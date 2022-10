内部神経調節デバイス市場は 15.1% の CAGR を登録しており、2029 年までに 286 億米ドルに達すると予想されています

包括的な内部神経調節デバイス市場調査レポートは、現場での専門家の評判を高め、信頼性を高め、他の人が結論に対してより多くの保証と信頼を持つのに役立ちます。このレポートは、ビジネスのさまざまな側面に関する十分な情報に基づいた意思決定を提供することで、あらゆる規模のビジネスに役立ちます。この市場レポートは、市場とヘルスケア業界の現状に関する専門的な詳細な調査です。レポートには、重要な業界動向、市場規模、および市場シェアの見積もりの​​分析と議論が記載されています。内部神経調節デバイス市場の優れたビジネスレポートは、複雑な市場の洞察をより単純なバージョンに変換する、最も関連性が高く、排他的で、公正で信頼できる国際市場調査レポートです。

グローバルな内部神経調節デバイス市場の調査文書は、推定された予測フレームの中で最も速い開発を目撃するために依存しているさまざまなセグメントの調査を提供します。この市場レポートでは、事実と数値を明確に理解できるように、統計がグラフ形式で表されています。このレポートは、SWOT分析から導き出されたすべての市場ドライバーと制約も含まれており、2020年の歴史的な年、2021年の基準年、および2022年から2029年の予測期間のすべてのCAGR予測も提供しています。実証済みのツールと手法を使用することにより、競争の激しい市場で製品をより効果的かつ印象的にするための創造的なアイデアを提供する、最高の内部神経調節デバイス市場調査レポートが生成されました。

Data Bridge Market Research は、内部神経調節デバイス市場が 2021 年に 77 億 2000 万米ドルと評価され、2029 年までに 286 億米ドルに達すると予想され、2022 年から 2029 年の予測期間中に 15.1% の CAGR を記録すると分析しています。データ ブリッジ市場調査チームには、詳細な専門家の分析、患者の疫学、パイプライン分析、価格分析、および規制の枠組みが含まれます。

内部神経調節デバイス市場で活動している主要なプレーヤーのいくつか(米国)、ALEVA NEURTHEAPEUTICS SA (スイス)、Bioness Inc. (米国)、ReShape Lifesciences, Inc. (米国)、LivaNova PLC (英国)、NeuroPace, Inc. (米国)、Synapse Biomedical Inc. (米国)、Soterix Medical Inc. (米国)、Accellent Technologies, Inc. (米国)、Abbott (米国)、Bioventus (米国)、Soterix Medical Inc. (米国)、Integer Holdings Corporation (米国) など。

内部神経調節デバイスは、電気的または薬理学的物質を標的領域に直接投与することにより、神経活動を標的領域に直接変更することで有名です。ニューロモデュレーション装置は、全身に影響を与えるほぼすべての状態を治療できます。

内部神経調節デバイス市場のダイナミクス

ドライバー

脳疾患に苦しむ患者数の増加は、市場の成長率を牽引します。

頭痛や脳疾患患者の種類の増加は、内部神経調節デバイス市場の成長率を緩和します。

神経刺激装置の成長の上昇は、予測期間中の市場の成長率を推進します。

内部神経調節デバイス市場は、うつ病および睡眠時無呼吸の治療における神経刺激装置の成長の増加によって牽引されています。

さらに、神経変性疾患に関する意識の高まりは、内部神経調節デバイス市場の成長に影響を与える主要な要因となります。これに加えて、急速な都市化と高齢者人口の増加も、内部神経調節デバイス市場の成長を後押ししています。また、変化するライフスタイルの増加と医療インフラへの支出の増加は、内部神経調節デバイス市場の成長をさらに加速させる主要な市場ドライバーです。内部神経調節デバイス市場の成長率を緩和するもう1つの重要な要因は、胃、慢性および神経障害の状態の上昇です。

機会

研究開発活動の増加は、予測期間中に多くの市場機会を後押しします

さらに、研究開発活動の増加は、内部神経調節デバイス市場の成長に有益な機会を提供します。これに伴い、さまざまな市場プレーヤーが提供する強力な製品パイプラインにリンクされた広範な新しい適応症とターゲットアプリケーションの増加は、内部神経調節デバイス市場の成長率を繁栄させます。

さらに、高度な技術の採用と新興市場の数の増加に対するメーカーの関心の高まりは、予測期間中の内部神経調節デバイス市場の成長に有益な機会をさらに提供します。

制約/課題 世界の内部神経調節デバイス市場

ニューロモデュレーション デバイスに関連する高コストは、市場の成長率

を妨げます。

一方、発展途上国における熟練した専門家の不足は、内部神経調節デバイス市場に挑戦します。さらに、COVID-19の発生と認識の欠如による不利な条件の出現は、2022年から2029年の予測期間中の市場の成長率を抑制し、さらに妨げるでしょう。

