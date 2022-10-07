到 2029 年，室內植物市場預計將達到 262.3 億美元

Data Bridge Market Research 在其題為“ 室內植物市場 ”的報告中提供了有關該市場的全面信息和詳細研究。該報告涵蓋了推動室內植物市場增長的關鍵因素、製造商尚未開發的有利可圖的機會、塑造市場增長的最新趨勢和發展以及有關不同細分市場的其他有價值的見解。

為了確保業務的成功，採用這樣一份關於全球室內植物市場的研究報告是必不可少的關鍵之一。市場研究人員在撰寫本報告時發現了一般市場狀況。它還確定了新產品推出的可能市場，評估客戶公司的市場份額和可能的銷量。此外，它識別消費者類型、他們對產品的反應和意見，以及他們對改進產品的想法。引人注目的室內植物報告還估計了分發某些產品的最合適方法。

室內植物營銷報告提供有關消費者需求、產品偏好和想法以及特定產品的不同口味的具體和最新信息。它有助於更好地規劃廣告和促銷策略，也有助於做出明智的決定。該報告代表了通過透明研究進行的市場研究數據的質量。通過正確和持續地使用優秀的行業經驗、人才解決方案、行業洞察力以及最新的工具和技術，生成了報告。

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室內植物市場分析和規模

花卉和觀賞植物可以為更小或更大的空間增添價值。這些觀賞花卉和植物美化了裝飾，並將裝飾提升了幾個檔次。室內植物有各種大小、形狀和顏色，可以很容易地適應各種氣候、園藝需求和景觀。

Data Bridge Market Research 分析稱，2021 年室內植物市場價值為 179.3 億美元，預計到 2029 年將達到 262.3 億美元，在 2022-2029 年預測期間的複合年增長率為 4.87%。除了市場價值、增長率、細分市場、地理覆蓋範圍、市場參與者和市場情景等市場洞察之外，數據橋市場團隊研究策劃的市場報告還包括深入的專家分析、進出口分析、價格分析、生產消耗分析、技術進步和專利分析。

市場定義

從名字可以清楚地看出，室內植物是在室內種植的植物。室內植物可以在家中、辦公室或任何其他室內場所種植。人們相信，種植室內植物會帶來很多積極性和好處。室內植物增加氧氣水平，淨化室內空氣，去除污染物，降低室內空氣污染水平。

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室內植物市場的主要主要參與者包括：

DÜMEN ORANGE（美國）

先正達（瑞士）

Groupe Beekenkamp (Pays-Bas)

開花植物霍夫蘭（荷蘭）

坂田（美國）

荷蘭花卉集團（荷蘭）

MARGINPAR BV (Pays-Bas)

Walter Blom Plants BV (Pays-Bas)

Selecta Klemm, Double H Nurseries Ltd, (Allemagne)

阿爾坎傑利·喬瓦尼（意大利）

KP荷蘭（荷蘭）

鮑爾園藝公司（美國）

全球室內植物市場範圍

室內植物市場根據類型、應用和產品進行細分。這些細分市場之間的增長將幫助您分析行業中增長較弱的細分市場，並為用戶提供有價值的市場洞察力和市場洞察力，以幫助他們做出戰略決策，以確定市場的主要應用。

錐度

喜歡遮蔭的植物

弱光植物

非常明亮的植物

應用

吸收有害氣體

室內裝飾

產品

多肉植物

巴科植物

木本植物

水培植物

最近的發展

Bright Farms 一直專注於擴大其生產基地，並積極參與安裝新的室內農業系統。例如，BrightFarms 將於 2021 年在北卡羅來納州亨德森維爾開設其最後一個室內農場。這個佔地 6 英畝的溫室每年將生產 200 萬磅生菜。同樣，Bright Farms 在 2019 年擴大了其建設部門，在馬薩諸塞州、紐約和北卡羅來納州開設了三個新的可持續溫室農場。

總部位於紐約的垂直農業初創公司 Bowery Farming 宣佈在 2021 年獲得 3 億美元的 C 輪融資。Bowery 表示，這筆資金將用於擴大其在美國的智能室內農場網絡。

室內植物市場的國家級分析：

室內植物市場報告涵蓋的國家是美國、加拿大和墨西哥、北美、德國、法國、英國、荷蘭、瑞士、比利時、俄羅斯、意大利、西班牙、土耳其、歐洲其他地區、中國、日本、印度. , 韓國, 新加坡, 馬來西亞, 澳大利亞, 泰國, 印度尼西亞, 菲律賓, 亞太其他地區 (APAC) 亞太地區 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯聯合酋長國, 以色列, 埃及, 南非南部, 中東其他地區東非 (MEA) 作為中東和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地區作為“南美洲”的一部分。

