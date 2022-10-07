到 2029 年，中東和非洲精油市場規模預計將達到 1639 萬美元

數據橋市場研究發布 中東和非洲最新精油市場 通過深入分析當前情景、市場規模、需求、增長模式、趨勢和預測進行研究。中東和非洲精油市場研究報告”，該報告內容全面，由知名分析師進行了詳盡的研究，並對行業利基進行了詳細分析。該研究包括對該行業的深入和精心起草的審查以及最有可能影響市場商業化矩陣的主要參數。中東和非洲精油市場報告包括市場規模、需求、消費、價格、進口、出口、宏觀經濟分析、按地區劃分的類型和應用細分信息，包括歐洲、北美、中東、非洲和南美。產業鏈分析、原材料、

市場分析和規模

Data Bridge Market Research 分析，2021 年精油市場價值為 433 萬美元，預計到 2029 年將達到 1639 萬美元，在 2022-2029 年預測期間的複合年增長率為 18.1%。數據橋市場研究團隊策劃的市場報告包括深入的專家分析、進出口分析、價格分析、生產消費分析、專利和消費者行為分析。

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市場定義

精油是植物部分的濃縮提取物，如葉子、草和樹皮。它們是揮發性芳香植物精華，具有調味特性，使其在食品和飲料、化妝品、家庭護理和清潔、芳香療法和香水中非常有用。

精油市場主要由它們提供的健康益處驅動。結果，市場見證了其應用的快速增長，因為它們現在幾乎用於每個行業，從食品和飲料到藥品，從寵物食品到個人護理產品。

驅動程序

保質期長，個人護理行業需求不斷增長

精油的保質期很長，因為它在高溫和高壓下不會氧化、酸敗或降解，因為它被用於各種護膚產品，包括保濕劑、洗面奶、疤痕和妊娠紋去除劑和痤瘡凝膠，以及護髮產品，包括護髮素、解纏結霜和頭髮再生精華。

在補充劑和製藥行業中的應用不斷增長

此外，精油還含有多種維生素和礦物質，包括維生素 E 和 B 複合物、矽、鉻、銅、碘和鋅。因此，它被用作膳食補充劑和多種藥物的關鍵成分，用於治療傷口、割傷、瘀傷、燒傷、腳癬和疣。此外，由於一些植物種子可以在五年後培育出來，因此大公司投資研發活動以開發創新且具有成本效益的技術，以確保石油資源的持續供應。

場合

可支配收入和生活水平的提高是精油市場的主要增長動力；對個人護理產品的需求增加正在迅速推動市場。精油在個人護理產品中的應用範圍正在迅速擴大，這很可能在預測期內為精油市場的製造商創造新的機會。

約束

然而，由於原材料供應有限和嚴格的質量標準，預計市場增長將受到阻礙。自然儲備的消耗以及與某些精油相關的後續結果正在抑制市場的增長。

這份精油市場報告詳細介紹了最近的新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響、分析新興收入領域的機會、市場變化法規、市場增長戰略分析、市場規模、類別市場增長、利基市場和應用優勢、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關精油市場的更多見解，請聯繫 Data Bridge 市場研究以獲取分析師簡介，

最近的發展

芬美意於 2020 年 5 月完成了對 Les Derives Résiniques et Terpeniques 的收購，後者是中東和非洲開發和供應高品質、可再生和天然來源成分的領導者。此次收購將使芬美意成為可再生能源領域的領導者香料和其他應用的成分。

dôTERRA 於 2020 年 10 月宣布了幾款新產品和精油擴散器以及三項新的健康計劃，以幫助人們專注於他們的特定健康目標。

奇華頓於 2021 年 2 月收購了 Myrissi。收購 Myrissi 將有助於奇華頓的長期香水與美容戰略。他們在人工智能方面的專業知識將幫助奇華頓為消費者帶來新的感官方法。

