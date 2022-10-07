到 2029 年，全球玻璃器皿市場將蓬勃發展至 133.7 億美元

« 全球玻璃餐具市場»,新的研究報告已添加到 Data Bridge 市場研究報告數據庫中。這份研究報告跨越 350 頁、220 個表格和 60 個圖表，總結了主要公司，並有表格和圖表。革命性的市場需要最好的業務和業務解決方案才能在市場中蓬勃發展。這份玻璃餐具報告包含該行業的市場定義、分類、應用、承諾、市場驅動因素和市場約束的綜合數據，這些數據均來自波特的五力分析。本玻璃餐具報告中涵蓋的市場定義給出了特定產品在市場驅動因素和限制方面的範圍。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年玻璃器皿市場價值 96.2 億美元，預計到 2029 年將達到 133.7 億美元，在 2022 年至 2029 年的預測期間複合年增長率為 4.20%。除了市場價值等市場洞察，增長率、細分市場、地理覆蓋範圍、市場參與者和市場情景，數據橋市場研究團隊組織的市場報告包括專家深度分析、進出口分析、價格分析、生產消費分析、專利分析和技術進步。

獲取示例 PDF 小冊子（包括圖表、圖表和圖形）@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-glass-tableware-market

市場快照：-

玻璃器皿是一種用於提供食物和飲料以供用餐和其他用途的產品，​​這就是為什麼它被用作餐桌佈置的一部分。它們由不同的材料製成，例如玻璃、陶瓷和鋼。玻璃餐具產品通常分為玻璃飲料器皿、玻璃餐具和玻璃餐具。

玻璃器皿是一種用於提供餐食和其他用途的產品，​​因為它是餐桌佈置的一部分。線下和線上銷售渠道數量的增加，促進了玻璃餐具對製造商的分銷。餐飲業不斷增長的需求是推動目標市場增長的主要因素之一。此外，家庭對玻璃餐具的需求增加是預測期內玻璃餐具市場增長的另一個因素。玻璃器皿因素

市場動態 耐熱性導致需求增加

玻璃也用於餐具，因為玻璃由於更好的導熱性而在高溫下具有高強度性能。玻璃器皿更適合微波烹飪。最近的年輕人可以把食物放在玻璃碗裡，然後放在微波爐裡煮，這樣玻璃器皿就可以安全快捷地煮食物了。正因為如此，市場對玻璃餐具的需求不斷增加。

改變消費者生活方式

當今的消費者生活方式在不斷變化，消費者價值觀和習慣的變化受到現有新趨勢的影響，以及不斷變化的全球人口結構和技術的快速發展。公司可以通過深入了解客戶偏好、改變他們的信念和行為來利用新的可能性。近年來，各代消費者在日常生活的多個領域都更加關注品牌產品。

由於其獨特的屬性，需求增加

玻璃餐具因其價格實惠而備受青睞，非常適合家庭和商業領域。由於玻璃器皿的無菌特性，它在玻璃餐具市場的需求量很大。大多數玻璃器皿不會與酸和其他物質發生反應，這使其更耐用。

機會

增加美食場所

戶外用餐的增長趨勢正在為餐館和餐館創造有利的增長機會，以推動市場的增長。越來越多的餐飲場所正在改變對時尚精緻餐具的需求，從而為顧客提供良好的服務和良好的氛圍。此外，在消費者對社交、便利和高品質食品和服務的偏好的推動下，餐飲業的發展促使餐廳業主投資於現代、優質的烹飪用具。

增加產品創新

越來越多的餐具產品創新將為玻璃餐具市場的增長率帶來新的市場機遇。一些旨在改進製造和設計流程的產品進步也支持市場的擴張。製造商正在致力於開發可靠、更高效和更實用的產品。

限制/挑戰

由於缺乏維護成本和低廉的價格，一些小餐館使用一次性盤子正在抑制玻璃餐具市場的增長。玻璃器皿製造單元保持高溫的要求是預計阻礙市場增長的主要因素之一。低溫會影響玻璃材料的顏色和質量，從而增加整體製造成本。預計原材料成本上漲將抑制玻璃餐具市場的增速。