この内部神経調節デバイス市場レポートは、新しい最近の動向、貿易規制、輸出入分析、生産分析、バリュー チェーンの最適化、市場シェア、国内およびローカライズされた市場プレーヤーの影響の詳細を提供し、新たな収益ポケットに関する機会を分析し、市場規制、戦略的市場成長分析、市場規模、カテゴリー市場成長、アプリケーションのニッチと優位性、製品承認、製品発売、地理的拡大、市場における技術革新。内部神経調節デバイス市場の詳細については、Data Bridge Market Research に連絡してアナリスト ブリーフを入手してください。当社のチームは、市場の成長を達成するために十分な情報に基づいた市場決定を下すのに役立ちます。

コロナウイルスの急速な拡散は、COVID-19 パンデミックの発生を引き起こしました。このウイルスの伝染は、地球の多くの地域に重大な影響を与えています。各国はまだこの感染から回復しておらず、新しい形態のウイルスが彼らにとって大きな問題として浮上しています。グローバル経済は、企業と政府の両方に問題を引き起こしています。ヘルスケア業界以外にも、パンデミックは多くのセクターに大きな影響を与えています。パンデミックの結果、ヘルスケア部門の需要が急増していますが、その理由は明らかです。パンデミックによって引き起こされる健康問題の数が増加するにつれて、ヘルスケア部門はさらに成長するでしょう。ニューロモデュレーション装置は、さまざまな病気の治療に使用されています。ウイルスの結果として、多くの人々が深刻な健康問題に直面しています。結果として、神経調節デバイスの需要が増加します。ただし、ロックダウンの実施により、神経調節デバイスの製造業界で問題が発生することが予想されます。

最近の開発

2021 年 3 月、アボットはニューロモジュレーション デバイスの仮想診療所を立ち上げました。FDAが最近承認した同社のNeuroSphereイニシアチブは、パーキンソン病や本態性振戦などの慢性疼痛または運動障害を患っており、近くに住んでいないか、医療提供者に直接アクセスできない可能性がある人々をつなぐことを目的としています.

世界の内部神経調節デバイス市場の範囲

内部神経調節デバイス市場は、製品タイプ、リード タイプ、生体材料、アプリケーション、およびエンド ユーザーに基づいて分割されます。これらのセグメント間の成長は、業界のわずかな成長セグメントを分析し、ユーザーに貴重な市場の概要と市場の洞察を提供して、コア市場アプリケーションを特定するための戦略的決定を下すのに役立ちます。

製品タイプ

脊髄刺激装置

深部脳刺激装置

迷走神経刺激装置

仙骨神経刺激装置

胃神経刺激

装置 製品タイプに基づいて、内部神経調節デバイス市場は、脊髄刺激装置、脳深部刺激装置、迷走神経刺激装置、仙骨神経刺激装置、および胃神経刺激装置に分割されます。 .

リードの種類

経皮

パドル リード

内部神経調節デバイス市場のリード タイプ セグメントは、経皮リードとパドル リードに分割されます。

生体材料

金属

ポリマー

セラミック

生体材料に基づいて、内部神経調節デバイス市場は、金属、ポリマー、およびセラミックに分割されます。

アプリケーション

フェイルバック手術症候群

パーキンソン病

尿失禁

てんかん

胃

不全麻痺 アプリケーションに基づいて、内部神経調節デバイス市場は、フェイルバック手術症候群、パーキンソン病、尿失禁、てんかん、および胃不全麻痺に分割されます。

エンドユーザー

病院

診療所

在宅医療

地域医療

体内神経調節デバイス市場のエンドユーザー セグメントは、病院、診療所、在宅医療、地域医療に分割されています。 完全な

どうすればオファリングのやり取りをスピードアップできるでしょうか?

この市場の能力は何ですか?

COVID-19 がこの市場に与える影響は?

この市場で組織が採用しているトップのテクニックは何ですか?

この市場で中小企業や著名な商人が見ている困難は何ですか?

この市場で最も注目に値する分野は?

この市場での最新の試験と演習は何ですか?

この市場で紛れもないプレーヤーは誰ですか?

この市場の能力は何ですか?

グローバル市場の競争で成功を収めるには、この市場調査レポートを大規模に展開することが重要です。このレポートは、地域、ローカル、およびグローバルレベルに基づく市場分析について説明しています。この包括的な市場レポートを作成するために、さまざまな言語に熟練した多言語の研究者チームが集まり、専門的に市場調査をグローバルに実行しています。プロジェクト マネージャーと連携することで、チームは、製品開発、開発の主要分野、アプリケーション モデリング、テクノロジの使用、買収戦略、ニッチな成長機会や新しい市場の探索など、あらゆる戦略的側面をクライアントに提供します。

レポートの対象範囲:

レポートは次の内容を提供します。

重要な開発ドライバー、制御変数、開かれた扉、市場で予想される困難。

地方の出来事の変わり目に至るまでの知識の断片。

重要な業界プレーヤーの概要。

市場関係者が採用した主要な方法論。

最近の業界の改善には、アイテムの発送、組織、統合、および買収が組み込まれています。

ヘルスケア ドメインに関する DBMR の包括的なカバレッジを調べてください:

