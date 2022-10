到 2028 年，可生物降解薄膜市場規模將達到 212.705 億美元 複合年增長率：5.2% 數據橋市場研究

通用可生物降解薄膜 該報告解釋了對當前全球市場狀況以及幾種市場動態的深入研究。這份市場研究報告被證明是一個有價值的信息來源,公司可以利用它來了解當前可生物降解薄膜市場趨勢、消費者需求和偏好、市場情況、機會和市場狀況。此外,它還包含所有信息,包括市場定義、分類、關鍵開發、應用和承諾,以及關鍵參與者在產品發布、合資、開發、併購及其對銷售方面的影響的詳細行動,進口、出口、

市場分析與概述 :全球可生物降解薄膜市場

生物降解薄膜市場預計將在 2021 年至 2028 年的預測期內見證市場增長。Data Bridge Market Research 分析稱,在 2021 年至 2028 年的預測期內,該市場將以 5.2% 的複合年增長率增長,預計將達到 212.705 億美元。到 2028 年。對與塑料薄膜相關的健康問題的認識不斷提高,這將成為驅動因素,並推動對可生物降解薄膜市場的需求

Liste des principaux acteurs du marché des movies biodégradables : BASF SE, Biogeneral, Plascon Group, TAGHLEEF INDUSTRIES GROUP, Shreejistretchfilm, Polyplex, STORPACK HANS REICHENECKER GMBH, Grafix Plastics, Profol GmbH, Walki Group Oy, BioBag Americas, Inc., AVERY DENNISON CORPORATION , Polystar Plastics Ltd, TIPA LTD, Cortec Corporation, BI-AX International Inc, Futamura Group, Trioplast Industrier AB, Poysha Packaging Private Limited, Layfield Group。有限公司、Accredo Packaging, Inc.、Paco Label、Brentwood Plastics, Inc.、Novamont SpA、PLASTIKA KRITIS SA

全球生物降解薄膜市場範圍和市場規模

可生物降解薄膜市場根據類型、產品類型、作物類型和應用進行細分。細分市場之間的增長可幫助您分析增長利基和策略以接近市場並確定您的主要應用領域和目標市場之間的差異。

根據類型,可生物降解薄膜市場分為 PLA、澱粉混合物、可生物降解聚酯、PHA、大豆基、纖維素基、木質素基等。2021 年,澱粉混合物細分市場將主導可生物降解薄膜市場,因為澱粉基可生物降解薄膜具有良好的薄膜性能,對環境的負面影響相對較小。

根據產品類型,可生物降解薄膜市場分為氧生物降解和水生物降解。到 2021 年,氧化生物降解領域將主導生物降解薄膜市場,因為氧化生物降解產品具有成本效益且消費者容易負擔得起。

根據作物類型,可生物降解薄膜市場細分為水果和蔬菜、穀物和油料、花卉和植物等。到 2021 年,由於這些可生物降解薄膜出色的食品接觸合規性以及獨特的強度和穩定性推動了其在年度預測中的需求,預計穀物和油籽細分市場將主導可生物降解薄膜市場。

根據應用,可生物降解薄膜市場細分為食品包裝、農業和園藝、化妝品和個人護理、工業包裝等。2021 年,農業和園藝部門將主導可生物降解薄膜市場,因為可生物降解薄膜廣泛用於農業和園藝應用,以提高用水效率,這有助於在預測年度刺激其需求。

市場分析:

在濕度 、氧氣、微生物和陽光等自然參數的影響下,可生物降解的薄膜會隨著時間的推移而自然降解 。發明這些薄膜是為了消除塑料薄膜造成的空氣污染和垃圾填埋等威脅。這些材料主要是通過化學替換用於製造塑料薄膜的材料中的碳鏈製成的,因此降解過程比普通塑料更快。

波動的價格和化石燃料的長期可用性是推動生物降解薄膜市場需求的驅動因素。塑料薄膜相對較高的生產成本阻礙了生物降解薄膜的市場需求。耐用薄膜市場的增長為可生物降解薄膜市場提供了機會。當不滿足某些環境條件時,生物降解薄膜無法降解,這對阻礙生物降解薄膜市場的需求提出了挑戰。

市場機會:

越來越多的人意識到可生物降解薄膜市場的好處

對可生物降解薄膜的需求不斷增長

不斷增長的研發機會

包括的地區有: 北美、歐洲、亞太、大洋洲、南美、中東和非洲

國家級細分: 美國、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、哥倫比亞、智利、南非、尼日利亞、突尼斯、摩洛哥、德國、英國 (UK)、荷蘭、西班牙、意大利、比利時、奧地利、土耳其、俄羅斯、法國、波蘭、以色列、阿聯酋、卡塔爾、沙特阿拉伯、中國、日本、台灣、韓國、新加坡、印度、澳大利亞和新西蘭等。

DBMR 研究團隊使用的關鍵研究方法是數據三角剖分,其中涉及數據挖掘、數據變量對市場的影響分析和初步驗證(行業專家)。除此之外,數據模型包括供應商定位網格、市場時間線分析、市場概述和指南、公司定位網格、份額分析拭子市場概述、測量標準、全球與地區和供應商份額分析。

例如,

2020 年 9 月,AVERY DENNISON CORPORATION Brazil 憑藉其標籤廢物回收計劃連續第三次獲得行業可持續發展獎。預計這一成就將增加其在該國以及非洲大陸的商譽和銷售額。

