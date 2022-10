到 2028 年，植物蛋白市場預計將達到 67.5864 億美元

“數據橋市場研究”的全球植物蛋白市場研究提供了影響植物蛋白市場的市場動態、市場範圍、市場細分的詳細信息,並覆蓋了市場主要參與者的陰影,突出了有利的競爭格局和市場流行趨勢。年。這份植物蛋白市場報告用於商業目的,並為您提供使用先進工具和技術完成的最佳市場研究和分析。該市場研究報告按公司、地理區域、類型、組件、應用和最終用途行業對市場進行分類。在競爭分析部分,提到了市場上的主要關鍵參與者以及各種細節,例如公司簡介、市場份額分析以及使他們在市場上蓬勃發展的各種策略。這份植物蛋白市場研究報告還確定和分析了新興趨勢以及市場中的關鍵驅動因素、挑戰和機遇。

市場分析和概述:市場

全球植物蛋白市場全球植物蛋白市場預計將在 2021 年至 2028 年的預測期內經歷市場增長。Data Bridge Market Research 分析,該市場在預測期內以 12.6% 的複合年增長率增長。從 2021 年到 2028 年,預計到 2028 年將達到 67.5864 億美元。食品和飲料行業對植物蛋白的需求不斷增長是植物蛋白市場的主要驅動力。

蛋白質是人體所需的必需營養素。它們有助於製造酶、激素和其他身體化學物質。它是軟骨、骨骼、肌肉、血液和皮膚的組成部分。植物蛋白由大豆、豌豆、小麥等植物來源製成,然後進一步加工成最終產品。它也被認為是動物源蛋白質的替代品。它們在食品和飲料行業以及動物飼料行業有很多應用。這些植物蛋白有多種形式,在多種食品應用中用作肉類替代品。植物蛋白用於飲料中,為鷹嘴豆和豌豆蛋白等植物蛋白增加額外的營養價值。由於它們的營養成分,這些蛋白質被用於各種食品中。因此,各種注重健康的人正在轉向植物性蛋白質。

推動植物蛋白市場增長的因素包括越來越多的注重健康的消費者、越來越多的乳糖不耐症消費者、對植物蛋白益處的認識不斷提高、植物蛋白領域的投資和合作以及植物蛋白在各種應用程序。

全球植物蛋白市場範圍和市場規模

全球植物蛋白根據來源、蛋白質濃度、水解水平、形式、性質、功能和應用分為七個值得注意的部分。

根據來源,植物蛋白市場分為大豆蛋白、小麥蛋白、豌豆蛋白、油菜蛋白、馬鈴薯蛋白、大米蛋白、玉米蛋白、燕麥蛋白、亞麻蛋白、大麻蛋白、藜麥蛋白、奇亞蛋白等. 到 2021 年,由於大豆中的蛋白質含​​量高於其他產品,預計大豆蛋白部分將主導市場。因此,大豆蛋白主要用作各種食品工業的蛋白質來源。

根據蛋白質濃度,植物蛋白市場分為濃縮物、分離物和水解物。到 2021 年,分離物細分市場預計將主導植物蛋白市場,因為分離物被認為是蛋白質含量最高的最純淨形式。

根據水解水平,植物蛋白市場分為完整、輕度水解和重度水解。2021年,由於其在食品和飲料行業的廣泛應用和使用,預計輕水解部分將主導市場。

根據形式,植物蛋白市場分為乾蛋白和液體蛋白。到 2021 年,預計乾粉將主導市場,因為它易於攜帶和運輸,保質期更長,並且。

在自然的基礎上,植物蛋白市場分為有機蛋白和常規蛋白。到 2021 年,由於傳統產品的原材料容易獲得,預計傳統細分市場將主導市場。

根據功能,植物蛋白市場細分為溶解性、凝膠化、乳化性、保水性、發泡性等。2021年,由於植物蛋白在各種乳化應用中的各種功能,預計乳化細分市場將佔據主導地位。

根據應用,植物蛋白市場分為食品飲料和動物飼料。由於植物蛋白在食品和飲料應用中作為肉類替代品的使用增加,預計到 2021 年,食品和飲料領域將主導市場。

植物蛋白市場:國家層面分析

由於該地區對有機和營養食品的高需求,預計北美將主導市場。

在美國,大豆蛋白部分因其高蛋白質含量而佔據主導地位,有助於降低額外的膽固醇水平。在英國,大豆蛋白部分占主導地位,因為它有助於增強肌肉,是動物蛋白的合適替代品。在巴西,大豆蛋白部分占主導地位,因為它可以促進體重減輕並有助於減少心血管疾病。

報告的國家部分還提供了影響當前和未來市場趨勢的國家市場的個別市場影響因素和監管變化。新銷售、替代銷售、國家人口統計、監管行為和進出口關稅等數據點是用於預測每個國家市場情景的一些主要指標。此外,全球植物蛋白品牌的存在和可用性以及由於本地和國家品牌的激烈或罕見競爭而面臨的挑戰,在提供國家數據的預測分析時考慮了銷售渠道的影響。

