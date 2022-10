人材派遣サービス、アプリケーション、タイプ別の病院人材派遣市場は、2029年までに563.2億米ドルに達すると予想されています

100以上の市場データ表、円グラフ、グラフ、図がページに広がり、詳細な分析を理解しやすい「グローバル病院人材派遣市場」というタイトルの、データブリッジ市場調査の350ページのデータベースによって達成された定性調査研究。大規模なグローバル病院人材派遣市場分析レポートは、市場を支配したり、新たな新興企業として市場にマークを付けたりする際に非常に重要なデータで構成されています。市場調査分析は、市場が期待するもの、すでに利用可能なもの、競争環境、および競争を凌駕するために何ができるかについての一貫した知識を使用して、この市場レポートで描かれています。一流のグローバル病院人材派遣市場研究文書は、2029 年までの業界の現在および今後の技術的および財務的詳細を提供するリソースです。

高齢者人口の増加は、病院の人材派遣市場の成長を加速させています。世界の病院人材派遣市場は、2021 年に 337.9 億米ドルと評価され、2029 年までに 563.2 億米ドルに達すると予想され、2022 年から 2029 年の予測期間中に 6.23% の CAGR を登録します。データ ブリッジ市場調査チームによってキュレーションされた市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

世界の病院人材派遣市場の分析と規模

近年、病院の人員配置は、医療システム全体で重要なニーズの 1 つになっています。病院の人材派遣施設は、長い募集プロセスにふけることなく、ヘルスケアユニットがスタッフを利用できるように支援します。これは、ヘルスケア部門が他の重要なビジネス面に集中するのに役立ちます。

病院の人員配置は、サード パーティ ベンダーを通じてヘルスケア ユニットにヘルスケア スタッフをアウトソーシングすることと定義されます。医療スタッフ配置により、資格のある熟練した医療専門家の任命が可能になります。ソーシング戦略、臨床の専門知識、専門家の多様なネットワークを提供します。この施設は、臨床医の質を確保し、人員不足を解消し、医療提供者に対する病院消費者の評価を高めることで、患者の満足度を高めます。

病院人材派遣市場のダイナミクス

このセクションでは、市場のドライバー、利点、機会、制約、および課題を理解することを扱います。このすべてについて、以下で詳しく説明します。

意識の高まり

仕事関連の特典、人材派遣、および世界中での機会の利用可能性の増加は、病院の人材派遣市場の成長を促進する主な要因の 1 つとして機能します。

医療セクター全体での採用

在宅医療会社、診療所、政府機関、学校、医療ソフトウェア会社、病院、養護施設、医師の診療所、製薬会社での施設の採用は、市場の成長を加速させます。

サービスの人気

柔軟な勤務スケジュールでの病院スタッフの使用、さまざまな場所での臨床経験、および短期間の割り当ては、市場にさらに影響を与えます。

機会

さらに、旅行看護師を任命する傾向の高まりにより、2022年から2029年の予測期間に市場プレーヤーに収益性の高い機会が広がります。また、合併および買収(M&A)活動は市場の拡大に役立ちます。

制約/課題 世界の病院人材派遣市場

一方、熟練した専門家の不足と限られた医療施設は、市場の成長を妨げると予想されます。また、医療施設を改善するための研究開発能力の欠如は、2022年から2029年の予測期間に病院の人材派遣市場に挑戦すると予測されています。

この病院人材派遣市場レポートは、新しい最近の動向、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリュー チェーンの最適化、市場シェア、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響の詳細を提供し、新たな収益ポケット、市場の変化に関する機会を分析します。規制、戦略的な市場成長分析、市場規模、カテゴリ市場の成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新。病院の人材派遣市場の詳細については、Data Bridge Market Research に連絡してアナリスト ブリーフを入手してください。当社のチームは、市場の成長を達成するための十分な情報に基づいた市場の意思決定を支援します。

主要なプレーヤー:

