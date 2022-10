人工呼吸器市場：2029年までの業界シェア、アプリケーション、収益、主要プレーヤー、CAGR、需要、売上予測

世界の人工呼吸器市場は 2021 年に 14 億米ドルと評価され、2029 年までに 26 億 1000 万米ドルに達すると予測されており、2022 年から 2029 年の予測期間中に 8.1% の CAGR を記録します。「クリティカルケア人工呼吸器」は、高い採用率と入院率により、予測期間中の人工呼吸器市場で最大の製品タイプのセグメントを表しています。データ ブリッジ市場調査チームによってキュレーションされた市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

トップキーファン市場のプレーヤー:

Koninklijke Philips NV (オランダ)、Getinge AB (スウェーデン)、ResMed (米国)、Medtronic (アイルランド)、Fisher & Paykel Healthcare Limited (ニュージーランド)、Avasarala Technologies Limited (インド)、Allied Healthcare Products, Inc (米国)、深センMindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd(中国)、Drägerwerk AG & CO. KGAA (ドイツ)、日本光電株式会社 (日本)、旭化成株式会社 (日本)、エア・リキード (フランス)、Vyaire (米国)、General Electric Company (米国)、Hamilton Medical (スイス)、Smiths Group plc (英国)、 aXcent Medical (ドイツ)、Metran Co., Ltd (日本)、Airon Corporation (フロリダ)、TRITON Electronic Systems Ltd. (ロシア)、Bio-Med Devices (米国)、Hill-Rom Holdings, Inc. (米国)、HEYER Medical AG (ドイツ)