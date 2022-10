冷凍ポテト市場 2022: 主要ベンダーによる SWOT 分析、2029 年までの需要と予測の調査

対象となる市場関係者

The Hain Celestial Company (米国)、AGRARFROST GMBH & CO. KG (ドイツ)、Agristo (ベルギー)、Bart’s Potato Company bvba (ベルギー)、Royal Cosun (オランダ)、Farm Frites (オランダ)、Greenyard (ベルギー)、Himalaya Food International Ltd. (インド)、JR Simplot Company (米国)、McCain Foods Ltd. (英国)、Lamb Weston Holdings, Inc. (英国)、General Mills, Inc. (米国)、 Mondelēz International , Inc. (米国)、クラフト・ハインツ社(米国)