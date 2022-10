到 2029 年，全球旅遊零售市場規模將達到 1545 億美元，複合年增長率為 14.09%：Data Bridge 市場研究

» 數據橋市場研究最近發布了 全球旅遊零售市場的綜合行業研究 該報告包括幾個市場動態以及基於市場動態和增長誘導因素的增長率和市場價值估計。旅遊零售市場報告包含有關主要市場參與者、主要合作、併購以及創新趨勢和綜合信息的警惕和準確信息。健康篩查報告,探索了本地、區域和全球層面的市場。旅遊零售市場報告強調了醫療篩查行業的主要市場動態,涵蓋了相關行業的歷史數據、當前市場趨勢、環境、技術創新、即將到來的技術和技術進步。

市場定義

2021 年全球旅遊零售市場價值 538.2 億美元,預計到 2029 年將達到 1545 億美元,在 2022-2029 年預測期間的複合年增長率為 14.09%。除了市場價值、增長率、細分市場、地理覆蓋範圍、市場參與者和市場情景等市場洞察之外,數據橋市場團隊研究策劃的市場報告還包括深入的專家分析、進出口分析、價格分析、生產消費分析和消費者行為。

一個被稱為“旅遊零售”的零售渠道迎合國際旅行者的需求。它具有巨大的盈利潛力和多種營銷選擇。全球航空、旅遊和旅遊業依賴免稅銷售和旅遊零售來產生可觀的收入。近年來,出境旅客人數帶動旅遊零售業顯著增長。

Les ventes hors taxes, souvent appelées travel retail, impliquent la commercialisation de biens liés à plusieurs catégories de produits. Ce canal de vente comprend les ventes aux clients qui sont des voyageurs et les ventes d’articles qui n’ont pas fait l’objet de taxes ou d’accise imposées sur leurs prix de vente. Le travel retail est un point de vente au détail qui vend des biens aux visiteurs d’autres pays. Il a plusieurs opportunités de commercialisation et est une source importante de liquidités.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du Travel Retail sont KING POWER International. (Hong Kong), Aer Rianta International (Irlande), DFS Group Ltd. (Hong Kong), Dubai Duty Free. (EAU), China Duty Free Group Co., Ltd. (Chine), Gebr. Heinemann SE & Co. KG (Allemagne), Duty Free Americas, Inc. (États-Unis), HOTEL SHILLA CO., LTD. (Corée du Sud), Flemingo. (Inde), JR GROUP (Inde), Qatar Duty Free (Qatar), 3Sixty Duty Free (États-Unis), Dufry (Suisse), Groupe Lagardère (France)

Le rapport de recherche sur le marché du commerce de détail fonctionne comme la meilleure solution pour connaître les tendances et les opportunités du secteur du marché du commerce de détail. Le rapport a été conçu avec les outils les plus excellents et supérieurs de collecte, d’enregistrement, d’estimation et d’analyse des données de marché. Ce rapport donne une perspective plus large du marché avec ses informations et analyses de marché globales. Les informations, statistiques, faits et chiffres fournis via ce rapport aident les entreprises du secteur du marché du commerce de détail à maximiser ou minimiser la production de biens en fonction des conditions de la demande. Dans le rapport Travel Retail Market ; une analyse minutieuse des investissements est donnée qui prévoit les opportunités à venir pour les acteurs du marché.

Pour garder une longueur d’avance sur la concurrence, une idée approfondie du paysage concurrentiel, de leur gamme de produits, de leurs stratégies et des perspectives d’avenir est très précieuse. Les efforts méticuleux accompagnés d’approches intégrées se traduisent par un excellent rapport d’étude de marché qui oriente le processus décisionnel de l’entreprise. Le marché mondial du travel retail était évalué à 53,82 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 154,50 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 14,09 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, et le comportement des consommateurs. fluctuation de valeur au cours de la période de prévision pour le marché. Pour comprendre le paysage du marché, la notoriété de la marque, les dernières tendances, les problèmes futurs possibles, les tendances de l’industrie et le comportement des clients, le meilleur rapport d’étude de marché est essentiel.

Opportunités de marché

Croissance des techniques de marketing innovantes pour attirer et cibler les consommateurs potentiels

Investissements dans la recherche et le développement de plusieurs produits du tabac à faible risque

DEVELOPPEMENTS récents

À l’aide de la technologie Just Walk Out d’Amazon, le groupe Hudson, propriété de Dufry, a officiellement inauguré son premier emplacement Hudson Nonstop à l’aéroport Love Field de Dallas (DAL) le 22 février 2021. Grâce à la technologie Just Walk Out, les clients peuvent prendre articles dans un magasin physique, effectuer leurs achats, puis passer à la caisse.

En collaboration avec Shenzhen Duty Free Group, DFS a lancé la première phase d’un tout nouveau centre commercial hors taxes au centre-ville à Haikou Mission Mills, Hainan, le 30 janvier 2021. Du 7 au 10 mai 2021, à Hainan, en Chine, la première China International Consumer Products Expo présentera une gamme de luxe du groupe DFS dans un certain nombre de catégories.

Portée du marché du Travel Retail

Le marché du travel retail est segmenté en fonction du produit, du canal de distribution, du secteur et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Parfums et Cosmétiques

Vin et spiritueux

Électronique

Produits de luxe

Aliments

Confiserie et Traiteur

le tabac

Les autres

Canal de distribution

Aéroport

Paquebot de croisière

Gare

Frontière

Centre ville

Boutique de l’hôtel

Secteur

Sans taxe

Dédouané

Les utilisateurs finaux

Enfants (moins de 18 ans)

Jeune (18-30 ans)

D’âge moyen (18-59 ans)

L’aîné (plus de 60 ans)

Réponses aux questions clés dans ce rapport :

Comment le marché mondial du Travel Retail s’est-il comporté jusqu’à présent et comment se comportera-t-il dans les années à venir ?

Quel a été l’impact de COVID-19 sur le marché mondial du Travel Retail ?

Quels sont les principaux marchés régionaux ?

Quelle est la répartition du marché en fonction du produit ?

Quel est l’éclatement du marché basé sur la technologie ?

Quelle est la répartition du marché en fonction de la capacité ?

Quelle est la répartition du marché en fonction de l’application ?

Quelle est la répartition du marché en fonction de l’utilisation finale ?

Quelles sont les différentes étapes de la chaîne de valeur de l’industrie ?

Quels sont les facteurs déterminants et les défis clés de l’industrie ?

Quelle est la structure du marché mondial Travel Retail et qui en sont les principaux acteurs ?

Quel est le degré de concurrence dans l’industrie?

Points clés couverts dans les tendances et les prévisions de l’industrie du marché de la vente au détail de voyages

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché du travel retail

Volumes de ventes de remplacement sur le marché du travel retail

Base installée du marché du travel retail

Marché du travel retail par marques

Volumes de procédures du marché du Travel Retail

Analyse des prix des produits du marché du Travel Retail

Résultats des soins de santé sur le marché du commerce de détail des voyages

Analyse du coût des soins du marché du Travel Retail

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

