到 2029 年，全球早餐穀物市場將達到 919.1 億美元

這份早餐穀物報告採用了最先進的工具和技術，可提供最佳的業務和用戶體驗。該早餐穀物市場研究還評估了市場狀況、市場份額、增長率、銷量、未來趨勢、市場驅動因素、市場限制、收入的產生、機遇和挑戰、進入的風險和障礙、銷售渠道和分銷商。這份市場報告可能會為您提供許多見解和業務解決方案，幫助您在競爭中保持領先地位。

市場分析和規模

Data Bridge Market Research 分析，2021 年早餐穀物市場價值為 578.4 億美元，預計到 2029 年將達到 919.1 億美元，在 2022-2029 年預測期間的複合年增長率為 5.96%。

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早餐穀物市場的主要參與者包括：

通用磨坊公司（美國）

家樂氏公司（美國）

雀巢公司（瑞士）

Bob’s Red Mill Natural Foods（美國）

Les aliments Nature’s Path (加拿大)

家鄉食品公司（美國）

純伊麗莎白（美國）

桂格燕麥公司，（美國）

芭芭拉（美國）

北藜麥生產公司（加拿大）

LOVEGROWN INC. （美國）

無麩質草甸（美國）

Avena Foods Limited，（加拿大）

顧名思義，早餐穀物是只在早餐時食用的食物。這意味著理想的早餐麥片不應在午餐或晚餐期間食用。早餐麥片由多種成分製成。在西方國家流行的是加工過的種子穀物。早餐穀物最好與牛奶或凝乳混合食用。一般來說，早餐穀類食品脂肪含量低且具有健康特性。

市場的增長主要是由於飲食習慣的改變和西方文化對消費者飲食習慣的影響，因為它為易於獲取的食品提供了一種方便的解決方案，無需進一步準備即可最大限度地方便消費。此外，促進品牌知名度的便利店的快速擴張正在推動早餐麥片市場向前發展。

競爭分析：

全球早餐穀物市場報告提供了有關主要市場參與者的信息。

全球早餐穀物市場主要參與者的收入，（百萬美元）

全球早餐穀物市場中最高公司收入份額，(%)

該報告介紹了可能影響全球早餐穀物市場發展的趨勢、障礙和挑戰。

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早餐穀物市場動態

驅動程序

由於更高的營養含量，包裝穀物的增長和擴張

包裝早餐穀物在發展中經濟體越來越受歡迎，因為消費者越來越喜歡更健康的包裝食品而不是傳統早餐食品。由於熱量低、營養成分高，這些穀物在世界範圍內被認為是理想的早餐選擇。

不斷推出創新和風味穀物

大量創新和風味早餐麥片選擇也有望加速市場增長，尤其是在發展中市場。此外，食品零售基礎設施的進步和對食用穀物早餐對健康益處的認識不斷提高，正在推動市場的增長。此外，飲食習慣的改變、新興經濟體可支配收入的增加以及人們對健康早餐的認識都是推動市場增長的重要因素。

場合

這些公司有吸引力的營銷和促銷策略有助於提高消費者對健康和健身的認識。市場參與者與健康和健身相關的創新價值主張顯著增加了其產品的淨銷售額。聯合利華和家樂氏公司等主要市場參與者在電視和社交媒體廣告上投入巨資，以教育消費者通過食用燕麥和玉米片等早餐穀物來改善健康和健身。因此，所有這些因素都有助於全球早餐穀物市場的增長。

約束

然而，市場上可供選擇的替代品，如冰沙、冷凍華夫餅、酸奶、香腸等。對傳統早餐食品的偏好將成為早餐穀物市場增長的重大挑戰。生產成本上升將限​​制早餐穀物市場的增長空間。波動的穀物包裝材料價格以及發展中國家供應商之間缺乏標準化的供應鏈，進一步損害了早餐穀物的需求和供應。

這份早餐穀物市場報告詳細介紹了最近的新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響，分析了新興收入領域的機會、市場更改法規、市場增長戰略分析、市場規模、類別市場增長、應用程序的利基和主導地位、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關早餐穀物市場的更多信息，請聯繫 Data Bridge Market Research 獲取分析師簡介，

最近的發展

通用磨坊於 2021 年 12 月推出了 8 種即食穀物新品種，以擴大其產品線，以滿足兒童和酮類人群等不同客戶群的需求。此外，該公司選擇了受超級英雄系列啟發的創新包裝。

與 Blippar 合作，家樂氏將於 2020 年 9 月在包括阿拉伯聯合酋長國在內的中東地區推出首個基於網絡的增強現實促銷活動。家樂氏是第一個在多渠道營銷活動中使用 WebAR 技術的 GCC 品牌其 Coco Pops 穀物品牌。

Mondelez India 將於 2020 年 8 月推出 Bournvita Fills，從而進入早餐穀物市場。該公司在該地區的產品組合已隨著此次新產品的推出而擴大。

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全球早餐穀物市場範圍

早餐穀物市場根據產品類型、分銷渠道和成分類型進行細分。這些細分市場之間的增長將幫助您分析行業中增長較弱的細分市場，並為用戶提供有價值的市場洞察力和市場洞察力，以幫助他們做出戰略決策，以確定市場的主要應用。

產品類型

準備做飯的穀物

即食穀物

成分類型

小麥

里茲

玉米

大麥

燕麥

運河分佈

超級市場

雜貨店

電子商務

其他

完整的報告包括

恢復

報告結構

早餐麥片市場的特點

早餐穀物市場產品分析

早餐穀物市場供應鏈

早餐穀物市場的主要併購

市場背景：早餐麥片市場

建議

附件

版權和免責聲明

報告回答的關鍵問題：

早餐穀物市場的預期收入增長是多少？

預計哪些關鍵因素將推動市場收入增長？

未來幾年市場將面臨哪些主要驅動因素、制約因素、機遇、威脅和挑戰？

在預測期內，預計哪個細分市場和地區將佔據最大的市場份額？

哪些公司在早餐穀物市場運營？

SWOT分析和波特五力分析的主要結果是什麼？

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