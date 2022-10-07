到 2028 年，商業餐飲市場將以 5.6% 的複合年增長率增長 頂級玩家：Sysco Corporation、Foodbuy, LLC、Brinker International

Data Bridge Market Research 在其題為“ 全球商業餐飲服務市場”的報告中 提供了有關該市場的全面信息和詳細研究。該報告涵蓋了推動該市場增長的關鍵因素、製造商尚未開發的有利可圖的機會、塑造市場增長的最新趨勢和發展以及有關不同細分市場的其他有價值的見解。

在創建商業餐飲市場報告時採用最忠實和最新的市場研究工具和技術，幫助客戶在競爭中保持領先地位。該報告對於客戶節省開銷並專注於他們的核心競爭力非常有價值。該報告包括經過仔細研究的業務數據，這些數據具有重要的市場因素，例如關鍵的人口統計和文化研究，這些數據將有助於了解在哪裡成功營銷業務。行業專家和知識淵博的研究團隊在創建商業餐飲營銷材料的同時努力揭示目標信息。

全球商業餐飲市場分析與概述：

在 2021 年至 2028 年的預測期內，商業餐飲市場預計將以 5.6% 的速度增長。關於商業餐飲市場的數據橋市場研究報告提供了有關預計將在整個期間盛行的各種因素的分析和洞察信息預測期。同時對市場的增長產生影響。外賣需求上升推動商業餐飲市場增長

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Principaux acteurs clés du marché de la restauration commerciale: Sysco Corporation, Foodbuy, LLC, Brinker International., Compass Group Plc, Commercial Foodservice Repair, Inc., The Vollrath Company, LLC, Standex International Corporation., Taylor Commercial Foodservice Inc, Bakers Pride , Hobart, Zoom Information, Inc., Master-Bilt Products, Greenfield World Trade, Carlisle FoodService Products., The Boelter Companies, Falcon Foodservice Equipment, The Middleby Corporation, Dick Stanley & Associates, Inc., B. United Art Trading, Zink餐飲服務

已知餐飲設備用於商業目的的食品的製備和儲存。該設備包括存儲、烹飪設備和材料處理設備、食品和飲料製備設備、洗碗設備和服務設備。該設備用於餐飲服務行業，包括酒店、餐廳和其他商業廚房。

預計在預測期內推動商業餐飲市場增長的主要因素是餐廳、咖啡館等商業空間的興起，作為社交和花時間品嚐各種食物和創新的場所。此外，包含千禧一代的工人階級的激增正在進一步推動商業餐飲市場的增長。此外，預計菜式數量的增加將抑製商業餐飲市場的增長。

另一方面，健康和不健康食品問題預計將進一步阻礙商業餐飲市場在此期間的增長。此外，越來越多的人接受最新和不同的食物菜單，加上送貨上門功能的發展，將為未來幾年商業餐飲市場的增長提供更多潛在機會。然而，對大量勞動力的需求可能會在不久的將來挑戰商業餐飲市場的增長。

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這份商業餐飲市場報告提供了有關近期新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響的詳細信息，分析了新興收入領域的機會、變化市場法規、市場增長戰略分析、市場規模、類別市場增長、利基市場和主導地位應用、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關商業餐飲市場的更多見解，請聯繫 Data Bridge Market Research 獲取分析說明。

商業餐飲研究的目標：

* 描述商業餐飲最熱門的進展，促進最重要參與者採用的股票和策略；

* 探索配給區間內可預期增長最快的領域；

* 通過連接商業餐飲業務的高增長部分，重新​​思考利益相關者的機會；

* 確定和預測客戶出勤結果、商業餐飲出勤指標、垂直行業，並剖析影響需求增長的各種宏觀和微觀經濟因素；

* 獲得當地商業決策並重視捐贈和營銷材料，並獲得對商業餐飲服務需求前沿所有參與者的競爭性了解；

* 描述關鍵需求參與者，並根據業務洞察、產品犧牲、原生存在和業務計劃進行相關分析，以掌握競爭環境；

* 探索應規範商業餐飲的類型

* 借助對兩位守護者的五種力量的討論，對這一要求的多重視角進行評估；

* 跟踪和審查類似於商業餐飲組合和會員資格、協議和合同的競爭進展

要獲得有關市場分析的更多見解，請瀏覽商業餐飲服務市場報告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-commercial-foodservice-market