精油市場報告中的主要參與者是 GrainCorp（澳大利亞）、Malteurop（法國）、Rahr Corporation（美國）、Boortmalt（比利時）、Indesso（西班牙）、Lipoid Kosmetic AG（德國）、Stoney Hill Farm 的 Herbarie , Inc.（美國）、International Flavors & Fragrances, Inc.（荷蘭）、Bell Flavors & Fragrances（法國）、Rutland Biodynamics Ltd. （蘇格蘭），Prakruti Products Pvt. 有限公司（印度），Ambe Phytoextracts Pvt。有限公司 （奧地利）、The Green Labs LLC（荷蘭）、Berje, Inc.（意大利）、Umalaxmi Organics Pvt。有限公司 （印度）、帝斯曼（荷蘭）

我們的報告將幫助客戶解決以下問題：

未來的不確定性：我們的研究和見解幫助我們的客戶預測未來的收入和增長范圍。這將幫助我們的客戶投資或出售他們的資產。

捕捉市場觀點：對於戰略，必須客觀地了解市場觀點。我們的研究提供了市場情緒的清晰畫面。我們通過與每個行業價值鏈中的關鍵意見領袖接觸來維持這種監督。

識別最可靠的投資中心：我們的分析根據預期需求、回報和利潤率評估市場投資中心。通過使用我們的市場研究，我們的客戶可以專注於最重要的投資中心。

識別和評估潛在的業務合作夥伴：我們的研究和洞察力幫助我們的客戶識別業務合作夥伴。

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精油市場範圍和市場規模

精油市場根據產品、應用、提取方法和分銷渠道進行細分。這些細分市場之間的增長將幫助您分析行業中增長較弱的細分市場，並為用戶提供有價值的市場洞察力和市場洞察力，以幫助他們做出戰略決策，以確定市場的主要應用。

提取方法

蒸餾

冷壓萃取

二氧化碳萃取

溶劑萃取

其他

部分產品

薰衣草油

檸檬油

橙油

香

洋甘菊油

石灰油

迷迭香

親愛的

Huile de patchouli

薰衣草油

檸檬草油

檸檬草油

波美

佛手柑

普通話油

回樂桉

丁香油

雪松油

香菜油

羅勒油

薄荷油

薄荷油

留蘭香油

山蒼子油

其他

應用

水療和放鬆

芳香療法

按摩油

個人護理

香味

美容產品

家庭和家庭

食品和飲料

醫療的

其他

運河分佈

直接的

細節

超市/大賣場

網上零售

目錄中涵蓋的要點：

中東和非洲精油市場行業概覽

製造商市場份額 按地區劃分的生產市場份額

不同地區的消費

按類型劃分的產量、收入和價格趨勢

中東和非洲精油市場應用分析

中東和非洲精油市場公司概況和關鍵數據中東和非洲精油市場製造成本分析

客戶、經銷商和營銷渠道

市場走向

中東和非洲精油市場的研究結果和結論

數據來源和方法

單擊以在@ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=middle-east-africa-essential-oils-market查看完整報告的目錄、圖表和表格

利益相關者和商業專業人士在擴大其在中東和非洲精油市場的地位時需要解決的一些重要問題：

Q 1. 2022 年之前，哪個地區為市場提供最有利可圖的開放大門？

Q 2. 有哪些業務威脅，以及最新情景對市場增長和估計的影響？

Q 3. 從應用、類型和領域來看，中東和非洲精油市場最有發展前景的機會是什麼？

Q 4.2022年及以後中東和非洲精油市場的哪些細分市場最受關注？

Q 5. 現在和未來中東和非洲精油市場的主要參與者是誰？

自定義選項：

本報告上面提供的所有細分都在國家一級進行了表示，並且可以根據需要進行定制。

所有市場涵蓋的產品、產品數量和平均售價將作為可定制選項包括在內，這些選項可能會產生很少或沒有額外成本（取決於定制）。