這份玻璃餐具市場報告詳細介紹了最近的新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響，分析了新興收入領域的機會、市場變化法規、市場增長戰略分析、市場規模、類別市場增長、利基市場和優勢應用、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關玻璃餐具市場的更多見解，請聯繫 Data Bridge 市場研究以獲取分析師簡介，

最近的發展

2021 年 6 月，Lenox Corporation 收購了 Oneida Consumer LLC，這是一家領先的禮品、餐具和家庭娛樂產品製造商。報價中包含的所有現有 Oneida Consumer LLC 餐具產品，包括餐具、餐具和餐具。

2021 年 1 月，擁有 30 年曆史的餐具和餐具製造商 Hampton Forge 併入 Lenox Corporation。在本協議中，Hampton Forge、Skandia、Hampton Forge Portfolio 和 Argent Orfèvres 的 Tomodachi 以及商標。

在玻璃餐具市場經營的一些主要參與者有：Arc Group（法國）、Libbey, Inc.（美國）、Sisecam Glassware（土耳其）、Bormioli Rocco SpA（意大利）、Tiroler Glashütte GmbH（奧地利）、The Oneida（美國）、The Boelter Companies（美國）、沃特福德（愛爾蘭）、安徽德利日用玻璃有限公司 （中國）、Kavalierglass AS（歐洲）、LaOpala RG Limited（印度）、Lenox Corporation（美國）、Libbey Glass Inc.（美國）、Ocean Glass Public Company Limited（泰國）、Anchor Hocking LLC（美國）、 Instant Brands Inc.（美國）、WMF（德國）、浙江誠泰實業有限公司 （中國）、Borosil（印度）

訪問完整的 350 頁 PDF 研究報告 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-glass-tableware-market

全球玻璃餐具市場範圍

玻璃餐具市場根據產品、分銷渠道和最終用戶進行細分。這些細分市場之間的增長將幫助您分析行業中增長較弱的細分市場，並為用戶提供有價值的市場洞察力和市場洞察力，以幫助他們做出戰略決策，以確定市場的主要應用。

產品

餐具

眼鏡

其他

運河分佈

離線

在線

最終用戶

家用

商業

在研究中進行的投資將使您獲得以下信息：

玻璃餐具市場 [全球 – 按地區細分]

區域分佈[北美、歐洲、亞太、南美、中東和非洲]

按國家劃分的市場規模[主要市場份額的主要國家]

主要參與者的市場份額和收入/銷售額

市場趨勢 – 新興技術/產品/初創企業、PESTEL 分析、SWOT 分析、波特五力等。切

按應用/行業劃分的市場份額

市場預測/預測

玻璃餐具市場動態 /enquire-before-buying/?dbmr=global-glass-tableware-market 區域細分：-

在預測期內，亞太地區在收入方面主導著玻璃餐具市場。這是由於該地區對玻璃餐具的需求不斷增長。由於越來越多地採用豪華餐具以及該地區生活方式的變化，亞太地區正在引領玻璃餐具市場。

在預計期間，由於該地區的高購買力，預計北美將成為增長最快的地區。

報告的國家部分還提供了影響當前和未來市場趨勢的個別市場影響因素和市場法規變化。上游和下游價值鏈分析、技術趨勢和承載五力分析、案例研究等數據點是用於預測每個國家市場情景的一些指標。此外，全球品牌的存在和可用性以及由於來自本地和國家品牌的重大或罕見競爭而面臨的挑戰，國內關稅和貿易路線的影響在提供國家數據的預測分析時被考慮在內。

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目錄：全球玻璃餐具市場介紹

分割

市場的

執行摘要

高級洞察

市場概況

Covid -19 對醫療保健行業玻璃器皿的影響

全球玻璃餐具市場，按產品類型

全球玻璃餐具市場，按形式

全球玻璃器皿市場，按類型

全球玻璃餐具市場，按市場模式

全球玻璃餐具，按最終用戶分類

全球玻璃餐具市場，按

全球地理玻璃餐具市場，

商業環境的特警分析

公司簡介

問卷

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