病院の人材派遣市場で活動している主要なプレーヤーには、Adecco Group AG (スイス)、AMN Healthcare (米国)、CHG Management, Inc. (米国)、Cross Country Healthcare (米国)、Syneos Health などがあります。(米国)、Maxim Healthcare Group (米国)、TeamHealth (米国)、Jackson Healthcare (米国)、Aureus Medical Group (米国)、Aya Healthcare (米国)、Favorite Healthcare Staffing Inc. (米国)、InGenesis, Inc. (米国) )、trustaff (米国)、Envision 365 Healthcare Staffing Services (米国)、MedPro Healthcare Staffing (米国)、および Tact Medical Staffing (米国) などがあります。

COVID-19 の病院人材派遣市場への影響

COVID-19 は、病院の人材派遣市場に影響を与えました。パンデミックの間、助けを求める患者の数の増加が見られました。農村部もこの時期に非常に苦しんでいたため、パンデミック期には農村部からの助けを求める声も増加しました。このように、病院の人材派遣市場は、初期とその後の波の両方で後退に見舞われました。ただし、医療機関は、増加する COVID-19 患者に対応するための新しい計画を準備しています。たとえば、医療スタッフや迅速な診断キットをアウトソーシングして、労働者に十分な PPE キットを提供するなどです。

世界の病院人材派遣市場の範囲と市場規模

病院の人材派遣市場は、人材派遣サービス、サービス、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

人材派遣サービス :

トラベル ナース日当

看護師 Locum

Tenens

アライド ヘルスケアドクター ヘルス ケア エグゼクティブ アドミニストレーション メディカル スタッフ

人材派遣サービスに基づいて、病院の人材派遣市場は、旅行看護師、日当看護師、出張看護師、​​関連医療、医師、医療幹部、および管理医療スタッフに分割されます。

サービス

救急科

在宅ケアサービス

サービスに基づいて、病院の人材派遣市場は救急部門と在宅ケア サービスに分割されます。

利用者

病院

診療所

外来センター

在宅医療の設定

民間部門

エンドユーザーに基づいて、病院の人材派遣市場は、病院、診療所、外来センター、在宅ケア環境、および民間部門に分割されます。

病院人材派遣市場の地域分析/洞察

病院の人材派遣市場を分析し、市場規模の洞察と傾向を国、人材派遣サービス、サービス、エンド ユーザー別に提供します。

病院人材市場レポートの対象国は、北米の米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スイス、ベルギー、ロシア、イタリア、スペイン、トルコ、ヨーロッパのその他の地域、中国、日本、インドです。 、韓国、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、タイ、インドネシア、フィリピン、アジア太平洋地域 (APAC)、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプト、イスラエル、その他の中東および中東およびアフリカ (MEA) の一部としてのアフリカ (MEA)、南米の一部としてのブラジル、アルゼンチン、および南アメリカのその他の地域。

北米は、主要なプレーヤーの存在と、地域内の熟練した専門家の不足により、病院の人材派遣市場を支配しています。

アジア太平洋地域 (APAC) は、この地域の高齢者人口の増加により、2022 年から 2029 年の予測期間中に大幅な成長が見られると予想されます。

レポートの国のセクションでは、個々の市場に影響を与える要因と、市場の現在および将来の傾向に影響を与える国内市場の規制の変更も提供します。下流および上流のバリュー チェーン分析、技術トレンド、ポーターの 5 つの力の分析、ケース スタディなどのデータ ポイントは、個々の国の市場シナリオを予測するために使用される指針の一部です。また、各国のデータの予測分析を提供しながら、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよび国内ブランドとの大規模またはほとんどの競争のために直面​​する課題、国内関税と貿易ルートの影響が考慮されます。

DBMR 研究チームが使用する主要な研究方法論は、データ マイニング、データ変数が市場に与える影響の分析、一次 (業界専門家) 検証を含むデータ三角測量です。これとは別に、データ モデルには、ベンダー ポジショニング グリッド、市場タイム ライン分析、市場の概要とガイド、企業ポジショニング グリッド、企業市場シェア分析、測定基準、グローバル対地域、およびベンダー シェア分析が含まれます。

