全エクソームシーケンシング市場は、2029 年までに 19.0% の CAGR で拡大すると予想され、サイズ、シェア、価格、成長、需要、統計、およびセグメンテーション分析

全エクソームシーケンシング市場レポート は、業界の専門家、動的アナリスト、熟練した予測者、および知識豊富な研究者のチームによって作成されました。

大規模全エクソームシーケンシング市場レポートは、市場のすべての主要なパラメーターで構成されているため、ビジネスに利用できます。さらに、このレポートでカバーされている包括的な企業プロファイルでは、市場における多数の主要なプレーヤーやブランドの最新の開発、製品の発売、合弁事業、合併および買収についても説明しています。

世界の全エクソーム配列決定市場は、2022 年から 2029 年までの予測期間にわたって市場の成長が見込まれています。Data Bridge Market Research の分析によると、2022 年から 2029 年までの予測期間中、市場は 19.0% の CAGR で成長しています。2029 年までの医療費の増加と資金調達は、予測期間にわたって市場の需要を牽引する重要な要因です。

全体的なエクソームシーケンシング市場レポート で取り上げられている主要企業 は、Thermo Fisher Scientific Inc.、QIAGEN、Illumina, Inc.、Beckman Coulter, Inc.、Eurofins Scientific、BIONEER CORPORATION、ExoDx (Bio-Techne の一部)、FOUNDATION MEDICINE, INC です。 (F. Hoffmann-La Roche Ltd の子会社)、GeneFirst Limited、CeGaT GmbH、Meridian、Merck KGaA、SOPHiA GENETICS、Azenta US Inc.、CD Genomics、Twist Bioscience、PerkinElmer Genomics (PerkinElmer Inc. 子会社の子会社) 、GeneDx、LLC、Psomagen、Integrated DNA Technologies、Inc.など。

全エクソームシーケンシング 市場の ダイナミクス

運転者

次世代シーケンスの採用拡大

ゲノミクスに焦点を当てた薬理学が、さまざまな慢性疾患、特にがんの治療においてより大きな役割を果たし続けているため、次世代シーケンシング (NGS) は、分子基盤が腫瘍についてより深く、より正確な洞察を提供できる強力なツールに進化しています。受信機

NGS は、腫瘍学の分野に大きな影響を与える可能性がある従来の方法と比較して、精度、感度、および速度の点で優れています。NGS は 1 回のアッセイで複数の遺伝子を検査できるため、疾患の原因となる変異を特定するために複数の検査を注文する必要はありません。

ターゲット シーケンス アプローチの使用の増加

限界

エクソンの不完全なカバレッジ

すべてのエクソンが完全にキャプチャされたわけではありません。重要なエクソンは、現在のヒトゲノムの標準アノテーションには含まれていない可能性があります; 現在の WES 技術は、エクソームを 100% カバーするのに苦労しています。したがって、これらの「削除された」エクソンの病的バリアントは検出されませんでした。

WES は構造変化の影響を受けにくいため、検出が制限されます。インデルや重複を含む一部の CNV は WES で検出できますが、技術的な制限により、他のものは見逃される可能性があります。

機会

主要な市場プレーヤーの戦略的イニシアチブ

全エクソームシーケンスに対する市場の需要は、遺伝性疾患の発生率の増加と地域全体での高齢者人口の増加により増加しています。そのため、主要な市場プレーヤーは、事業運営と収益性の向上を目的として、他の市場プレーヤーとの協力戦略を開始しています。

チャレンジ

全エクソームシーケンスに関連する倫理的および法的問題

ハイスループットゲノム技術と次世代シーケンシングの急速な進歩により、医療ゲノミクス研究がよりアクセスしやすく手頃な価格になりました。これには、患者の全ゲノムおよびエクソームシーケンシングと、疾患の遺伝的要因を解明するためのコントロールが含まれます。近年のハイスループットゲノム技術と次世代シーケンシング (NGS) 法の進歩により、ヒトゲノム研究の範囲が変化しました。これらの進歩により、日常的な全エクソーム配列決定研究が実現可能になります。

地域別:-

アジア太平洋地域: 中国、日本、インド、その他のアジア太平洋地域

ヨーロッパ: ドイツ、イギリス、フランス、その他のヨーロッパ

北米: 米国、メキシコ、カナダ

ラテンアメリカ: ブラジルおよびラテンアメリカのその他の地域

中東およびアフリカ: GCC諸国およびその他の中東およびアフリカ

このレポートは、以下を提供することを目的としています。

現在の傾向、ダイナミクス、および推定の定性的および定量的分析。

SWOT 分析やポーターの 5 つの力分析などの分析ツールが使用され、バイヤーとサプライヤーが利益主導の意思決定を行い、ビジネスを強化する能力を説明します。

市場セグメントの詳細な分析は、現在の市場機会を特定するのに役立ちます。

最後に、この全エクソーム シーケンス レポートは、偏りのない情報を 1 つの屋根の下で提供することにより、時間と費用を節約するのに役立ちます。

目次

第1章エグゼクティブサマリー

第2章グローバル市場の定義と範囲

第3章競合情報第4章グローバル全エクソームシーケンシング市場の業界分析

第5章全エクソームシーケンシンググローバル市場、アプリケーション別第6章全エクソームシーケンシング市場エクソームシーケンシング全エクソームグローバル市場、タイプ別第7章全エクソームシーケンシングの世界市場、地域分析第8章。研究プロセス

第9章グローバル市場のダイナミクス

第10章主要企業分析の

続き…

チャートとチャート リストを含む TOC をダウンロード: https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-whole-exome-sequencing-market

