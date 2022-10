低侵襲手術市場は、2029年の予測期間中に8.50％のCAGRで73,116.25百万米ドルと評価されています

低侵襲手術市場調査レポートは、あらゆる取引分野のビジネスに手を貸して、優れた決定を下し、最も困難なビジネス上の問題に取り組み、失敗のリスクを軽減します。また、ビジネスを正しい方向に導くことができる、より優れた市場の洞察を彼らに提供します。レポートは、ヘルスケア業界と市場に関連する多くの側面に焦点を当てています。マーケティング戦略には、新製品の発売、拡張、契約、パートナーシップ、合弁事業、買収などがあります。企業は最高のレポートでカバーされているさまざまなセグメントで極端な利益を得ることができるため、レポートでは市場のあらゆる部分に触れています。

世界の低侵襲手術市場は、2021 年に 380 億 6,940 万米ドルと評価され、2029 年までに 731 億 1,625 万米ドルに達すると予想され、2022 年から 2029 年の予測期間中に 8.50% の CAGR を登録します。データ ブリッジ市場調査チームによってキュレーションされた市場レポートには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれています。

低侵襲手術とは、大きな開口部の代わりに小さな切開で行われる外科的処置を指します。低侵襲手術は、合併症が少なく、入院期間が短く、痛みが少ない技術として知られています。低侵襲手術は、心臓胸部手術、胃腸病学、心臓手術、胃食道逆流症などのさまざまな手術で使用されています。

低侵襲手術市場のダイナミクス

このセクションでは、市場の原動力、利点、機会、制約、および課題を理解することを扱います。このすべてについて、以下で詳しく説明します。

資金の急増

医療インフラの開発における民間および政府機関からの資金の増加は、低侵襲手術市場の成長を促進する主な要因の 1 つとして機能します。

慢性疾患の有病率の増加

腎臓病、呼吸器疾患、胃腸疾患、心臓病などの慢性疾患の有病率の上昇は 、市場の成長を加速させます。

低侵襲手術の人気

合併症の減少、入院期間の短縮、痛みの軽減などのさまざまな利点により、低侵襲手術への傾向が高まり、市場にさらに影響を与えています。

機会

さらに、ASC での高度なロボティクスの採用は、2022 年から 2029 年の予測期間に、市場関係者に収益機会を拡大します。開腹手術技術に対する MIS の利点に関する意識の高まりは、市場をさらに拡大します。

世界の低侵襲手術市場の範囲と市場規模

低侵襲手術市場は、製品の種類、アプリケーション、技術、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品タイプ

手術器具

監視および可視化システム

腹腔鏡検査装置

エンドサージ機器

電気外科用機器

応用

消化器 外科

婦人科外科

泌尿器外科

美容整形

胸部外科

血管手術

整形外科および脊椎外科

肥満手術

胸の手術

心臓手術

副腎摘出手術

逆流防止手術

がん手術

胆嚢摘出手術

結腸切除術

結腸および直腸外科

耳鼻咽喉科

肥満手術

テクノロジー

経カテーテル手術

腹腔鏡手術

非視覚的イメージング

医療ロボティクス

エンドユーザー

病院外科

外来手術患者

グループプラクティス

個々の外科医

ヘルスケア インフラストラクチャの成長 インストール ベースと新技術の浸透

低侵襲手術市場は、資本設備の医療費の各国の成長、低侵襲手術市場向けのさまざまな種類の製品の設置ベース、ライフライン曲線を使用した技術の影響、および医療規制シナリオの変化に関する詳細な市場分析も提供します。低侵襲手術市場への影響。データは、2010 年から 2020 年までの過去の期間で利用できます。

競争環境と低侵襲手術市場シェア分析

低侵襲手術市場の競争状況は、競合他社ごとの詳細を提供します。含まれる詳細には、会社の概要、会社の財務、収益、市場の可能性、研究開発への投資、新しい市場への取り組み、グローバルなプレゼンス、生産拠点と施設、生産能力、会社の強みと弱み、製品の発売、製品の幅と幅、アプリケーションが含まれます。支配。提供された上記のデータポイントは、低侵襲手術市場に関連する企業の焦点にのみ関連しています。

低侵襲手術市場で活動している主要なプレーヤーには、Stryker (米国)、CONMED Corporation (米国)、Intuitive Surgical (米国)、NuVasive, Inc. (米国)、Fortimedix Surgical (オランダ)、Microline Surgical (米国)、 Cirtec (米国)、OmniGuide Holdings, Inc. (米国)、Arthrex, Inc. (ドイツ)、Eximis Surgical, Inc. (米国)、B. Braun Melsungen, AG (ドイツ)、Medtronic (アイルランド)、Johnson & Johnson Services , Inc. (米国)、Abbott (米国)、Zimmer Biomet (米国)、Smith+Nephew (英国)、Applied Medical Resources Corporation (米国)、Silex Medical, LLC (米国)、Freudenberg Medical (米国)、および BEMA MEDICAL (ドイツ)など。

調査レポートの対象地域:

中東およびアフリカ (GCC 諸国およびエジプト)

北米 (米国、メキシコ、およびカナダ)

南米(ブラジルなど)

ヨーロッパ(トルコ、ドイツ、ロシア、イギリス、イタリア、フランスなど)

アジア太平洋 (ベトナム、中国、マレーシア、日本、フィリピン、韓国、タイ、インド、インドネシア、オーストラリア)

