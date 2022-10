予測期間中に最終用途産業で急増するレゾール樹脂市場

レゾール樹脂市場は、2021年から2028年の予測期間に2.75%の割合で成長します。木工用接着剤用途の需要の増加は、レゾール樹脂市場の成長を促進する重要な要因として機能します。

レゾール樹脂は、一般に、塩基性 (アルカリ性) 触媒とモル過剰のホルムアルデヒドで構成されています。それらは、熱などの他の触媒を加えることなく効果的かつ効率的に硬化できる熱硬化性ポリマーとして知られています。建材の接着・接着に使用されます。ラミネート、断熱材、木工用接着剤など、いくつかの用途に使用されています。

新興経済国におけるインフラおよび 建設 活動の増加は、市場の成長を加速させる重要な要因であり、新興経済国における可処分所得の上昇、フェノール樹脂の高度な特性の上昇、およびタイヤ産業からのフェノール樹脂の需要の増加も含まれています。レゾール樹脂市場を牽引する主な要因。さらに、ナノテクノロジーの採用の増加と、 燃料効率の高い 軽量車両の必要性の高まりにより、2021年から2028年の予測期間にレゾール樹脂市場に新たな機会がさらに創出されます。

ただし、環境規制の上昇は、とりわけ抑制として機能する主要な要因であり、上記の予測期間におけるレゾール樹脂市場の成長にさらに挑戦します。

競争環境とレゾール樹脂市場分析

レゾール樹脂市場の競合状況は、競合他社ごとの詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場イニシアチブ、グローバルなプレゼンス、生産拠点と設備、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションが含まれます。支配。提供された上記のデータポイントは、レゾール樹脂市場に関連する企業の焦点にのみ関連しています。

レゾール樹脂市場レポートで取り上げられている主要なプレーヤーは、BASF SE、Chang Chun Group、Georgia-Pacific Chemicals LLC、Mitsui Chemicals Inc.、Shandong Laiwu Runda New Material Co.、Ltd.、DIC Corporation、Fenolit dd、RED AVENUE、UCP です。 Chemicals AG、Aica Kogyo Co., Ltd.、LERG SA.、Saluc、MRI、Sprea Misr、住友ベークライト Co., Ltd. などの国内外のプレーヤーが含まれます。市場シェア データは、グローバル、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋 (APAC)、中東およびアフリカ (MEA)、および南アメリカで個別に入手できます。DBMR アナリストは競争力を理解し、各競合他社の競争力分析を個別に提供します。

このレゾール樹脂市場レポートは、新しい最近の動向、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリュー チェーンの最適化、市場シェア、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響の詳細を提供し、新たな収益ポケットに関する機会を分析し、市場規制の変化を提供します。 、戦略的な市場成長分析、市場規模、カテゴリ市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新。レゾール樹脂市場の詳細については、Data Bridge Market Research に連絡して アナリスト ブリーフを入手してください。 当社のチームは、市場の成長を達成するための十分な情報に基づいた市場決定を行うお手伝いをします。

レゾール樹脂の市場範囲と市場規模

レゾール樹脂市場は、コンポーネントとアプリケーションに基づいて分割されます。さまざまなセグメント間の成長は、市場全体に普及すると予想されるさまざまな成長要因に関連する知識を獲得し、さまざまな戦略を策定して、コアアプリケーション領域とターゲット市場の違いを特定するのに役立ちます.

コンポーネント に基づいて 、レゾール樹脂市場はフェノールとホルムアルデヒドに分割されます。

レゾール樹脂市場は、成形コンパウンド、木工用接着剤、ラミネーション、断熱材への 用途 に基づいて分割されています 。

地域分析: レポートでは、生産と消費のパターン、輸出入、需要と供給の比率、収益の創出、市場シェアと規模、および地域の著名なプレーヤーの存在に関して、世界の主要地域のレゾール樹脂市場をさらに調べています。Resol Resinレポートは、地域分析セクションの下の地域の企業が実施した拡張計画もカバーしています。市場の地域分析は、予測期間の生産量情報、消費量とパターン、収益、および成長率で構成されています。

地域分析によると、市場は主に次のような主要な地理的地域に広がっています。

