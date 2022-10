人口健康管理 (PHM) 市場の概要、成長分析、シェア、規模、傾向、機会

世界クラスの人口健康管理 (PHM) 市場分析レポートにより、ベンダーは環境の変化に対応することができます。 競争の激化、急速な技術開発、消費者の態度の変化、好みや嗜好の変化は、国際的なマーケティング担当者が市場アプローチを変更せざるを得ない重要な要因の一部です。 世界クラスの人口健康管理 (PHM) ビジネス レポートは、企業が環境における問題と機会を特定するのに役立ちます。 適切な戦略があれば、マーケティング担当者は問題をうまく克服し、ビジネス チャンスをつかむことができます。

Data Bridge Market Research によると、人口健康管理 (PHM) 市場は 2021 年に 249 億ドルの価値があり、2029 年までに 1,037 億 6000 万ドルに達すると予想されており、2022 年から 2029 年までの予測期間中に 19.53% の CAGR で成長します。データ ブリッジ市場調査チームによって選択された市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

市場概況:-

集団健康管理 (PHM) は、患者の健康に関連するデータを収集および評価するための、包括的で焦点を絞った戦略です。 患者の関与、ケアの調整、統合、価値に基づくケアの測定、データ分析、および健康情報管理はすべて、このパッケージの一部です。 これは、人々の健康、患者の経験全体、およびヘルスケアの成果の改善に焦点を当てています。 PHM はまた、再入院率を減らし、適切かつ最適な治療が実施されるようにすることで、患者中心のケアを提供するのに役立つさまざまなソリューションを提供しています。 また、患者や医療提供者がリアルタイムの医療情報にアクセスするのにも役立ちます。 したがって、MPS は、公共部門と民間部門の両方で、公的および民間の医療専門家によって広く使用されています。

人口健康管理 (PHM) 市場は、予測期間中に急速に成長すると推定されています。 医療の提供と支払いのメカニズムが複雑になっているため、包括的な人口保健サービスの需要が高まっています。 臨床、財務、および運用データは、効率と患者ケア の向上に役立つ集団健康管理 (PHM) ソリューションによって処理できます 。 マネージド ケア プラン (ACO) がますます価値に基づく支払い (VBP) と説明責任のあるケア組織を重視するようになるにつれて、医療費の償還は変化しています。 さらに、公衆衛生ソリューションの CCO による受け入れが拡大しているのは、価値ベースの支払いモデルが提供するシンプルさによるものです。

人口健康管理 (PHM) 市場で活動している主要なプレーヤーの一部は次のとおりです。

McKesson Corporation (米国)、ZeOmega (米国)、Verisk Analytics, Inc. (米国)、Forward Health Group, Inc. (米国)、Health Catalyst (米国)、Athena Health, Inc (米国)、Cerner Corporation (米国)、 Medecision (米国)、Xerox Corporation (米国)、Allscripts Healthcare, LLC (米国)、Fonemed (カナダ)、Well Centive, Inc. (米国)、General Electric Company (米国)、HealthBI (米国)、NXGN Management, LLC (米国)、Optum Inc. (米国)、i2i Population Health (米国)、Conifer Health Solutions, LLC (米国)、IBM (米国)、Koninklijke Philips NV (オランダ)、Siemens Healthcare GmbH (ドイツ)、Arthrex (米国)

研究に投資することで、以下にアクセスできます。

人口健康管理 (PHM) 市場 [グローバル – 地域別セグメンテーション]

地域レベルでの区分 [北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東、アフリカ]

国別市場規模[市場シェア上位国]

主要プレーヤーの市場シェアと収益/売上高

市場動向:新興技術・新興製品・企業、PESTEL分析、SWOT分析、ポーターの5つの力など

市場規模)

アプリケーション/垂直産業別の市場規模

市場予測・予測

このレポートは、次の指標に関する情報を提供します。

市場への浸透: 人口健康管理 (PHM) 市場の主要プレーヤーの製品ポートフォリオに関する包括的な情報。

製品開発/革新: 今後の技術、研究開発活動、および市場での製品発売に関する詳細。

競争力評価: 主要な市場プレーヤーの市場戦略、地域、および業界セクターの詳細な評価。

市場開発: 新興市場に関する包括的な情報。 このレポートは、地域のさまざまなセグメントの市場を分析します。

市場の多様化 – 新製品、未開発の分野、最近の開発、人口健康管理 (PHM) 市場への投資に関する包括的な情報。

カタログ:人口健康管理(PHM)市場

1.はじめに

2つの市場セグメント

3 要旨

4 詳細ビュー

5 市場概要

6製品タイプ別の人口健康管理(PHM)市場

7人口健康管理(PHM)市場、モード別

8タイプ別の人口健康管理(PHM)市場

9 モード別人口健康管理 (PHM) 市場

エンドユーザーによる10人口健康管理(PHM)市場

12地理による人口健康管理(PHM)市場

12 ポピュレーション・ヘルス・マネジメント (PHM) 市場、企業の展望

13 SWOT分析

14の会社概要

