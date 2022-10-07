到 2029 年，全球乳製品檢測市場將達到 109.8 億美元

數據橋市場研究發布最新的 全球乳製品測試市場研究，深入分析當前情景、市場規模、需求、增長模式、趨勢和預測。全球乳製品檢測市場研究報告”，該報告內容全面，由知名分析師進行了詳盡的研究，並對全球行業地位進行了詳細分析。該研究包括對該行業的深入和精心起草的審查以及最有可能影響市場商業化矩陣的主要參數。乳製品檢測市場報告包括按地區劃分的全球市場規模、需求、消費、價格、進口、出口、宏觀經濟分析、類型和應用細分信息。，包括歐洲、北美、中東、非洲和南美洲。產業鏈分析、原材料、

市場分析和規模

Data Bridge Market Research 分析稱，2021 年乳製品檢測市場價值為 580 萬美元，預計到 2029 年將達到 109.8 億美元，在 2022 年至 2029 年的預測期間，複合年增長率為 8.30%。

在https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-dairy-testing-market獲取樣本報告

乳製品檢測市場報告中運營的主要參與者是 SGS（瑞士）、Bureau Veritas（法國）、Eurofins（盧森堡）、Intertek（英國）、Mérieux NutriSciences（美國）、ALS Limited（澳大利亞）、Neogen（美國）AsureQuality（新新西蘭）、Charm Sciences（美國）、Premier Analytical Services（英國）、Dairyland Laboratories（美國）、Bio-Check（英國）、AES Laboratories（印度）、IEH Laboratories and Consulting Group（美國）、Envirologix Inc.（美國） , EMSL Analytical, Inc.（美國）和 Krishgen Biosystems（美國）

市場定義

乳製品主要由天然牛奶製成，在世界各地廣泛消費。它是人類飲食中最重要的營養來源之一。進行質譜、氣相和液相色譜、原子光譜等各種測試，以確保生產的所有產品都是高質量的。這些測試表明，乳製品不含有毒物質、獸藥和農藥殘留等污染和雜質。乳製品檢測還有助於生產商滿足可接受污染物、標籤法、

根據聯合國糧食及農業組織（美國）的數據，全球有超過 60 億人食用牛奶和奶製品。測試對於確保最終消費者能夠獲得安全、優質的牛奶和不含有害病原體、重金屬、二噁英和摻雜物的奶製品至關重要。乳製品檢測還有助於製造商遵守有關允許的污染物、標籤法、防止欺詐行為以及預防食源性疾病、毒性或中毒的法規要求。

乳品檢測市場動態

驅動程序

保持繁榮、環境穩定、動物福利和增加就業

從長遠來看，對普通乳製品和飲料的需求無疑增加了。推動這個市場的主要因素是消費者中護膚品配方的繁榮。此外，通過維持繁榮、環境穩定、動物福利和增加傳統事物的就業來促進市場發展。除此之外，客戶購買力的提高、生活方式的改變以及權威關係所採用的有效做法（如低投資成本和推動工作場所）正在鼓勵發展中國家的業務。

食源性疾病病例增加

有害微生物和化學污染物危及牛奶和乳製品的安全、質量和營養價值。由於食源性疾病的增加，人們越來越擔心用於人類消費的乳製品的質量和安全性。因此，人們更加重視牛奶和乳製品的微生物和化學分析，以評估質量、確保安全並符合法規要求。這導致引入了要求對牛奶和乳製品進行嚴格檢測的立法，從而推動了乳製品檢測市場的發展。

場合

對減少時間、樣品利用率、測試成本和與各種技術相關的不便的關注推動了新光譜和色譜技術的發展。這些技術的廣泛採用為中小型實驗室提供了擴展其服務範圍並與大型行業市場參與者競爭的機會，因為這些技術具有更高的靈敏度、準確的結果、可靠性、多污染和非靶向等優勢篩選與快速周轉。乳製品檢測市場正在見證技術進步，主要參與者引入更新、更快和更準確的技術，例如 LC（液相色譜）、

約束

發展中國家的乳製品市場非常分散，由小型奶牛場主導。因此，隨著牛奶和乳製品在加工、儲存和分銷鏈中流動，它們更容易受到污染或摻假。食品檢測需要適當的執法措施、市場參與者之間的協調以及支持性基礎設施。然而，一些發展中經濟體未能滿足這一要求，這限制了乳品檢測市場的增長。其他幾個因素，例如缺乏在地方一級實施立法的機構協調、設備、技術技能和專門知識，以及在一些國家缺乏最新標準，正在阻礙食品樣品檢測市場的增長。.

