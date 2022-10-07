到 2029 年，可可和巧克力市場預計將達到 1159.1 億美元，複合年增長率為 5.7%

Data Bridge Market Research 最近發表了一份題為“全球可可和巧克力市場”的深入研究，它保證您將比競爭對手更了解情況。本研究通過全面的市場信息和分析提供了更廣闊的市場視角，有助於在市場中生存和成功。可可和巧克力市場研究報告由影響市場的無數因素組成，包括行業洞察力和關鍵成功因素 (CSF)、市場細分和價值鏈分析、行業動態、市場驅動因素、市場限制、關鍵機會、技術和應用前景、國家和地區層面的分析、競爭格局、公司市場份額分析和主要公司概況。此外，公司可以通過這份報告深入了解利潤增長和可持續發展規劃。在獲取深入和廣泛的市場信息時，經濟情報是一個重要方面，對於製作可可和巧克力市場報告也是如此。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年可可和巧克力市場的價值為 7439 萬美元，預計到 2029 年將達到 1159.1 億美元，在 2022 年至 2029 年的預測期內，複合年增長率為 5.7%。此外，市場市場價值、增長率、細分市場、地理覆蓋範圍、市場參與者和市場情景等見解，數據橋市場研究團隊組織的市場報告市場還包括專家的深入分析、患者流行病學、管道分析、價格分析和監管框架。

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市場快照：-

可可是一種由可可樹的種子製成的物質。雖然可可起源於拉丁美洲，但現在幾乎所有熱帶地區都種植可可，從西非和中非到亞洲和大洋洲。可可粒用於生產一系列產品，例如可可液、可可脂和可可粉。

可可是一種純巧克力。巧克力由可可豆製成，並經歷了與可可相同的製造過程。然而，可可脂並未從巧克力中去除。可可脂有助於巧克力更光滑和更濃郁的稠度。

本報告提及的主要市場參與者：Cemoi Chocolatier（法國）、Republica del Cacao（厄瓜多爾）、雀巢公司（瑞士）、Mars Incorporated（美國）、不二製油控股公司（日本）、Guittard Chocolate Co.（美國） )、Ghirardelli Chocolate Co.（美國）、Varihona Inc.（法國）、Barry Callebaut AG（瑞士）、Alpezzi Chocolate SA De CV（墨西哥）、Kerry Group Plc（愛爾蘭）、Olam International Ltd. （新加坡）、Tcho Ventures Inc.（美國）、The Hershey Company（美國）、Cargill, Incorporated（美國）、Blommer Chocolate Company（美國）、Foley’s Candies LP（加拿大）、Puratos Group Nv（比利時）、Ferrero International SA （意大利）

一份關於可可和巧克力市場的有影響力的文件使該組織擁有通過健全的研究方法產生的數據和信息。作為估計預測的一部分，這種市場分析有助於了解依賴於觀察業務快速發展的各個細分市場。市場研究報告提供了對產品規格、技術、產品類型和生產分析的深入洞察，並考慮了收入、成本和毛利率等主要因素。全球可可和巧克力業務報告在實現驚人的業務增長方面發揮著非常重要的作用。

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可可和巧克力市場動態

引擎

越來越多的人意識到可可和巧克力的好處

對食用富含可可產品的健康益處的認識不斷提高，正在推動可可和巧克力市場的增長。可可有助於降低高血壓、慢性疲勞綜合症、曬傷保護和對人體的其他健康益處。可可還含有多酚，可保護身體組織免受氧化應激和癌症和炎症等相關疾病的影響。這些因素也在推動可可和巧克力市場向前發展。

對可可產品的需求不斷增長

對巧克力和相關產品（如牛奶巧克力、甜巧克力和黑巧克力）的需求增加，以及製造商為提高品牌知名度而做的廣告，正在推動可可和巧克力市場的增長。商業農業技術的進步被用於生產可可，預計這將增加供應，從而改善未來的增長前景。

