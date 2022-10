人口健康管理 (PHM) の市場規模、シェア、成長、予測 2022 年から 2029 年

重要な人口健康管理 (PHM) 市場調査文書は、企業が情報に基づいた意思決定を行い、製品マーケティングをより適切に管理して、最終的にビジネスの成長を後押しするのに役立ちます。この市場レポートは、市場のダイナミクスと成長を誘発する要因に基づいて、成長率と市場価値を推定しています。重要な業界動向、市場規模、および市場シェアの見積もりは、 人口健康管理 (PHM) 市場 レポートで分析および議論されています。競合他社の分析は、競合他社の長所と短所に焦点を当て、製品と市場戦略を分析する市場調査レポートの重要な側面です。

人口健康管理(PHM)市場レポートの主なハイライト

Data Bridge Market Research によると、人口健康管理 (PHM) 市場は 2021 年に 249 億ドルの価値があり、2029 年までに 1,037 億 6000 万ドルに達すると予想されており、2022 年から 2029 年までの予測期間中に 19.53% の CAGR で成長すると予測されています。

集団健康管理 (PHM) は、患者の健康に関するデータを収集および評価するための一元化された総合的な戦略です。患者の関与、ケアの調整、統合、価値に基づくケアの測定、データ分析、健康情報管理はすべて、このパッケージの一部です。これは、人々の健康、全体的な患者体験、および医療成果の改善に焦点を当てています。PHM はまた、再入院率を減らし、適切かつ最適な治療が確実に実施されるようにすることで、患者中心のケアを促進するためのさまざまなソリューションを提供しています。また、患者や医療提供者がリアルタイムの医療情報にアクセスするのにも役立ちます。したがって、PHM は、公共部門と民間部門の両方で、公的および民間の両方の医療専門家によって広く使用されています。

TOC と重要なデータが記載されたサンプルの PDF パンフレットを入手する @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-population-health-management-phm-market&anjali

業界の定義と主要なプレーヤー – 人口健康管理 (PHM) 市場

人口健康管理(PHM)市場の競争状況は、競合他社に関する詳細な情報を提供します。詳細には、会社概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発投資、新市場の計画、グローバル プレゼンス、場所と生産施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、およびアプリケーションの優位性が含まれます。上記のデータ ポイントは、ポピュレーション ヘルス マネジメント (PHM) 市場に対する同社の焦点のみに関連しています。

人口健康管理 (PHM) 市場で活動している主要プレーヤーの一部は次のとおりです。

McKesson Corporation (米国)

ZeOmega (米国)

Verisk Analytics, Inc (米国)

Forward Health Group, Inc (米国)

Health Catalyst (米国)

Athena Health, Inc (米国)

Cerner Corporation (米国)

Medicision (米国)

Xerox Corporation (米国)

Allscripts Healthcare, LLC (米国)

Fonemed (カナダ)

Well Centive, Inc. (米国)

General Electric Company (米国)

HealthBI (米国)

NXGN Management, LLC (米国)

Optum Inc. (米国)

i2i Population Health (米国)

Conifer Health Solutions, LLC (米国)

IBM (米国)

Koninklijke Philips NV (オランダ)

Siemens Healthcare GmbH (ドイツ)

Arthrex (米国)

より価値のある洞察を得る-セグメンテーション-人口健康管理(PHM)市場

人口健康管理 (PHM) 市場は、プラットフォーム、コンポーネント、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界の成長が弱いセグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の洞察と市場の洞察を提供して、戦略的な決定を下し、市場の主要なアプリケーションを特定するのに役立ちます。

プラットホーム

オンプレミスのクラウドベース

のプラットフォーム ベースの人口健康管理 (PHM) 市場は、クラウドとオンプレミスに分割されます。

化粧

ソフトウェアサービス

コンポーネントに基づいて、人口健康管理 (PHM) 市場はソフトウェアとサービスに分割されます。サービスは、アフターサービス保守サービス、コンサルティング サービス、トレーニングおよび教育サービス、実装サービスに細分されます。

エンドユーザー

その他の人口健康管理 (PHM) 市場は、エンドユーザーに基づいて、医療提供者、医療支払者などに分割されます

。

高品質の人口健康管理(PHM)市場レポートは、研究と分析における十分なコミットメントと透明性を備えて予測されています。このレポートは、SWOT 分析からの市場ドライバーと制約の一部をリストし、2020 年の過去の年、2021 年の基準年、および 2022 年から 2029 年の予測期間のすべての CAGR 予測を提供します。市場分析レポートは、新しい地理的市場における潜在的かつ重要な機会を明らかにします。グローバル 人口健康管理 (PHM) 市場レポート には、市場のドライバーと制約、この業界に関与する主要な市場プレーヤー、包括的な市場セグメンテーション分析、および主要プレーヤーの競合分析の絶対的かつ独自の分析が包括的に含まれています。

