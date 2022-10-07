到 2028 年，食品市場的物聯網 (IoT) 預計將達到 107.4 億美元

數據橋市場研究發布 食品市場最新的全球物聯網 (IoT) 通過深入分析當前情景、市場規模、需求、增長模式、趨勢和預測進行研究。全球物聯網 (IoT) 食品市場研究報告”，該報告內容全面，由知名分析師進行了詳盡的研究，並對全球行業利基市場進行了詳細分析。該研究包括對該行業的深入和精心起草的審查以及最有可能影響市場商業化矩陣的主要參數。食品市場報告中的物聯網 (IoT) 包括按地區分列的全球市場規模、需求、消費、價格、進口、出口、宏觀經濟分析、類型和應用細分信息，包括歐洲、北美、中東、非洲和南部。美國。產業鏈分析、原材料、

市場分析與概述：食品市場中的全球物聯網 (IoT)

到 2028 年，食品市場中的物聯網 (IoT) 預計將達到 107.4 億美元，在 2021 年至 2028 年的預測期內以 9.50% 的增長率增長。無線網絡設備技術的不斷發展可能成為一個因素用於 2021-2028 年預測期內食品市場的物聯網 (IoT)。

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物聯網技術允許將不同的智能設備鏈接在一起，實現它們之間的操作和數據共享。相機、智能手機和可穿戴設備等不同的智能設備從設備中收集所需數據，然後用於改善客戶體驗。

雲平台的日益普及，高級數據分析和處理的日益普及，物聯網技術在製造業、汽車和醫療保健等終端用戶行業中的日益普及，對物聯網行業風險投資的投資增加，互聯網和寬帶服務的滲透率不斷提高，是可能在 2021-2028 年計劃期內促進食品市場物聯網 (IoT) 增長的一些主要和重要因素。另一方面，快速城市化以及消費者對食品可持續性意識的提高，這將通過創造大量機會進一步做出貢獻，這些機會將在上述預期時間範圍內導致食品市場的物聯網 (IoT) 增長。.

互操作性和缺乏通用標準以及數據安全和隱私問題可能成為上述計劃期間食品物聯網 (IoT) 增長的市場製約因素。對帶寬的快速需求以及數據從遺留系統的遷移，這將成為市場增長的最大和最重要的挑戰。

這份食品市場中的物聯網 (IoT) 報告詳細介紹了最近的新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響、機會分析在新興收入領域、市場法規變化、市場增長戰略分析、市場規模、類別市場增長、利基市場和應用優勢、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新方面。有關食品市場中物聯網 (IoT) 的更多信息，

食品市場報告中在物聯網 (IoT) 中運營的主要參與者是英特爾公司；SAP SE；思科；微軟; IBM公司；甲骨文；CTP；谷歌; 惠普企業發展有限責任公司；亞馬遜網絡服務公司；博世.IO有限公司；通用電氣; 泰利特；最快樂的心靈；哈曼國際。ScienceSoft 美國公司。總部軟件；有限的手臂；西門子; Koninklijke Philips NV

我們的報告將幫助客戶解決以下問題：

未來的不確定性：我們的研究和見解幫助我們的客戶預測未來的收入和增長范圍。這將幫助我們的客戶投資或出售他們的資產。

捕捉市場觀點：對於戰略，必須客觀地了解市場觀點。我們的研究提供了市場情緒的清晰畫面。我們通過與每個行業價值鏈中的關鍵意見領袖接觸來維持這種監督。

識別最可靠的投資中心：我們的分析根據預期需求、回報和利潤率評估市場投資中心。通過使用我們的市場研究，我們的客戶可以專注於最重要的投資中心。

識別和評估潛在的業務合作夥伴：我們的研究和洞察力幫助我們的客戶識別業務合作夥伴。

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食品市場範圍和市場規模中的全球物聯網 (IoT)

食品市場中的物聯網 (IoT) 根據組件、節點組件、連接技術和網絡基礎設施進行細分。細分市場之間的增長可幫助您分析增長利基和策略以接近市場並確定您的主要應用領域和目標市場之間的差異。

在組件的基礎上，食品市場的物聯網 (IoT) 被細分為軟件解決方案、服務和平台。軟件解決方案已進一步細分為實時流量分析、安全、數據管理、遠程監控和網絡帶寬管理。安全已細分為身份訪問管理、數據加密和令牌化、安全通信、分佈式拒絕服務保護等。數據管理已細分為客戶數據、產品數據、供應商數據、位置數據和資產數據。網絡帶寬管理又分為單機網管和集群網管。該服務已細分為專業服務和託管服務。專業服務已細分為部署和集成、支持和維護以及諮詢。該平台已細分為設備管理、應用程序管理、網絡管理和雲平台。