場合

可可粉中的西奧溴有助於減輕炎症並預防嚴重疾病。由於可可含有高濃度的植物營養素，同時脂肪和糖含量低，從可可粉中獲得的卡路里富含有益化合物。生產品通常加工較少且更健康，因為它們是由攪拌、乾燥和未烤製的可可豆製成的。儘管如此，含有至少 70% 可可的黑巧克力是抗氧化劑和礦物質的良好來源，這創造了巨大的市場機會。

約束

市場增長受到可可價格波動和可可產量有限的阻礙。可可產品，例如不加糖的可可粉、可可粒和黑巧克力，都富含礦物質。與經過深度加工的可可產品相比，經過最低限度加工的生可可產品含有較少或不添加糖，並且抗氧化劑含量較高，這阻礙了市場的增長。

這份可可和巧克力市場報告詳細介紹了最近的新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響，分析了新興收入領域的機會，市場法規的變化、市場增長的戰略分析、市場規模、類別市場增長、應用程序的利基和主導地位、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關可可和巧克力市場的更多見解，請聯繫 Data Bridge Market Research 獲取分析師報告，

考慮這份報告的理由：

通過了解全球可可和巧克力市場的主要參與者和細分市場，節省入門級研究所需的時間和資源。

該報告強調了關鍵的業務重點，這些重點將幫助公司改革其業務戰略並在全球市場上建立自己的地位。

報告中提出的主要發現和建議強調了可可和巧克力市場中至關重要的進步行業趨勢，從而使參與者能夠制定有效的長期戰略以獲取市場收入。

獲得對全球市場趨勢和前景以及推動和阻礙市場增長的因素的重要見解。

通過了解在產品、細分和行業垂直領域推動業務興趣的戰略，改進決策過程。

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可可和巧克力市場根據巧克力類型、可可類型、應用和分銷渠道進行細分。這些細分市場之間的增長將幫助您分析行業中增長較弱的細分市場，並為用戶提供有價值的市場洞察力和市場洞察力，以幫助他們做出戰略決策，以確定市場的主要應用。

白色填充巧克力牛奶的類型

可可種類 可可豆 可可脂 可可粉和蛋糕 可可液和糊 可可粒 其他 應用 糖果 化妝品 藥品 食品飲料 分銷渠道

銷售渠道

經銷商

貿易商

經銷商

本報告中回答的問題：

具有密集設計、財務和持續發展的市場參與者應該建立哪些專業？

您自己的經濟在外部以及內部每個部分的預期發展速度是多少？

製造商精心加入的應用和類型和規格將是什麼？

哪些危險會影響增長？

全球市場機會的持續時間？

市場份額如何推動各種裝配品牌的價值波動？

內容 ：

全球可可和巧克力市場概覽

市場細分

執行摘要

高級洞察

市場概況

Covid-19 對健康產業中可可和巧克力的影響

全球可可和巧克力市場，按產品類型

可可和巧克力，按形態市場

全球可可和巧克力，按市場類型

全球可可和巧克力市場，按模式

全球可可和巧克力市場，按最終用戶分類

全球可可和巧克力市場，按地理位置

全球可可和巧克力，商業景觀

分析特警

公司簡介

問卷

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關於 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨國管理諮詢公司，在印度和加拿大設有辦事處。作為一家具有無與倫比的可持續發展水平和先進方法的創新和新時代的市場分析和諮詢公司。我們致力於發掘最佳的消費者洞察力並培養有用的洞察力，幫助您的企業在市場上取得成功。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那構思和整合的純粹智慧和實踐的結果。該公司成立於衛生部門，旨在覆蓋整個市場同時提供一流分析的員工要少得多。. 後來，該公司於 2018 年在古爾岡開設了新辦事處，擴大了部門和業務範圍，高素質的人才團隊為公司的發展而攜手共進。“即使在 COVID-19 的困難時期，當病毒減緩了全球一切的速度時，Data Bridge 市場研究的專門團隊也夜以繼日地工作，為我們的客戶提供質量和支持，這也證明了我們處理的卓越. »

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