounty Co.（美國）、Reliance Vitamin Company, Inc.（美國）、Herbalife Nutrition, Inc.（美國）、Danone SA（法國）、General Nutrition Centers (GNC) Holdings, Inc.（美國）、Orgain Inc.（美國）和 True Nutrition（美國）

市場定義

乳清蛋白由乳清製成，乳清是牛奶的含水部分，在奶酪製作過程中與凝乳分離。它增加肌肉質量，保持血糖穩定，促進減肥，減少炎症並有助於治療糖尿病。

乳清蛋白市場動態

驅動程序

世界範圍內肥胖的日益流行以及對營養方便食品的需求

忙碌的消費者生活方式的盛行推動了旅途中的食品消費，推動了全球對乳清蛋白的需求。此外，更喜歡均衡和營養豐富的飲食的消費者對健康問題的日益關注增加了對產品的需求。除此之外，強調健康和營養飲食重要性的健康意識計劃數量的增加影響了全球乳清蛋白的消費。

食用乳清蛋白和增加人均收入的好處

隨著全球對營養棒的需求增加，許多新玩家進入了市場。隨著傳統營養棒不斷吸引新客戶，一些品牌越來越關注利基偏好，例如無麩質和植物性產品。一些品牌越來越注重通過加入高營養成分來提高其產品的營養成分。

場合

人們現在比 covid-19 大流行之前更關心自己的健康。許多國家的政府鼓勵人們吃健康食品，以增強免疫力；因此，對乳清蛋白的需求增加了。除此之外，還有不同類型和口味的乳清蛋白可供選擇，人們不斷變化的口味偏好以及政府的舉措將為乳清蛋白市場提供更多機會。此外，世界各地越來越多的健身和保健中心將增加對乳清蛋白的需求。

約束

在 2022-2029 年的預測期內，乳清蛋白的高生產成本和不經濟的盈利能力將成為市場的製約因素。

這份乳清蛋白市場報告詳細介紹了最近的新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響，分析了新興收入領域的機會、市場變化法規、市場增長戰略分析、市場規模、類別市場增長、應用程序的利基和主導地位、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關乳清蛋白市場的更多見解，請聯繫 Data Bridge Market Research 獲取分析師簡介，

最近的發展

Carbery 將於 2021 年推出 Optipep 4Power，這是一種專為高強度間歇訓練而設計的新型水解乳清蛋白 (WPH)。(HIIT)。

First Milk 已同意在 2019 年收購恆天然在其 Fast Forward 合資企業中 51% 的股權。因此，First Milk 將成為 Lake District Creamery 乳清蛋白濃縮物生產設施的唯一所有者。

Glanbia Nutritionals 在 2018 年通過推出 BevEdge 乳清蛋白 A-220W 擴展了其蛋白粉能力，這是一種預酸化的乳清蛋白分離物，可以生產漿果和柑橘味蛋白奶昔混合物。

本報告的目的：

全球乳清蛋白市場報告是一份綜合性研究報告，重點關注全球乳清蛋白市場的整體消費結構、發展趨勢、銷售模式和主要國家的銷售情況。該報告重點關注知名的全球乳清蛋白市場行業供應商、細分市場、競爭和宏觀環境。

在 COVID-19 爆發下，本報告還詳細分析了全球乳清蛋白市場的行業發展。

Covid-19 大流行極大地改變了當前的人口狀況。企業的運營方式也發生了重大變化，以避免 Covid-19 對員工的影響。在 Data Bridge Market Research，我們已經改變了我們的業務流程，以滿足安全標準並同時為我們的客戶提供服務。

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競爭分析：全球乳清蛋白市場

全球乳清蛋白市場高度分散，主要參與者使用各種策略，如新產品發布、擴張、協議、合資企業、合作夥伴關係、收購等，以擴大其在該市場的足跡。該報告包括全球、歐洲、北美、亞太、南美和中東和非洲的乳清蛋白市場份額。

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乳清蛋白市場區域分析（可定制）：

報告的這一階段包括市場上許多領域的詳細知識。每個地區都提供獨特的市場長度，因為每個州對高管和其他項目都有不同的保險政策。

北美（美國、加拿大）

歐洲（英國、意大利、德國、法國、歐盟其他國家）

亞太地區（印度、日本、中國、韓國、澳大利亞、亞太地區其他地區）

拉丁美洲（智利、巴西、阿根廷、拉丁美洲其他地區）

中東和非洲（沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、南非、MEA 其他地區）

關鍵問題的答案：

誰是主要的關鍵參與者，他們在全球乳清蛋白市場的主要業務計劃是什麼？

全球乳清蛋白市場五力分析的主要關注點是什麼？

全球乳清蛋白市場的經銷商面臨的各種前景和威脅是什麼？

主要供應商的優勢和劣勢是什麼？

訪問完整報告 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-whey-protein-market

全球乳清蛋白市場範圍

乳清蛋白市場根據類型、應用、價格、最終用戶和分銷渠道進行細分。這些細分市場之間的增長將幫助您分析行業中增長較弱的細分市場，並為用戶提供有價值的市場洞察力和市場洞察力，以幫助他們做出戰略決策，以確定市場的主要應用。

錐度

島嶼

濃縮物

脫礦質

水解物

應用

營養的

個人護理

食物

餵養

嬰幼兒配方奶粉

運動和表演營養

功能性/強化食品

大獎賽

主要的

經濟

巴斯

運河分佈

超市/大賣場

便利店

專賣店

網上商店

其他分銷渠道

終端用戶

運動員

健美運動員

生活方式用戶

購買本報告的理由

發達市場和新興市場全球乳清蛋白市場的當前和未來前景

預計將主導市場的細分市場以及預測期內復合年增長率最高的細分市場

預計在預測期內增長最快的地區/國家

主要市場參與者採用的最新發展、市場份額和策略

報告定制：

本報告中以上提供的所有細分均代表國家級

所有市場涵蓋的產品、產品數量和平均售價將作為可定制選項包括在內，可能會產生很少或不產生額外成本（取決於定制）

DBMR 的主要趨勢報告：

https://www.marketwatch.com/press-release/roller-shutter-market-is-stimate-to-forschritt-at-a-cagr-of-750-Während-der-Prognose-bis-2029-2022- 22.09?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/outdoor-living-products-market-is-expected-to-show-a-healthy-cagr-of-650-for-the-forecast-period-of- 2022-2029-2022-09-22?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/spa-market-to-observe-highest-cagr-growth-of-580-by-2028-market-analysed-by-growth-trends-share-industry-關鍵球員的規模和分析-2022-09-22?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/industrial-chocolate-market-value-is-expected-usd-1079-billion-by-2029-says-data-bridge-market-research-2022-09- 22?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/freeze-dried-fruits-and-vegetables-market-to-perceive-hege-growth-of-usd-14557-billion-and-is-likely-to- touch-cagr-of-811-by-2029-2022-09-22?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/breakfast-cereals-market-to-receive-hike-of-usd-9191-billion-by-2029-with-size-share-and-forecast-to- 2029-2022-09-22?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/smartwatch-market-will-exhibit-at-a-cagr-of-2100-with-segmentation-statistics-industry-outlook-2022-09-22?mod=搜索標題

數據橋市場研究信息：

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