歐洲地區主導了市場份額，預計將在整個預測期內保持其主導地位。該地區是世界上最大的室內植物生產國和出口國。隨著消費者意識的提高，預計美國將在北美地區看到強勁的需求。同時，在亞太地區，中國和日本有望成為該工廠未來幾年的主要消費者。

報告的國家部分還提供了影響當前和未來市場趨勢的個別市場影響因素和市場法規變化。上游和下游價值鏈分析、技術趨勢和承載五力分析、案例研究等數據點是用於預測每個國家市場情景的一些指標。此外，全球品牌的存在和可用性以及由於來自本地和國家品牌的重大或罕見競爭而面臨的挑戰，國內關稅和貿易路線的影響在提供國家數據的預測分析時被考慮在內。

TOC 中提到了新的業務戰略、挑戰和政策，TOC Request @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-indoor-plants-market

室內植物市場動態

驅動程序

室內植物作為室內裝飾越來越受歡迎

室內植物的各種顏色，包括白色、粉色和紫色，使其成為家居裝飾的熱門之選。室內植物作為裝飾元素的日益普及有望推動市場增長。

與室內園藝相關的健康益處

室內植物被認為可以減輕壓力並具有治療作用。通常建議患有精神疾病的人開始室內園藝作為園藝療法，以改善患有抑鬱症、焦慮症、癡呆症和其他疾病的人的幸福感。它有助於放鬆、集中註意力以及與自然和彼此的聯繫。全球室內植物市場受到住宅領域對室內植物和花卉需求不斷增長的推動。

場合

植物育種，包括雜交育種和多重育種，最近已被許多花卉和植物生產中心廣泛使用。植物育種的主要目標是創造在經濟價值方面超過現有植物的植物。花有許多對消費者有益的成分，可以通過使用各種研究和傳統技術的花卉育種計劃來創造、增強或增強。最後，育種研究計劃的最終目標是提高經濟生產力的回報。這增加了對花卉和觀賞植物的需求，為全球室內植物市場創造了機會。

約束

另一方面，並非所有人都願意關注室內植物健康，這將對市場的長期增長構成重大挑戰。光照不足導致的黴菌和真菌的複雜性將進一步減緩室內植物市場的增長速度。

這份室內植物市場報告詳細介紹了最近的新發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國家和本地市場參與者的影響，分析了新興收入來源、市場變化方面的機會法規、市場增長戰略分析、市場規模、類別市場增長、利基市場和優勢應用、產品批准、產品發布、地域擴張、市場技術創新。有關室內植物市場的更多見解，請聯繫 Data Bridge 市場研究以獲取分析師簡介，

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報告的主要好處：

本研究介紹了對全球室內植物行業的分析描述以及當前趨勢和未來估計，以確定即將進行的投資。

該報告提供了與關鍵驅動因素、限制因素和機遇相關的信息，以及對全球室內植物市場份額的詳細分析。

對當前市場進行定量分析，以突出全球室內植物市場的增長情景。

波特的五力分析說明了市場中買方和供應商的力量。

該報告根據競爭強度以及未來幾年競爭將如何形成，對全球室內植物市場進行了詳細分析。

對報告中關鍵問題的回答：

誰是室內植物市場的前五名？

未來五年室內植物市場將如何發展？

哪種產品和應用將佔據室內植物市場的最大份額？

室內植物市場的驅動因素和製約因素是什麼？

哪個區域市場將顯示出最強勁的增長？

在整個預測期內，室內植物市場的複合年增長率和規模將是多少？

關於 Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨國管理諮詢公司，在印度和加拿大設有辦事處。作為一家具有無與倫比的可持續發展水平和先進方法的創新和新時代的市場分析和諮詢公司。我們致力於發掘最佳的消費者洞察力並培養有用的洞察力，幫助您的企業在市場上取得成功。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那構思和整合的純粹智慧和實踐的結果。該公司成立於衛生部門，旨在覆蓋整個市場同時提供一流分析的員工要少得多。. 後來，該公司於 2018 年在古爾岡開設了新辦事處，擴大了部門和業務範圍，高素質的人才團隊為公司的發展而攜手共進。“即使在 COVID-19 的困難時期，當病毒減緩了全球一切的速度時，Data Bridge 市場研究的專門團隊也夜以繼日地工作，為我們的客戶提供質量和支持，這也證明了我們處理的卓越. »

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