基於節點組件，食品市場的物聯網（IoT）被細分為處理器、傳感器和連接IC。處理器分為微控制器（MCU）、微處理器（MPU）、數字信號處理器（DSP）和應用處理器（AP）。傳感器分為加速度計、慣性測量單元（IMU）、心率傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器、血糖傳感器、心電圖（ECG）傳感器、血氧傳感器、濕度、圖像傳感器、環境光傳感器、流量傳感器、液位傳感器、化學傳感器、一氧化碳傳感器、運動和位置傳感器以及攝像頭模塊。連接IC已細分為有線、無線、

基於連接技術，食品市場中的物聯網 (IoT) 細分為 Wi-Fi、低功耗藍牙 (BLE)、Zigbee、近場通信 (NFC)、蜂窩、衛星等。

在網絡基礎設施的基礎上，食品市場的物聯網（IoT）被細分為服務器、存儲、以太網交換機和路由以及網關。

食品市場國家層面分析中的物聯網 (IoT)

分析食品市場中的物聯網 (IoT) 並按國家、組件、節點組件、連接技術和網絡基礎設施提供市場規模、數量信息，如上所述。

食品市場報告中物聯網 (IoT) 涵蓋的國家是美國、加拿大、墨西哥、北美、德國、瑞典、波蘭、丹麥、意大利、英國、法國、西班牙、荷蘭、比利時、瑞士、土耳其和俄羅斯。, 歐洲其他地區, 日本, 中國, 印度, 韓國, 新西蘭, 越南, 澳大利亞, 新加坡, 馬來西亞, 泰國, 印度尼西亞, 菲律賓, 亞太地區其他地區 (APAC) 亞太地區 (APAC), 巴西, 阿根廷, 作為南美洲一部分的南美洲其他地區, 阿拉伯聯合酋長國, 沙特阿拉伯, 阿曼, 卡塔爾, 科威特, 南非, 中東和非洲其他地區 (MEA) 作為中東和非洲 (MEA) 的一部分

由於越來越多地採用智能連接設備以及越來越多的技術進步，北美在食品市場的物聯網 (IoT) 中佔據主導地位，而歐洲地區預計將在 2021 年至 2028 年的預測期內增長由於越來越多地採用先進設備。該地區的技術。

食品市場報告中物聯網 (IoT) 的國家部分還提供了影響當前趨勢和市場未來的國家市場的個別市場影響因素和監管變化。消費量、生產地點和數量、進出口分析、價格趨勢分析、原材料成本、價值鏈分析等數據點是用於預測每個國家市場情景的一些主要指標。此外，全球品牌的存在和可用性以及由於來自本地和國家品牌的重大或罕見競爭而面臨的挑戰，

目錄中涵蓋的要點：

食品市場行業的全球物聯網 (IoT) 概覽

製造商市場份額 按地區劃分的生產市場份額

不同地區的消費

按類型劃分的產量、收入和價格趨勢

全球物聯網 (IoT) 在食品市場分析中的應用

食品市場行業中的全球物聯網 (IoT) 公司概況和關鍵數據 食品市場中的物聯網 (IoT) 製造成本分析

客戶、經銷商和營銷渠道

市場走向

食品市場研究結果和結論中的全球物聯網 (IoT)

數據來源和方法

點擊在@TOC查看完整的報告目錄、圖表和表格

國家數據

利益相關者和商業專業人士在食品市場中擴大其在全球物聯網 (IoT) 中的地位的一些重要問題：

Q 1. 2022 年之前，哪個地區為市場提供最有利可圖的開放大門？

Q 2. 有哪些業務威脅，以及最新情景對市場增長和估計的影響？

Q 3. 從應用、類型和領域來看，全球物聯網（IoT）在食品市場最有發展前景的機會是什麼？

Q 4. 食品市場中的哪些物聯網 (IoT) 細分市場在 2022 年及以後最受關注？

Q 5. 現在和未來食品市場的主要物聯網 (IoT) 參與者是誰？

自定義選項：

本報告上面提供的所有細分都在國家一級進行了表示，並且可以根據需要進行定制。

所有市場涵蓋的產品、產品數量和平均售價將作為可定制選項包括在內，這些選項可能會產生很少或沒有額外成本（取決於定制）。

關於 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨國管理諮詢公司，在印度和加拿大設有辦事處。作為一家具有無與倫比的可持續發展水平和先進方法的創新和新時代的市場分析和諮詢公司。我們致力於發掘最佳的消費者洞察力並培養有用的洞察力，幫助您的企業在市場上取得成功。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那構思和整合的純智慧和實踐的結果。該公司成立於衛生部門，旨在覆蓋整個市場同時提供一流分析的員工要少得多。. 後來，公司於 2018 年在古爾岡開設了新辦事處，擴大了部門和業務範圍，一支高素質的人才團隊攜手推動公司的發展。“即使在 COVID-19 的困難時期，當病毒減緩了全球一切的速度時，Data Bridge 市場研究的專業團隊也夜以繼日地工作，為我們的客戶提供質量和支持，這也證明了我們處理的卓越性. »

Data Bridge Market Research 擁有 500 多名來自不同行業的分析師。我們為全球超過 40% 的財富 500 強公司提供服務，並在全球擁有超過 5,000 家客戶的網絡。

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