這份乳製品檢測市場報告提供了有關最新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響的詳細信息，分析了新興收入來源、市場變化方面的機會法規、市場增長戰略分析、市場規模、類別市場增長、利基市場和應用優勢、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關乳製品檢測市場的更多見解，請聯繫 Data Bridge 市場研究以獲取分析師簡介，

我們的報告將幫助客戶解決以下問題：

未來的不確定性：我們的研究和見解幫助我們的客戶預測未來的收入和增長范圍。這將幫助我們的客戶投資或出售他們的資產。

捕捉市場觀點：對於戰略，必須客觀地了解市場觀點。我們的研究提供了市場情緒的清晰畫面。我們通過與每個行業價值鏈中的關鍵意見領袖接觸來維持這種監督。

識別最可靠的投資中心：我們的分析根據預期需求、回報和利潤率評估市場投資中心。通過使用我們的市場研究，我們的客戶可以專注於最重要的投資中心。

識別和評估潛在的業務合作夥伴：我們的研究和洞察力幫助我們的客戶識別業務合作夥伴。

訪問 完整報告 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dairy-testing-market

最近的發展

Bureau Veritas 將於 2021 年 9 月收購 AET，這是一家專門從事實驗室測試、產品開發和耐久性測試的公司。該公司還以其研發服務而聞名。此次收購旨在擴大 BV 的全球網絡和客戶組合。Aet在2020年的營業額預計為2000萬歐元。

2020年12月，SGS完成對Synlab的收購，該收購於2021年1月完成。Synlab是歐洲領先的環境服務、食品檢測和摩擦學提供商，2019年收入為2.02億歐元。

SGS 於 2021 年 10 月開發了一種快速 PCR 方法來檢測各種食品中的沙門氏菌。該技術在不到五天的時間內產生結果，而傳統方法需要大約五天。ISO 認可的測試在摩洛哥的 SGS-Laagrima 實驗室實施。

全球乳製品檢測市場範圍和市場規模

乳製品檢測市場根據類型、技術和產品進行細分。這些細分市場之間的增長將幫助您分析行業中增長較弱的細分市場，並為用戶提供有價值的市場洞察力和市場洞察力，以幫助他們做出戰略決策，以確定市場的主要應用。

錐度

安全測試

質量分析

產品類型

牛奶和奶粉

奶酪

黃油和塗抹醬

嬰兒食品

甜點和甜點

酸奶

其他

技術

傳統的

快速地

目錄中涵蓋的要點：

全球乳製品檢測市場的行業概覽

製造商市場份額 按地區劃分的生產市場份額

不同地區的消費

按類型劃分的產量、收入和價格趨勢

按應用分列的全球乳製品檢測市場分析

全球乳製品檢測市場公司概況及關鍵數據乳製品檢測市場製造成本分析

客戶、經銷商和營銷渠道

市場走向

全球乳製品檢測市場研究結果和結論

數據來源和方法

單擊以查看完整報告的 TOC、圖表和表格，網址為 @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-dairy-testing-market

利益相關者和商業專業人士在擴大其在全球乳製品檢測市場的地位時需要解決的一些重要問題：

Q 1. 2022 年之前，哪個地區為市場提供最有利可圖的開放大門？

Q 2. 有哪些業務威脅，以及最新情景對市場增長和估計的影響？

Q 3. 從應用、類型和領域來看，全球乳品檢測市場最看好的發展機會是什麼？

Q 4. 2022 年及以後，哪些乳製品檢測市場最受關注？

Q 5. 現在和未來誰是乳品檢測市場的主要參與者？

自定義選項：

本報告上面提供的所有細分都在國家一級進行了表示，並且可以根據需要進行定制。

所有市場涵蓋的產品、產品數量和平均售價將作為可定制選項包括在內，這些選項可能會產生很少或沒有額外成本（取決於定制）。

最佳 DBMR 交易報告：

https://www.marketwatch.com/press-release/cannabis-alcohol-market-swot-analysis-innovations-emerging-trends-key-players-future-scope-forecast-2022-08-22?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/nutritional-bar-market-size-is-projected-to-reach-usd-248-billion-by-2029-2022-08-22?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/workwear-and-uniforms-market-size-hitting-new-highs-explored-with-cagr-of-46-opportunities-revenue-industry-trends-and- prévision-2022-08-22?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/market-for-beverage-coolers-expected-to-reach-usd-855-billion-by-2029-2022-08-22?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/snow-sports-market-is-expected-to-reach-usd-547007-million-by-2029-2022-08-22?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/shower-enclosure-and-cubicles-market-size-hitting-new-highs-explored-with-cagr-of-503-opportunities-revenue-industry-trends- and-forecast-by-2029-2022-08-22?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/home-organization-products-market-growth-at-a-rate-of-470-with-swot-analysis-emerging-trends-and-more-2022- 08-19?mod=search_headline

關於 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨國管理諮詢公司，在印度和加拿大設有辦事處。作為一家具有無與倫比的可持續發展水平和先進方法的創新和新時代的市場分析和諮詢公司。我們致力於發掘最佳的消費者洞察力並培養有用的洞察力，幫助您的企業在市場上取得成功。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那構思和整合的純粹智慧和實踐的結果。該公司成立於衛生部門，旨在覆蓋整個市場同時提供一流分析的員工要少得多。. 後來，該公司於 2018 年在古爾岡開設了新辦事處，擴大了部門和業務範圍，高素質的人才團隊為公司的發展而攜手共進。“即使在 COVID-19 的困難時期，當病毒減緩了全球一切的速度時，Data Bridge 市場研究的專門團隊也夜以繼日地工作，為我們的客戶提供質量和支持，這也證明了我們處理的卓越. »

聯繫我們：-

數據橋市場研究

美國：+1 888 387 2818

英國：+44 208 089 1725

香港 : +852 8192 7475

電子郵件： -corporatesales@databridgemarketresearch.com