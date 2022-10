先天性代謝異常に対するアジア太平洋地域の医療用食品市場は、予測期間中に 15.3% の CAGR で成長すると予想されます

先天性代謝異常のアジア太平洋地域の医療用食品市場は 、2020 年から 2027 年の予測期間中に市場の成長が見込まれると予測されています。 2027 年までに 8 億 8,267 万米ドルに達すると予想されています。アジア太平洋地域では IEM 疾患の発生率に伴い出生率が毎年上昇しており、この地域での市場の成長が促進されています。

医療用食品は、特定の指令に従って製造された特殊食品です。 これらの製品は栄養価が高く、代謝性疾患の治療に役立ちます。 EMI疾患の症例の増加により、メーカーは、患者が健康上の問題を克服するのに役立つこれらの製品を開発するようになりました.

レポートのサンプル PDF を入手する: https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=asia-pacific-medical-foods-for-inborn-errors-of-metabolism-market

Les principals acteurs couverts dans le rapport sont BioMarin, Mead Johnson & Company, LLC. (Reckitt Benckiser Group plc. の子会社)、Nestlé Health Science (Nestlé の子会社)、Ajinomoto Cambrooke, Inc. (味の素株式会社の子会社)、Dr. Schär AG / SPA et Nutricia (の子会社) Danone) autres acteurs nationalaux et mondiaux の間。DBMR アナリストは、すべての同時スキャンと同時分離用の 4 つの同時スキャンで構成されます。

この先天性代謝異常の医療用食品市場レポートは、市場シェア、新しい開発と製品ポートフォリオ分析、国とローカライズされた市場プレーヤーの影響、新たな収益ポケットに関する機会分析、市場規制のデモディティ、製品承認、戦略決定、製品の発売、地理的拡大、市場での技術革新。 分析と市場のシナリオを理解するには、アナリストの概要に連絡してください。企業の目的に役立つ収益に影響を与えるソリューションを作成するために協力しないでください。

アジア太平洋地域の先天性代謝異常医療用食品の市場範囲と市場規模

先天性代謝異常の医療用食品市場は、製品、年齢層、疾患、形態、包装、流通チャネルに基づいて 6 つの注目すべきセグメントに分割されています。 セグメント間の成長は、成長のニッチと戦略を分析して市場を概算し、主なアプリケーション分野と市場間の違いを判断するのに役立ちます。

製品に基づいて、市場はアミノ酸、低タンパク質食品、鉄分を含むGMPアミノ酸修飾グリタクチン乳児用調製粉乳、鉄分を含む低カルシウム/ビタミンD乳児用調製粉乳などに分割されます。 2020年には、先天性代謝異常に苦しむ患者の代謝活動を改善する能力があるため、アミノ酸セグメントが市場を支配しました. 大企業はまた、製品、特に医療用食品などのアミノ酸製品を供給することによって収入を生み出しています。

年齢層に基づいて、市場は幼児、幼児、青年、および成人に分割されます。 2020年には、乳児や新生児で高いと考えられるEMI関連疾患の発生率により、栄養区分が市場を支配しました。 粉末または液体の医療用食品は、これらの赤ちゃんの代謝活動を改善し、最終的に赤ちゃんの体の成長を助けます.

疾患に基づいて、市場はフェニルケトン尿症 (PKU)、メープルシロップ尿路疾患 (MSUD)、ホモシスチン尿症、メチルマロン酸血症、有機酸尿症、プロピオン酸血症、イソ吉草酸血症、ロイシン代謝障害、グルタル酸血症 I 型、腎臓病、 I型およびII型チロシン血症、尿周期の問題など。 2020 年には、先天性代謝異常でフェニルケトン尿症の有病率が高いため、フェニルケトン尿症 (PKU) セグメントが市場を支配しています。 また、企業は PKU 疾患の医療用食品を製造する傾向が強いことも観察されています。 たとえば、Abbott、Nutricia、および Biomerine は、PCU の入院患者向け医療食品ケアに関与する主要な企業です。

形態に基づいて、市場は粉末、液体、その他に分割されます。 2020年には、消費者にとって便利で、保存期間も長いため、粉末形態が市場を支配しています.

パッケージに基づいて、市場は缶、瓶、パケット、ボトルなどに分割されます。 2020年には、缶に詰められた製品に十分なセキュリティを提供し、長い貯蔵寿命で維持するのも簡単であるため、缶セグメントが市場を支配しています.

流通チャネルに基づいて、市場は小売薬局、病院薬局、薬局、オンライン薬局などに分割されます。 2020 年には、医師または医療専門家からの処方箋によってのみ摂取される医療食品としての小売薬局セグメント。

市場分析の詳細については、調査レポートの概要を参照してください @- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-medical-foods-for-inborn-errors-of-metabolism-market

先天性代謝異常症の医療用食品市場の国別分析

先天性代謝異常の医療用食品市場を分析し、製品、年齢層、男性、形態、包装、および流通チャネルごとの市場規模に関する情報を提供します。 代謝医療食品市場レポートの先天性エラーに含まれる国は、中国、オーストラリア、日本、韓国、ニュージーランド、インド、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、フィリピン、ベトナム、およびアジア太平洋レストランです。 中国は出生率が高いため市場を独占しており、そのため EMI の発生率もすべての国で高く、医療用食品に対する高い需要を生み出しています。 その結果、先天性代謝異常に対する医療食としては、この給与からの収入が高い。

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=asia-pacific-medical-foods-for-inborn-errors-of-metabolism-marketで完全な TOC を 調べる

肉抽出物市場レポートの国のセクションでは、現在および将来の市場動向に影響を与える個々の市場影響要因と国内市場の規制変更も提供しています。 新規販売、交換販売、国の人口統計、規制法、輸出入関税などのデータ ポイントは、各国の市場シナリオを予測するために使用される主要な指標の一部です。 さらに、グローバルブランドの存在と入手可能性、およびローカルおよびナショナルブランドとの重大またはまれな競争のために直面​​する課題、販売チャネルの影響は、国内データの予測分析を提供することによって考慮されます。

主要なヘルスケア リンク:-

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-veterinary-anti-infective-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-purine-analogues-drugs-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ixekizumab-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-vasoconstrictor-drugs-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-lentiviral-vector-market

データ ブリッジ市場調査について:

私たちが留保する未来は、現在の傾向を理解することです。Data Bridge Market Research は、比類のないレベルの回復力と統合されたアプローチを備えた、型破りでネオテリックなリサーチおよびアドバイス会社として存在しています。私たちのコミットメントは、市場の最良の機会を発見し、効果的な情報を提供して、市場で貴社が繁栄できるようにすることです。Data Bridge は、複雑なビジネスに適した 4 つのソリューションの取り組みであり、簡単な意思決定プロセスを開始します。データ ブリッジは、2015 年にプネーで策定され、組み込まれた純粋な知恵と経験の集合体です。

Data Bridge Market Research には、さまざまな分野で働く 500 人を超えるアナリストがいます。 世界中のフォーチュン 500 企業の 40% 以上にサービスを提供しており、世界中に 5,000 を超えるクライアントのネットワークがあります。 Data Bridge は、当社のサービスを信頼し、当社の努力を確実に信頼してくれる満足のいく顧客を作成する方法を知っています。 お客様満足度99.9%に満足しております。

お問い合わせ:-

データブリッジの市場調査

米国: +1 888 387 2818

ロイヤルユニ : +44 208 089 1725

香港: +852 8192 7475

電子メール: – Corporatesales@databridgemarketresearch.com