商業餐飲市場範圍 和市場規模

商業餐飲市場根據產品和 最終用戶進行細分 。細分市場之間的增長可幫助您分析增長利基和策略以接近市場並確定您的主要應用領域和目標市場之間的差異。

根據產品，商業餐飲市場分為廚房設備、冷藏設備、洗碗設備、食品保鮮和儲存設備等。

在 最終用戶 的基礎上 ，商業餐飲市場被細分為全服務餐廳（FSR）、快速服務餐廳（QSR）、機構、其他。

商業餐飲市場的國家層面分析

對商業餐飲市場進行分析，並按上述國家、產品和 最終用戶提供市場規模、數量信息 。

商業餐飲市場報告涵蓋的國家是美國、加拿大、墨西哥、北美、德國、瑞典、波蘭、丹麥、意大利、英國、法國、西班牙、荷蘭、比利時、瑞士、土耳其、俄羅斯、歐洲其他地區歐洲、日本、中國、印度、韓國、新西蘭、越南、澳大利亞、新加坡、馬來西亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓、亞太地區 (APAC) 中的其他亞太地區 (APAC)、巴西、阿根廷、南美洲其他地區作為南美洲的一部分，阿聯酋、阿拉伯聯合酋長國、沙特阿拉伯、阿曼、卡塔爾、科威特、南非、中東和非洲其他地區 (MEA) 作為中東和非洲 (MEA) 的一部分。

由於西化飲食習慣的興起，亞太地區主導了商業餐飲市場。此外，旅遊業的發展將在預測期內進一步推動該地區商業餐飲市場的增長。由於政府為旅遊業採取的主要參與者舉措的存在，預計北美商業餐飲市場將出現顯著增長，預計移民將進一步推動該地區商業餐飲市場的增長來。

商業餐飲市場報告的國家部分還提供了影響當前和未來市場趨勢的國家市場的個別市場影響因素和監管變化。消費量、生產地點和數量、進出口分析、價格趨勢分析、原材料成本、價值鏈分析等數據點是用於預測每個國家市場情景的一些主要指標。此外，全球品牌的存在和可用性以及由於來自本地和國家品牌的重大或罕見競爭而面臨的挑戰，

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商業餐飲市場報告回答了以下問題：

* 到預測期結束時，商業食品服務市場將產生多少收入？

* 預計哪個細分市場的市場份額最大？

* 有哪些影響因素及其對商業餐飲市場的影響？

* 目前哪些地區在整體商業餐飲市場中貢獻最大？

* 哪些指標可能帶動商業餐飲市場？

* 商業餐飲市場的主要參與者擴大其地域影響力的主要策略是什麼？

* 商業餐飲市場的主要進步是什麼？

* 監管標準如何影響商業餐飲市場？

目錄：全球商業餐飲市場

第 1 部分：執行摘要

第 2 部分：商業餐飲市場報告範圍

Part 03：全球商業餐飲市場格局

第 4 部分：全球商業餐飲市場規模

第 5 部分：按產品劃分的全球商業餐飲市場細分

Part 06：五力分析

第 7 部分：客戶環境

Part 08: 地理景觀

Part 09：決策框架

第 10 部分：驅動因素和挑戰

第 11 部分：市場趨勢

第 12 部分：供應商格局

第 13 部分：供應商分析

TOC 中提到了新的業務戰略、挑戰和政策，TOC Request @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-commercial-foodservice-market

探索 DBMR 的趨勢報告

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關於 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨國管理諮詢公司，在印度和加拿大設有辦事處。作為一家具有無與倫比的可持續發展水平和先進方法的創新和新時代的市場分析和諮詢公司。我們致力於發掘最佳的消費者洞察力並培養有用的洞察力，幫助您的企業在市場上取得成功。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那構思和整合的純粹智慧和實踐的結果。該公司成立於衛生部門，旨在覆蓋整個市場同時提供一流分析的員工要少得多。. 後來，該公司於 2018 年在古爾岡開設了新辦事處，擴大了部門和業務範圍，高素質的人才團隊為公司的發展而攜手共進。“即使在 COVID-19 的困難時期，當病毒減緩了全球一切的速度時，Data Bridge 市場研究的專門團隊也夜以繼日地工作，為我們的客戶提供質量和支持，這也證明了我們處理的卓越. »

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