地域によって、市場は次のように分割されます。

人口健康管理 (PHM) 市場は分析され、市場規模の洞察と傾向は、前述の国、プラットフォーム、コンポーネント、およびエンド ユーザーによって提供されます。

人口健康管理(PHM)市場レポートでカバーされている国は、米国、カナダ、メキシコ、北米、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパのその他のヨーロッパ諸国です。中国。、日本、インド、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、その他のアジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ南部、エジプト、イスラエル、その他の中東およびアフリカ (MEA) ) 中東およびアフリカ (MEA) の一部として、ブラジル、アルゼンチン、および南アメリカの一部として南にある北米の残りの部分。

北米は、この地域で慢性疾患の発生率が上昇しているため、人口健康管理 (PHM) 市場を支配しています。さらに、医療費の上昇と医療費の増加は、この地域の市場の成長率を牽引します。

アジア太平洋地域は、医療費の増加と、この地域での効果的な疾病管理戦略に対する需要の増加により、予測期間中に成長すると予想されます。

この市場レポートの詳細については、 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-population-health-management-phm-market?anjaliをご覧ください。

人口健康管理 (PHM) 市場レポートは、次の質問に答えます。

人口健康管理 (PHM) 市場レポートでカバーされている市場セグメントはどれですか?

この人口健康管理 (PHM) 市場の主なプレーヤーは誰ですか?

人口健康管理 (PHM) 市場の将来の市場価値は?

人口健康管理 (PHM) 市場の成長率は?

市場でカバーされている主な国は?

人口健康管理 (PHM) 市場の主要な市場ドライバーは何ですか?

ポピュレーション・ヘルス・マネジメント(PHM)の上流の原材料や製造設備、ポピュレーション・ヘルス・マネジメント(PHM)の製造工程とは?

人口健康管理(PHM)業界の経済的影響と人口健康管理(PHM)業界の動向。

人口健康管理 (PHM) 市場の市場機会、リスク、概要は何ですか?

人口健康管理(PHM)市場の業界動向と2029年の予測でカバーされるキーポイント

市場規模

市場の仕様と変化さまざまな

地域での市場実験 さまざまな地域

での市場需要 さまざまな地域での

市場シェア

市場競合他社の最新動向 さまざまな地域での最新の

市場価値 市場競合他社の

販売データ

主要なベンダーとディスラプターの調査

サプライ チェーンの競争力

バリュー チェーン分析

詳細な目次を表示 @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-population-health-management-phm-market&anjali

カスタマイズ可能: グローバル人口健康管理 (PHM) 市場

Data Bridge Market Research は、高度な形成的研究のリーダーです。私たちは、既存および新規のクライアントに、その目的に合ったデータおよび分析サービスを提供できることに誇りを持っています。レポートをカスタマイズして、追加の国の市​​場 (リクエスト国のリスト)、臨床試験結果データ、文献レビュー、新しい市場分析、製品ベースを含むターゲット ブランドの価格動向分析を含めることができます。ターゲットとする競合他社の市場分析は、技術ベースの分析から市場ポートフォリオ戦略まで分析できます。

必要なデータ形式とスタイルに基づいて、必要な数の競合他社を追加できます。当社のアナリスト チームは、未加工の Excel ファイル (ファクト シート) のピボット テーブルに未加工のデータを提供したり、レポートで利用可能なデータセットからプレゼンテーションを作成したりすることもできます。

他のメディア パートナーからのより多くの報道

世界のチャパレ出血熱(CHHF)市場

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-chapare-hemorrhagic-fever-chhf-market

ヨーロッパのハンター症候群治療市場

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-hunter-syndrome-treatment-market

憩室疾患の世界市場

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-diverticular-disease-market

姿勢性頻脈症候群の世界市場

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-postural-orthostatic-tachycardia-syndrome-market

北米の医用画像市場

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-medical-imaging-market

データ ブリッジ市場調査について:

未来を予測する絶対的な方法は、今日のトレンドを理解することです!

Data Bridge Market Research は、比類のない回復力と統合されたアプローチを備えた、型破りで斬新な市場調査およびコンサルティング会社としての地位を確立しています。私たちは、最高の市場機会を活用し、市場でビジネスが成功するための効果的な情報を提供することを決意しています。Data Bridge は、複雑なビジネス上の課題に対して適切なソリューションを提供し、簡単な意思決定プロセスを開始するよう努めています。Data Bridge は、2015 年にプネで策定および構築された、まったくの創意工夫と経験の産物です。

Data Bridge Market Research には、さまざまな業界の 500 人を超えるアナリストがいます。当社は、世界のフォーチュン 500 企業の 40% 以上にサービスを提供し、5,000 を超えるクライアントのグローバル ネットワークを持っています。Data Bridge は、当社のサービスに信頼を寄せてくれる満足のいく顧客を生み出すことに長けています。輝かしい 99.9% の顧客満足度に満足しています。

お問い合わせ:

データブリッジの市場調査

米国: +1 888 387 2818

英国: +44 208 089 1725

香港: +852 8192 7475