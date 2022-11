人工知能 (AI) プラットフォーム サービス市場は、主要なドライバー、サイズ、シェア、成長、機会分析により、2029 年までに 31% という驚くべき CAGR を示すように成長しています。

このレポートは、市場を完全に理解するために、業界の確立されたプレーヤーと新しいプレーヤーの両方が使用できます。 レポートに記載されているデータと情報のソースは非常に信頼性が高く、市場の専門家によってチェックおよび検証されたウェブサイト、企業の年次報告書、ジャーナル、および合併が含まれます。 この市場調査ドキュメントはリソースであり、予測期間における業界の現在および今後の技術的および財務的詳細を提供します。 競争上の優位性を獲得し、市場で成功するには、この市場調査レポートを参照してください。 グローバルこの市場レポートは、ビジネスの成長と成功を達成するための旅にも役立つはずです。

人工知能 (AI) プラットフォーム サービス市場は、2021 年から 2028 年の予測期間に 31% の割合で市場が成長すると予想され、2028 年までに 100 億米ドルに達すると予測されています。 人工知能 (AI) に関するデータ ブリッジ市場調査レポート)プラットフォームサービス市場は、市場の成長への影響を提供しながら、予測期間を通じて普及すると予想されるさまざまな要因に関する分析と洞察を提供します。技術大手による絶え間ない研究と革新により、人工知能 (AI) プラットフォーム サービス市場の成長が加速しています。

主要な市場プレーヤー:

Microsoft Corporation、Google LLC、Salesforce.com, inc.、IBM、Amazon Web Services, Inc.、Intel Corporation、Ayasdi AI LLC、Hewlett Packard Enterprise Development LP、Qualcomm technologies, inc.、Absolutdata.、General Vision, inc.、 Enlitic, inc., NEXT IT CORPORATION, icarbonX, Apple, inc., Facebook, inc., Siemens, General Electric Company, Micro Technology, inc., SAMSUNG, NVIDIA Corporation など

主要な市場セグメンテーション:

コンポーネント (ツールとサービス) ごとに、

ツール (NLP および ML)、

ソリューション (ハードウェア、ソフトウェア、およびサービス)、サービス (マネージドおよびプロフェッショナル)、

展開モード (クラウドおよびオンプレミス)、

テクノロジー (深層学習、機械学習、自然言語処理 (NLP)、マシン ビジョン)、

アプリケーション (予測と規範モデル、チャットボット、音声認識、テキスト認識など)、

エンドユーザー (製造、ヘルスケア、BFSI、研究および学界、運輸、小売および E コマースなど)、

主な地域:

地理的に、このレポートはいくつかの主要な地域に分割され、これらの地域の売上 (MT)、収益 (100 万米ドル)、市場シェア、および成長率がカバーされています。

**北米(米国、カナダ、メキシコ)

**ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ)

**アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)

**南アメリカ(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他の南アメリカ)

**中東およびアフリカ(サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプト、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ)

